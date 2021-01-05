Пляжи и новые объекты: в Египте готовятся к всплеску туризма в 2021 году

В Египте сняли клип-поздравление с Новым 2021 годом. Видео рекламирует самые известные локации страны.

Композицию песни "Египет, страна красоты" исполнила известная египетская певица Шерин Абдель Вахаб, сообщает Egypt Independent.

"Проведите зиму в Египте"

На видео показаны особенности отдыха в Египте и его туристические достопримечательности. В ролике есть пляжи, живописные виды природы и известные археологические локации страны.

Видео: Туризм в Египте в 2021 году (Youtube/Experience Egypt)

Ставка на культурный туризм

В разгар пандемии туризм Египта переживал непростые времена. Часть отелей так и остались незаполненными, а туристов на отдых приехало значительно меньше.

В то же время в Египте пытались делать ставку и на культурный туризм, пытаясь привлечь туристов, которые интересуются музеями, обзорными экскурсиями, археологией.

К примеру, открыли Музей Шарм-эль-Шейха: это первый музей древностей во всемирно известном курортном городе с живописными песчаными пляжами и красочным подводным миром. Также ранее на территории южнее Каира нашли сотню мумий в деревянных саркофагах, которым около 2500 лет.

Министр туризма и древностей Халед Эль-Анани заявлял, что находки будут переданы трем музеям в Каире и выставлены для посетителей. Али Гонейм из Египетской федерации туристических палат сообщал СМИ, что эти открытия и запуск работы Большого египетского музея в 2021 году поспособствуют увеличению потока иностранных туристов.

Фото: Пляж в Египте (pixabay.com)

Будет ли всплеск туризма в 2021 году

Египетский центр экономических исследований спрогнозировал восстановление туристического рынка страны в первой половине 2021 года.

В Центре экономических исследований ожидают, что за это время Египет посетят около 3 млн туристов: на 48% больше, чем в текущем году. Ежемесячно страна ожидает по 500 000 туристов в 2021 году.

С другой стороны, восстановиться туризму в стране не так просто. В комитете по туризму и авиации Египетской ассоциации молодых предпринимателей (EJB) заявили, что количество международных рейсов в Египте снизилось на 72% за первые 10 месяцев 2020 года. В организации говорят, что страна понесла от пандемии убытки в 10 раз выше, чем во время глобального экономического кризиса 2009 года.

Фото: Монастырь привлекает тысячи паломников (facebook.com/4StCatherineMonastery)

Тем временем, несмотря на пандемию, в Египте готовят новые туристические объекты. Так, продолжается работа над восстановлением уникального акведука Каирской цитадели, или акведука Мамлюк. Работы планируют завершить в 2021 году.

Также в стране готовятся приступить к развитию туристического места Санта-Катарин на Южном Синае, которое известно монастырем Святой Екатерины у подножия горы Синай. Он находится в 200 км к северо-западу от Шарм-эль-Шейха. В городе построят дороги, отели, отремонтируют аэропорт.

Напомним, ранее мы писали, какие экскурсии стоит посетить в Египте во время отдыха.

Также мы сообщали, сколько стоит отдых в Египте во второй половине января.