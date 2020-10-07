Зимова екзотика: в які країни вже можна бронювати новорічні тури

Планувати відпочинок на новорічні свята ніколи не рано, особливо якщо це стосується відпустки за кордоном. Вже зараз туроператори формують найцікавіші тури і готують чартерні програми в теплі країни.

І хоча список країн, куди можна полетіти на новорічні канікули, в цьому сезоні не так вже й великий, вибір все ж залишається гарним.

З 25 грудня авіакомпанія "Азур Ейр" запускає рейси на Мальдіви, з 27 грудня – у Мексику, з 14 жовтня – в Об'єднані Арабські Емірати, а з 16 жовтня – в Домінікану.

Ми розбиралися, чим цікаві п'ять екзотичних країн, де можна зустріти новий рік.

Мексика: дайвінг і стародавні цивілізації

Новий рік і Різдво в Мексиці може виявитися самим незабутнім святом навіть для бувалих туристів.

Адже саме в цій країні можна привнести в це особливе свято частку пікантності і відзначити початок року по-справжньому барвисто.

Фото: Відпочинок в Канкуні (pixabay.com)

Країна вабить екзотичними фруктами, текілою, карнавалами, п'янкими ароматами і прикрашеними квітами вулицями.

Курорт Канкун на південному узбережжі Мексики входить у п'ятірку кращих курортів світу – це нескінченні білосніжні пляжі і чисте блакитне море. Він знаходиться на півострові Юкатан між Карибським морем і лагуною Нічупте. В Канкун їдуть за яскравими враженнями, якісним сервісом та активним відпочинком. Також – для екскурсій до археологічних пам'яток архітектури стародавніх цивілізацій: ацтеків, ольмеків, майя.

На південь від Канкуна знаходиться курорт Рів'єра-Майя зі стокілометровою пляжною смугою, і острів Косумель, який розтягнувся на 53 км в довжину. Велика частина острова – це національний парк. Але цей курорт славиться другим за величиною в світі кораловим рифом і красивою природою.

Фото: Піраміда в Мексиці (pixabay.com)

Домінікана: карибський рай

Домініканська республіка, яка розташована на острові Гаїті, – найпопулярніший курорт карибського регіону. Туди їдуть насолоджуватися фантастичною природою, проживанням у респектабельних готелях, вишуканою кухнею, дайвінгом і атмосферою екзотики.

Клімат на островах Карибського регіону – цілий рік рівний і м'який з комфортною температурою повітря 26-27 градусів і такою ж теплою водою.

Пляжі на курортах – з білого, рожевого або чорного піску, з блакитним морем і мальовничим пальмами.

Фото: Відпочинок в Домінікані (pixabay.com)

Нескінченні пляжі і яскрава буйна тропічна зелень повсюди, швидкі ритми танцю і розмірене буденне життя місцевих жителів – все це залишить незабутні враження від новорічного відпочинку в Домінікані.

Мальдіви: спокійний відпочинок та шоу

Мальдіви завжди приваблюють шанувальників спокійного респектабельного екзотичного відпочинку. Ця країна розташована в екваторіальних водах Індійського океану. Природна особливість країни - ланцюг з 26 атолів, що складаються з 1192 коралових острівців. З неба острови виглядають як намисто в океані. Не менш барвисто виглядають острови-готелі і пляжі на островах.

Високий сезон на курорті починається з кінця грудня і триває до травня – тоді встановлюється суха маловітряна погода. Вода стає особливо прозорою і на курорт з'їжджаються дайвери з усього світу.

Новорічні урочистості на островах проходять з великим розмахом: місцеві жителі дуже гостинні і завжди раді чимось здивувати і надихнути гостей. Туристам можуть грати етнічну музику і готувати місцеві страви з фруктів і морепродуктів. Північ можна зустріти на пляжі з вогняним шоу та святковими феєрверками.

Для перетину кордону Мальдівської Республіки іноземним громадянам з собою обов'язково треба мати негативні тести на COVID-19. Тест повинен бути зроблений не раніше, ніж за 72 години до вильоту. Результат повинен мати точну назву тесту і бути виданий офіційною лабораторією англійською мовою.

ОАЕ: вечірки і моли

Новий Рік в ОАЕ – це східна казка у всій красі. Така відпустка сподобається туристам, які люблять активний відпочинок і нудьгувати їм в готельному номері не вийде.

Фото: Пляж в Дубаї (pixabay.com)

В цей час температура води коливається близько 20 градусів, а повітря - близько 22 градусів. Можна засмагати, гуляти по пляжу, скупатися в морі.

На свята в Дубай можна знайти масу новорічних розваг - у ці дні проходить багато грандіозних фестивалів, вечірок, знижок та акцій в торгових моллах. У саму новорічну ніч відбувається грандіозний феєрверк-шоу, в інші дні є що подивитися на екскурсіях: національний музей у фортеці Аль-Фахіді, аквапарки, музей кави, сад метеликів, заповідник фламінго, верблюжі перегони.

Новий рік в ОАЕ – це маса яскравих вражень і захоплюючий шопінг, а на пам'ять - чудові сувеніри та подарунки для близьких і друзів.

Фото: Новорічні декорації в теплих країнах (pixabay.com)

Туреччина: і сонце, і сніг

Туреччина славиться своєю гостинністю цілий рік. Незважаючи на те, що частина готелів взимку не працюють, для зимових туристів тут залишається маса відмінних варіантів для різдвяних канікул.

Новий рік в Туреччині — це занурення в колоритну культуру, великий вибір розваг і шоу, яскраве свято з національним колоритом. Для гостей організовують розважальні заходи, дискотеки, анімаційні програми, радують різноманітністю святкового меню.

Попит на відпочинок у Туреччині в цьому сезоні великий, тому що для поїздки не потрібні тести ні туди, ні після повернення. У цій країні завжди м'який клімат, і навіть взимку приємно відпочивати і їздити на екскурсії.

Фото: В Туреччині завжди є що подивитися на екскурсіях (pixabay.com)

У багатьох готелях працюють і спа-центри, і басейни з підігрівом, а деякі туристи продовжують взимку купатися в морі на пляжах Анталії.

Ну а для любителів зимових видів спорту в Туреччині є великий вибір комфортабельних гірськолижних курортів (навіть поблизу від Анталії) для будь-якого рівня підготовки.

Все більше екзотичних країн чекають українських туристів з розкритими обіймами і готовими програмами розваг. І, незважаючи на карантинну реальність, можна вибрати "острівець щастя" до душі, щоб зустріти новий рік у найяскравішій обстановці.

Нагадаємо, ми писали, куди можна поїхати за пляжної екзотикою цієї осені.

Також ми розповідали, де крім пляжів можна відпочити в Туреччині.