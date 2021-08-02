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Озера, лимани та пустеля: найкращі локації Херсонщини, які варто побачити на шляху до моря

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Понеділок 02 серпня 2021 07:35
Озера, лимани та пустеля: найкращі локації Херсонщини, які варто побачити на шляху до моря Фото: Озеро в Херсонській області (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Найцікавіші місця регіону, які не залишать вас байдужими

Чорне та Азовське моря – місця Херсонщини, куди туристи у розпал літа їдуть найчастіше. Проте цей регіон багатий не тільки морськими водами, а й іншими красивими місцями. Можливо, про деякі з них ви дізнаєтесь з цього матеріалу вперше.

Тут точно є на що подивитись: від справжньої пустелі до знаменитих рожевих озер. Тож якщо плануєте подорож по Україні - замовляйте квитки до Херсону. А ми розкажемо, куди їхати далі, аби ця подорож запам’яталася надовго.

Херсонські гори або "Місце щасливих людей"

Невеличке селище Станіслав на перший погляд - звичайне. Однак херсонці знають його як місце неймовірних заходів південного сонця. Саме в Станіславі знаходяться Балки Байдиха або, як називають їх місцеві, Херсонські гори.

Це глибокі балки на березі Дніпро-Бузького лиману. Унікальність цього місця полягає у існуванні нетипових для Херсонщини утворень - своєрідних гір в поєднанні зі степовою природою.

Озера, лимани та пустеля: найкращі локації Херсонщини, які варто побачити на шляху до моряФото: Балки Байдиха (khoda.gov.ua)

Балки Байдиха – чудове місце для зеленого туризму, відпочинку з сім'єю або для яскравих фотосесій. Ще тут є можливість поплавати на човнах або байдарках. До речі, кліп на пісню "Місця щасливих людей" гурту "Скрябін" знімали саме на Херсонських горах. Це місце справді залишає у туристів приємні емоції.

Як доїхати

Від Херсону сюди їде прямий автобус до селища Станіслав. Відстань між ними складає приблизно 40 кілометрів.

Українська "Сахара"

На території України є справжня пустеля. Вона - друга за величиною у Європі, поступившись місцем пустелі Ринь на заході Казахстану.

Олешківські піски знаходяться на території двох районів Херсонщини, займаючи площу у понад 160 тисяч гектарів.

Озера, лимани та пустеля: найкращі локації Херсонщини, які варто побачити на шляху до моряФото: Олешківські піски (khersoncity)

Пустелю умовно поділяють на 7 арен, кожна з яких відрізняється природними й кліматичними особливостями. Літніми днями піски прогріваються до 70 градусів. Пустеля хоч і не має піщаних пагорбів, як Сахара, однак теж вабить туристів. Її можна об’їздити на квадроциклах, або ж пройти пішки.

Тут також є спеціально прокладені маршрути. Можна замовити через місцеві турфірми активні 2-3 денні тури по Олешківських пісках або ж обійти пустелю будь-яким довільним способом.

Як доїхати

Олешківські піски знаходяться за 30 кілометрів від Херсона, неподалік від міста Олешки. З обласного центру курсують маршрутки в бік Великих Копаней або Раденська.

Далі потрібно їхати до села Пролетарка, а потім - пройтись пішки до самої пустелі.

Сафарі та рідкісна флора

Ще одним привабливим місцем на Херсонщині є Асканія-Нова. Це найстаріший степовий біосферний заповідник планети та найбільший серед європейських. Його площа займає понад 33 тисячі гектарів.

В Асканії мешкає 69 видів тварин, занесених до Червоної книги України й 12 - до Європейського червоного списку. На просторах заповідника живуть зебри, південноамериканські верблюди, індійські та африканські антилопи, олені, лами, шотландські поні, коні Пржевальського, американські бізони та інші тварини.

Це представники різних континентів і кліматичних поясів. Однак усі вони добре адаптовані до умов українського степу.

Озера, лимани та пустеля: найкращі локації Херсонщини, які варто побачити на шляху до моряФото: Асканія-Нова (wikipedia)

Прогулюючись територією заповідника, можна зустріти різноманітних птахів: від журавлів до фламінго. Окрім фауни, в Асканії є красивий дендропарк площею 200 Га. Там висаджено понад 150 видів дерев і чагарників.

В заповіднику Асканія-Нова можна скористатися екскурсією у супроводі наукового співробітника. А ще тут є можливість замовити сафарі, аби побачити тварин зблизька і зробити чудові фото.

Як доїхати

Заповідник Асканія-Нова знаходиться за 150 кілометрів від Херсона. Дістатися туди можна автобусами Херсон-Генічеськ, або Херсон-Асканія-Нова із автостанції.

Рожеве Лемурійське озеро

Лемурійське озеро на Херсонщині нічим не поступається Мертвому морю. Воно розташоване у селі Григорівка Чаплинського району, в одній із бухт затоки Сиваш.

Озеро має незвичайний рожевий колір, тож фото тут виходять просто неймовірні.

Озера, лимани та пустеля: найкращі локації Херсонщини, які варто побачити на шляху до моряФото: Лемурійське озеро (wikipedia)

Крім цього, це озеро - цілюще. Вода тут збагачена різноманітними мінералами, кислотами, вуглеводами й солями. Саме ця рожева вода, взаємодіючи із грязями Сиваша, посилює свої лікувальні властивості.

До речі, у Лемурійсьому озері неможливо потонути через величезний вміст солі у воді – її показники тут становлять до 300 грамів на літр.

Як доїхати

Від Херсона до Чаплинки можна доїхати автобусом. Далі – автобусом або попутною машиною до Григорівки.

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