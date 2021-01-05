Пляжі та нові об'єкти: у Єгипті готуються до сплеску туризму в 2021 році

В Єгипті зняли кліп-привітання з Новим 2021 роком. Відео рекламує найвідоміші локації країни. Композицію пісні "Єгипет, країна краси" виконала відома єгипетська співачка Шерін Абдель Вахаб, повідомляє Egypt Independent.

"Проведіть зиму в Єгипті"

На відео показані особливості відпочинку в Єгипті і його туристичні визначні пам'ятки. У ролику є пляжі, мальовничі краєвиди природи і відомі археологічні локації країни.

Відео: Туризм в Єгипті у 2021 році (Youtube/Experience Egypt)

Ставка на культурний туризм

У розпал пандемії туризм Єгипту переживав непрості часи. Частина готелів так і залишилися незаповненими, а туристів на відпочинок приїхало значно менше.

Водночас у Єгипті намагалися робити ставку й на культурний туризм, намагаючись залучити туристів, які цікавляться музеями, оглядовими екскурсіями, археологією.

Наприклад, відкрили Музей Шарм-ель-Шейха: це перший музей старожитностей у всесвітньо відомому курортному місті з мальовничими піщаними пляжами та барвистим підводним світом. Також раніше на території на південь від Каїра знайшли сотню мумій в дерев'яних саркофагах, яким близько 2500 років.

Міністр туризму і старожитностей Халед Ель-Анані заявляв, що знахідки будуть передані трьом музеям в Каїрі і виставлені для відвідувачів. Алі Гонейм з Єгипетської федерації туристичних палат повідомляв ЗМІ, що ці відкриття і запуск роботи Великого єгипетського музею в 2021 році посприяють збільшенню потоку іноземних туристів.

Фото: Пляж в Єгипті (pixabay.com)

Чи буде сплеск туризму у 2021 році

Єгипетський центр економічних досліджень спрогнозував відновлення туристичного ринку країни у першій половині 2021 року.

У Центрі економічних досліджень очікують, що за цей час Єгипет відвідають близько 3 млн туристів: на 48% більше, ніж у поточному році. Щомісяця країна чекає по 500 000 туристів у 2021 році.

З іншого боку, відновитися туризму в країні не так просто. У комітеті з туризму та авіації Єгипетської асоціації молодих підприємців (EJB) заявили, що кількість міжнародних рейсів в Єгипті знизилася на 72% за перші 10 місяців 2020 року. В організації кажуть, що країна зазнала від пандемії збитків в 10 разів вище, ніж під час глобальної економічної кризи 2009 року.

Фото: Монастир приваблює тисячі прочан (facebook.com/4StCatherineMonastery)

Тим часом, попри пандемію, в Єгипті готують нові туристичні об'єкти. Так, триває робота з відновлення унікального акведука Каїрської цитаделі, або акведука Мамлюк. Роботи планують завершити до 2021 року.

Також в країні готуються приступити до розвитку туристичного місця Санта-Катарін на Південному Синаї, яке відоме монастирем Святої Катерини біля підніжжя гори Синай. Він знаходиться за 200 кілометрів на північний захід від Шарм-ель-Шейха. У місті побудують дороги, готелі, відремонтують аеропорт.

Нагадаємо, раніше ми писали, які екскурсії варто відвідати в Єгипті під час відпочинку.

Також ми повідомляли, скільки коштує відпочинок в Єгипті в другій половині січня.