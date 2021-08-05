Спека, град і шквали: на головних морських курортах України до вихідних різко погіршиться погода

В Україну прийшов циклон, який пронесеться територією країни і не тільки освіжить повітря в містах, а й може істотно зіпсувати плани відпочивальникам на природі. Найближчими днями на морських курортах України туристам буде вкрай складно засмагати та купатися у хвилях.

На вихідних дощі з грозами, шквальним вітром і навіть градом "накриють" південні регіони. Опади прогнозують на курортах Чорного та Азовського морів.

Де пройдуть зливи й на яких курортах буде не до відпочинку на пляжах - в матеріалі.

Чорне море: шквали і град

В Одеській та Миколаївській областях 5-6 серпня очікуються грози, вдень місцями град і шквали 15-20 м/с, попереджає Український гідрометцентр.

Наприклад, на морських курортах Одеської області (Затока, Грибівка, Чорноморськ) 7 серпня температура повітря прогріється до 30 градусів, в наступні дні – до 33. Буде сонячна погода зі слабким вітром – 5-10 м/с, але вдень пронесуться зливи з грозами.

Фото: Пляж після дощу в Затоці (unsplash.com/sergey sheremet)

У Миколаївській області (Коблеве, Очаків, Кінбурнська коса) дощі з грозами почнуться в п'ятницю, 6 серпня, і будуть йти з проясненнями всі вихідні. Температура повітря вдень - 30-33 градуси, вітер слабкий.

До слова, температура води в Чорному морі в ці дні - 26 градусів.

Азовське море: вихідні з грозами

На курортах Запорізької області в найближчі два дні буде сонячна і ясна погода. Вдень триматиметься спека - 33-35 градусів, з невеликою свіжістю вночі – від 17 до 22 градусів. Це означає, що відпочивальники в Кирилівці, Бердянську та Приморському встигнуть засмагнути й накупатися.

Фото: Перед грозою в Бердянську (unsplash.com/valerii zorin)

Вже з суботи, за інформацією місцевих метеорологів, небо затягнуть хмари. З 7 до 9 серпня в Запорізькій області очікують грози, місцями шквальний вітер до 20 м/с. Вночі трохи потеплішає, вдень температура триматиметься на рівні 28-33 градусів.

Така погода зіпсує пляжний відпочинок як мінімум на три дні. Але завдяки штормам море знову може очиститися від медуз, які в останній тиждень повернулися на пляжі Кирилівки та інших курортів на Азовському морі.

Погода на Арабатській Стрілці (біля Генічеська в Херсонській області) на вихідних також буде грозовою – всі вихідні очікуються сильні опади й спека 30-33 градуси. У понеділок, 9 серпня, синоптики обіцяють ясну і сонячну погоду.

Фото: Шторм на Азовському морі (unsplash.com/igor karimov)

Попри дощі, вода в морі залишається комфортною для купання. Наприклад, станом на 5 серпня, температура в морі біля Бердянська прогрілася до 27,5 градусів.

Нагадаємо, ми писали про кращі локації Херсонської області, які варто побачити по дорозі до моря.

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