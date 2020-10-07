Зимняя экзотика: в какие страны уже можно бронировать новогодние туры

Планировать отдых на новогодние праздники никогда не рано, особенно если это касается отпуска за границей. Уже сейчас туроператоры формируют самые интересные туры и готовят чартерные программы в теплые страны.

И хотя список стран, куда можно полететь на новогодние каникулы, в этом сезоне не так уж велик, выбор все же остается хорошим.

С 25 декабря авиакомпания "Азур Ейр" запускает рейсы на Мальдивы, с 27 декабря – в Мексику, с 14 октября – в Объединенные Арабские Эмираты, а с 16 октября – в Доминикану.

Мы разбирались, чем интересны пять экзотических стран, где можно встретить новый год.

Мексика: дайвинг и древние цивилизации

Новый год и Рождество в Мексике может оказаться самым незабываемым праздником даже для бывалых туристов.

Ведь именно в этой стране можно привнести в этот особый праздник долю пикантности и отметить начало года по-настоящему красочно.

Фото: Отдых в Канкуне (pixabay.com)

Страна манит экзотическими фруктами, текилой, карнавалами, пьянящими ароматами и украшенными цветами улицами.

Курорт Канкун на южном побережье Мексики входит в пятерку лучших курортов мира – это бесконечные белоснежные пляжи и чистейшее лазурное море. Он расположен на полуострове Юкатан между Карибским морем и лагуной Ничупте. В Канкун едут за яркими впечатлениями, качественным сервисом и активным отдыхом. Также – для экскурсий к археологическим памятникам архитектуры древних цивилизаций: ацтеков, ольмеков, майя.

Южнее Канкуна находится курорт Ривьера-Майя со стокилометровой пляжной полосой, и остров Косумель, который растянулся на 53 км в длину. Большая часть острова – это национальный парк. Но этот курорт также славится вторым в мире по величине коралловым рифом и красивейшей природой.

Фото: Пирамида в Мексике (pixabay.com)

Доминикана: карибский рай

Доминиканская республика, которая расположена на острове Гаити, – самый популярный курорт карибского региона. Туда едут наслаждаться фантастической природой, проживанием в респектабельных отелях, изысканной кухней, дайвингом и атмосферой экзотики.

Климат на островах Карибского региона – целый год ровный и мягкий с комфортной температурой воздуха 26-27 градусов и такой же теплой водой.

Пляжи на курортах – из белого, розового или черного песка, с лазурным морем и живописным пальмами.

Фото: Отдых в Доминикане (pixabay.com)

Бесконечные пляжи и яркая буйная тропическая зелень повсюду, быстрые ритмы танца и размеренная повседневная жизнь местных жителей – все это оставит незабываемые впечатления от новогоднего отдыха в Доминикане.

Мальдивы: спокойный отдых и шоу

Мальдивы всегда привлекают ценителей спокойного респектабельного экзотического отдыха. Эта страна расположена в экваториальных водах Индийского океана. Природная особенность страны - цепь из 26 атоллов, состоящих из 1192 коралловых островков. С неба острова выглядят как ожерелье в океане. Не менее красочно выглядят острова-отели и пляжи на островах.

Высокий сезон на курорте начинается с конца декабря и длится до мая – тогда устанавливается сухая маловетренная погода. Вода становится особенно прозрачной и на курорт съезжаются дайверы со всего мира.

Новогодние торжества на островах проходят с большим размахом: местные жители очень гостеприимны и всегда рады чем-то удивить и вдохновить гостей. Туристам могут играть этническую музыку и готовить местные блюда из фруктов и морепродуктов. Полночь можно встретить на пляже с огненным шоу и праздничными фейерверками.

Для пересечения границы Мальдивской Республики иностранным гражданам с собой обязательно нужно иметь негативные тесты на COVID-19. Тест должен біть сделан не раньше, чем за 72 часа до вылета. Результат должен иметь точное название теста и быть выдан официальной лабораторией на английском языке.

ОАЭ: вечеринки и моллы

Новый Год в ОАЭ – это восточная сказка во всей красе. Такой отпуск придется по душе туристам, которые любят активный отдых, и скучать им в отельном номере не получится.

Фото: Пляж в Дубае (pixabay.com)

В это время температура воды колеблется около 20 градусов, а воздуха - около 22 градусов. Можно загорать, гулять по пляжу, искупаться в море.

На праздники в Дубай можно найти массу новогодних развлечений - в эти дни проходит много грандиозных фестивалей, вечеринок, скидок и акций в торговых моллах. В саму новогоднюю ночь происходит грандиозное фейерверк-шоу, в другие дни есть что посмотреть на экскурсиях: национальный музей в крепости Аль-Фахиди, аквапарки, музей кофе, сад бабочек, заповедник фламинго, верблюжьи бега.

Новый год в ОАЭ – это масса ярких впечатлений и увлекательный шоппинг, а на память - замечательные сувениры и подарки для близких и друзей.

Фото: Новогодние декорации в теплых странах (pixabay.com)

Турция: и солнце, и снег

Турция славится своим гостеприимством круглый год. Несмотря на то, что часть отелей зимой не работают, для зимних туристов здесь остается масса отличных вариантов для рождественских каникул.

Новый год в Турции — это погружение в колоритную культуру, большой выбор развлечений и шоу, яркий праздник с национальным колоритом. Для гостей организуют развлекательные мероприятия, дискотеки, анимационные программы, радуют изобилием праздничного меню.

Спрос на отдых в Турции в этом сезоне большой, потому что для поездки не нужны тесты ни туда, ни после возвращения. В этой стране всегда мягкий климат, и даже зимой приятно отдыхать и ездить на экскурсии.

Фото: В Турции всегда есть что посмотреть на экскурсиях (pixabay.com)

Во многих отелях работают и спа-центры, и бассейны с подогревом, а некоторые туристы продолжают зимой купаться в море на пляжах Анталии.

Ну а для любителей зимних видов спорта в Турции есть большой выбор комфортабельных горнолыжных курортов (даже вблизи от Анталии) для любого уровня подготовки.

Все больше экзотических стран ждут украинских туристов с распростёртыми объятиями и готовыми программами развлечений. И, несмотря на карантинную реальность, можно выбрать "островок счастья" по душе, чтобы встретить новый год в самой яркой обстановке.

Напомним, мы писали, куда можно поехать за пляжной экзотикой этой осенью.

Также мы рассказывали, где кроме пляжей можно отдохнуть в Турции.