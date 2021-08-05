Жара, град и шквалы: на главных морских курортах Украины к выходным резко ухудшится погода

В Украину пришел циклон, который пронесется по территории страны и не только освежит воздух в городах, но и может существенно испортить планы отдыхающим на природе. В ближайшие дни на морских курортах Украины туристам будет крайне сложно загорать и купаться в волнах.

На выходных дожди с грозами, шквальным ветром и даже градом "накроют" южные регионы. Осадки прогнозируют на курортах Черного и Азовского морей.

Где пройдут ливни и на каких курортах будет не до отдыха на пляжах – в материале.

Черное море: шквалы и град

В Одесской и Николаевской областях 5-6 августа ожидаются грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с, предупреждает Украинский гидрометцентр.

Например, на морских курортах Одесской области (Затока, Грибовка, Черноморск) 7 августа температура воздуха прогреется до 30 градусов, в последующие дни – до 33. Будет солнечная погода со слабым ветром – 5-10 м/с, но днем пронесутся ливни с грозами.

Фото: Пляж после дождя в Затоке (unsplash.com/sergey sheremet)

В Николаевской области (Коблево, Очаков, Кинбурнская коса) дожди с грозами начнутся в пятницу, 6 августа, и будут идти с прояснениями все выходные. Температура воздуха днем – 30-33 градуса, ветер слабый.

К слову, температура воды в Черном море в эти дни – 26 градусов.

Азовское море: выходные с грозами

На курортах Запорожской области в ближайшие два дня будет солнечная и ясная погода. Днем будет держаться жара – 33-35 градусов, с небольшой свежестью ночью – от 17 до 22 градусов. Это значит, что отдыхающие в Кирилловке, Бердянске и Приморском успеют загореть и накупаться.

Фото: Перед грозой в Бердянске (unsplash.com/valerii zorin)

Уже с субботы, по информации местных метеорологов, небо затянут тучи. С 7 до 9 августа в Запорожской области ожидают грозы, местами шквальный ветер до 20 м/с. Ночью немного потеплеет, днем температура будет держаться на уровне 28-33 градусов.

Такая погода подпортит пляжный отдых как минимум на три дня. Но благодаря штормам море снова может очиститься от медуз, которые в последнюю неделю вернулись на пляжи Кирилловки и других курортов на Азовском море.

Погода на Арабатской Стрелке (возле Геническа в Херсонской области) на выходных также будет грозовой – все выходные ожидаются сильные осадки и жара 30-33 градуса. В понедельник, 9 августа, синоптики обещают ясную и солнечную погоду.

Фото: Шторм на Азовском море (unsplash.com/igor karimov)

Несмотря на дожди, вода в море остается комфортной для купания. Например, по состоянию на 5 августа, температура в море возле Бердянска прогрелась до 27,5 градусов.

Напомним, мы писали про лучшие локации Херсонской области, которые стоит увидеть по пути к морю.

Также мы рассказывали,чем привлекает Арабатская Стрелка, кроме моря.