Земля скарбів Туреччини. Унікальні стародавні "місця сили", які відкривають для туристів з усього світу

Месопотамія - історичний регіон, який нерідко називають землею скарбів Туреччини: сюди краще їхати восени або навесні. Тури в Південно-Східну Анатолію країни все частіше стали пропонувати українським мандрівникам, які прагнуть відкривати унікальні "місця сили" на карті світу.

Це регіон, де можна відчути іншу, нетуристичну Туреччину та її автентичну атмосферу. У цьому місці між Тигром і Євфратом знайшли найдавніші артефакти, які відносять до "нульової точки" історії, там народжувалися і змінювалися цивілізації, правили римляни і проходив шовковий шлях.

Одна з найважливіших локацій в подорожі Месопотамією – найдавніше місто Шанлиурфа. З ним пов'язують імена біблійних пророків, і воно пам'ятає ще шумерів, ассирійців, візантійців і Тамерлана.

Які найцікавіші локації варто побачити під час подорожі в Шанлиурфу – в матеріалі РБК-Україна.

Унікальні розкопки і центри для туристів

Потрапити в Шанлиурфу туристи можуть літаком - з пересадкою в Стамбулі або Анкарі. Уздовж дороги з аеропорту в місто - бавовняні поля і фісташкові сади. Є також місцевість з кам'янистими пагорбами, на яких майже нічого не росте, але місцеві селяни намагаються обробляти і такий грунт.

Фото: Кам'янисті пагорби, в яких археологи нахолять унікальні артефакти (РБК-Україна)

Саме під час такого землеробства і були виявлені унікальні археологічні артефакти, які датуються тисячоліттями до нашої ери. Ці знахідки продовжують дивувати археологів вже кілька десятиліть.

Поруч з одним з курганів за 12 кілометрів від міста Шанлиурфа вже рік як відкритий сучасний музейний комплекс Гебеклі-тепе: музей просто неба і будівля з інтерактивними зонами. Туди тільки в пандемійний 2021 рік приїхали пів мільйона туристів з усього світу.

Фото: Роботи на місці розкопок Гебеклі-тепе (РБК-Україна)

Найнижчий шар розкопок датується 10 тисячоліттям до нашої ери. Там виявили найдавніший храмовий комплекс у світі. Під шаром землі знайшли вриті по колу кам'яні Т-образні стовпи, на яких були зображені фігури тварин і символічні риси людини.

Припускається, що колони уособлювали богів. Оскільки поруч не знайшли слідів житла, вчені прийшли до висновку, що споруди носили культовий характер і були місцем паломництва. До слова, багатотонні колони з каменю витісували люди, які ще не знали металу, а для переміщення багатотонних брил була потрібна сила 500 чоловік.

Інший схожий археологічний комплекс - Карахан-тепе - відкрили за 70 кілометрів від Шанлиурфи. Туристичний центр там збираються зробити тільки в 2022 році. Артефакти на місці цих розкопок молодші всього на 600 років.

Фото: розкопки Карахан-тепе (РБК-Україна)

Кургани зі слідами діяльності стародавніх людей показують рівень розвитку спільнот у період, коли люди стали переходити від збиральництва і полювання до виробництва – землеробства, ремісництва. Тому туристам пояснюють - знахідки в курганах відносяться до "нульової точки" історії людської цивілізації.

У масштабний туристичний проект "Tas Tepeler" включені таких 12 курганів на площі 200 квадратних кілометрів - об'єкти, які можуть залучити мільйони туристів з усього світу.

Найбільший археологічний музей країни

Для туристів, яким не вдасться на власні очі побачити кам'яні фігури у місці розкопок Гебеклі-тепе і Карахан-тепе, їх копії, а також сотні оригінальних артефактів можна роздивитися зблизька в новому археологічному музеї Шанлиурфи. Також там знаходиться статуя "людини з Урфи", знайдена неподалік від Гебеклі-тепе – найдавніше зображення людини в натуральний зріст, якому близько 11 тисяч років.

Фото: Фігура чоловіка з твариною на плечах з Карахан-тепе (РБК-Україна)

Сам музейний комплекс був побудований в 2015 році. Там налічується 14 експозиційних залів і близько 30 інтерактивних зон. Крім залів, присвячених розкопкам у курганах, можна простежити наступні періоди історії, аж до ісламських часів. У цьому музеї зібрано найбільшу кількість артефактів.

Одна з важливих експозицій розташована в іншому корпусі - музеї мозаїк Халеплібахче. Це збережені до наших днів декорації з вілл римлян, які правили на цих землях дві тисячі років тому.

Фото: Музей мозаїк в Шанлиурфі (РБК-Україна)

На збережених фрагментах - сюжети римської міфології. На найзнаменитіших зображений Орфей і чотири амазонки.

Релігійні пам'ятки і парк

Зараз Шанлиурфа - місто з 2 мільйонами жителів. Незважаючи на сучасність мегаполісу, він залишається "містом пророків" і релігійним центром.

З Урфою пов'язують імена п'яти біблійних пророків, серед яких Авраам та Іов. Також одну з перших християнських церков у світі – сирійську – заснував у цьому місті апостол Фома. Тут же були поховані його мощі.

Фото: Печера, де народився Авраам (РБК-Україна)

Втім, головна релігійна пам'ятка міста - мечеть Халіль-Раман зі ставком Авраама, в якому плавають священні коропи. Це головне місце паломництва місцевих людей. За легендою, в певний рік цар Німрод вбивав всіх немовлят, щоб знищити майбутнього суперника. Через це матері пророка Авраама (Ібрагіма в ісламі) довелося ховатися під час пологів у печері. Це місце і зараз відкрите для паломників і туристів.

Коли Аврааму виповнилося 7 років, його все одно схопили і скинули з вежі у величезне багаття. Але в цей момент вогонь перетворився на ставок, а дрова – на коропів, і пророк врятувався.

Фото: Парк з озерами - популярне місце відпочинку (РБК-Україна)

Зараз на цьому місці – красивий парк зі священними озерами, в якому плаває безліч коропів. Навколо розбиті доглянуті алеї з пальмами і трояндами, чайними закладами. До вечора в парку збирається чимало городян, щоб провести час у міському оазисі.

Нагадаємо, раніше єгипетські археологи пролили світло на стародавні звичаї в історичному регіоні країни.

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