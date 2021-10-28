"Одне з найвідоміших місць у світі". Унікальні артефакти в Туреччині привабили рекордну кількість туристів

"Магнітом" стали руїни найдавнішого храму Гебеклі-тепе

На туристичній мапі Туреччини розквітає унікальна культурна локація - місто Шанлиурфа на сході країни. За 12 кілометрів від міста знаходиться музей під відкритим небом на місці розкопок кургану Гебеклі-тепе – це місце тільки в пандемічний рік 2021 привернуло 500 тисяч туристів. Про це повідомляє видання TRT Haber.

Ці унікальні споруди в регіоні стародавньої Месопотамії, які археологи називають "нульовою точкою історії" - найдавніший храмовий комплекс у світі. Знахідки - давніші за єгипетські піраміди і цивілізації майя.

Артефакти віком у 12 тисячоліть змінили погляд на історію людства. Кургани з давніми кам'яними будівлями і фігурами показують перехід людства від збиральництва і полювання до землеробства.

Культура, релігія і гастрономія: що їдуть дивитися в регіон

Археологічний комплекс Гебеклі-тепе після внесення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 2018 році став "локомотивом" Шанлиурфи в сфері туризму. Тим часом, місто пропонує туристам чимало й інших визначних пам'яток, зазначив мер столичного муніципалітету Шанлиурфа Зейнель Абідін Беязгюль.

"Той факт, що Гебеклі-тепе є об'єктом спадщини ЮНЕСКО, сприяв тому, що Шанлиурфа стала одним з найвідоміших місць у світі. Кількість відвідувачів зростає з кожним роком", - сказав чиновник.

Фото: Мечеть Мевлід-і-Халіль у Шанлиурфі (РБК-Україна)

Він додав, що Шанлиурфа займає перше місце в релігійних, культурних і гастрономічних турах. Вона стає місцем "номер один" серед туристичних напрямків у всіх туристичних маршрутах в регіоні. Місто приваблює туристів також своєю кухнею, культурними цінностями і музикою.

Голова палати гідів Шанлиурфи Мюслюм Чобан зазначив, що за перші 9 місяців 2021 року місто відвідали близько 500 тисяч осіб.

"Ми прогнозуємо, що після епідемії кількість відвідувачів дуже швидко досягне мільйонів. З новою поступовою нормалізацією з'явився особливий інтерес до Гебеклі-тепе в нашому регіоні - багато людей планують побачити це місце", - зазначив фахівець.

Гебеклі-тепе: вчені продовжують дивуватися артефактам

Всього археологи виявили 12 локацій з курганами, в яких під землею зберігаються найважливіші свідчення періоду неоліту. Найперший і найбільш масштабний об'єкт - Гебеклі-тепе, що датується 9 тисячоліттям до нашої ери. У 2019 році поруч з розкопками побудували музейний комплекс з інтерактивними експозиціями.

Як розповів професор археології Мехмет Оздован, відкриття на місці розкопок Гебеклі-тепе дивують його вже кілька десятиліть, і кожен день змінюють погляд на те, що відбувалося на території Східної Анатолії 12 тисяч років тому.

Фото: Розкопки Гебеклі-тепе (колаж РБК-Україна)

У Гебеклі-тепе вчені знайшли унікальні артефакти - кам'яні споруди з Т-подібними стовпами, які, ймовірно, уособлювали богів. Унікальність їх в тому, що їх витісували кам'яними знаряддями, прикрашали символічними малюнками і встановлювали в викопаному котловані в колі в оточенні менших фігур. Вага стовпів досягає декількох тонн, для їх переміщення іноді були потрібні зусилля 500 людей.

"Гебеклі-тепе - найяскравіший приклад того, як виглядали будови того часу. Вони вкопувалися в землю, в 99% випадків це були чоловічі зображення і скульптури тварин. За похованнями вже видно, що були різні верстви суспільства", — розповів Мехмет Оздован.

Карахан-тепе відкриють для туристів у 2022 році

Другий подібний об'єкт розкопок представили громадськості у вересні цього року - Карахан-тепе за 75 кілометрів від міста Шанлиурфа. Ці руїни лише на 600 років молодші за Гебеклі-тепе. У 2022 році тут планують відкрити центр для відвідування туристів.

Фото: Презентація розкопок Карахан-тепе у вересні 2021 року (РБК-Україна)

Міністерство культури та туризму Туреччини об'єднало всі 12 курганів в найбільший археологічний проект Туреччини - "Tas Tepeler" ("Земля каменів"), який може стати унікальним туристичним маршрутом, що привабить мільйони туристів щорічно.

"Гебеклі-тепе і Карахан-тепе - це центральні точки цього маршруту. Зараз йдуть розкопки 7 курганів. Їх назви залишилися колишніми, як їх називали тут історично" - зазначив під час зустрічі з журналістами міністр культури та туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой.

Туристичний маршрут між курганами з відстанню 100-150 кілометрів може бути розрахований на 6-7 днів відвідування. За різними оцінками, він може залучити 5-6 млн туристів на рік.

До слова, навіть не побувавши на самих місцях розкопок, більшість експонатів можна побачити в музеї археології Шанлурфи, який є найбільшим в Туреччині за кількістю артефактів.

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