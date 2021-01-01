Гарні знижки: скільки коштує відпочинок в Єгипті в другій половині січня

Фото: Відпочинок в Єгипті (pixabay.com)

Путівки на курорти дешевшають на чверть

Якщо після новорічних свят захочеться відпочинку на сонячному курорті – Єгипет продовжує радувати цінами і гостинністю. Для українців курорти Червоного моря – відмінний варіант провести локдаун за кордоном.

У січні відпочинок в Єгипті дешевшає – після канікул курорт стає менш людним, а погода не такою спекотною для купання в морі. Зате в цей час чудово вирушати на екскурсії – країні в цьому році вдалося побити рекорди з археологічних відкриттів.

Фото: Пляж в Єгипті (pixabay.com)

Чим зайнятися в Єгипті в січні

Погода у другій половині січня стає більш прохолодною і вітряною – приблизно на 2-3 градуси свіжішою порівняно з груднем.

Замість тривалого відпочинку на пляжі можна купатися в басейнах готелів, а насолоджуватися теплом вітром під час екскурсій в Каїр і Луксор. Або ж вирушити вивчати підводний світ Червоного моря – найпопулярніша розвага для туристів зі всього світу.

Також в цьому році відкрили новий Музей Шарм-ель-Шейха. Це перший музей старожитностей у всесвітньо відомому курортному місті з мальовничими піщаними пляжами і барвистим підводним світом. Раніше на території на південь від Каїра знайшли сотню мумій в дерев'яних саркофагах, яким близько 2500 років.

Фото: Екскурсійні кораблики (pixabay.com)

Нові карантинні обмеження

На наступному тижні в курортній країні почнуть діяти штрафи за відсутність масок, повідомляло Daily News Egypt. Про нові заходи ще 27 грудня заявив прем'єр-міністр країни Мустафа Мадбулі.

Штрафи за відсутність маски в громадських місцях будуть виписувати на місці.За порушення карантинних заходів доведеться заплатити 50 єгипетських фунтів - 90 гривень. Адміністративне покарання набуває чинності з 3 січня 2021 року.

Втім, обов'язкове носіння масок і штрафи за їхню відсутність можуть налякати тільки недосвідчених туристів – у всіх туристичних країнах такі заходи інфекційної безпеки давно стали нормою.

Крім того, в Єгипті посилили вимоги до довідок з негативним результатом тесту на COVID-19. Потрібно пред'явити сертифікат з лабораторії англійською мовою, дійсний до 72 годин до вильоту. З 1 грудня на документі повинен бути QR-код або водяний знак як доказ того, що результати тесту не сфальсифіковані.

Фото: Готель в Єгипті (booking.com)

Коли тури дешевшають

Експерти туристичного бізнесу відзначають, що ціни на відпочинок в Єгипті зазвичай знижуються після 7 січня. Але в цьому році ця тенденція не відчувається - туроператори не поспішають знижувати вартість турів через локдаун в Україні, який планується на 8-24 січня.

Крім того, туристичні компанії відзначали підвищений попит на новорічні тури в Єгипті. Все-таки доступних країн, щоб позасмагати та покупатися в морі, взимку не так і багато.

"Єгипет - це найбільш бюджетний варіант, порівняно з Занзібаром, Домініканою та іншими напрямками. Якщо порівнювати ціни першої декади січня і останніх днів січня, відчувається величезна різниця в ціні", - розповідає в коментарі РБК-Україна турагент Олена Князєва.

Фото: Курорт в Єгипті (pixabay.com)

Скільки коштує відпочинок на двох

Ми проаналізували ціни на путівки за тижневий відпочинок для двох з вильотом з Києва на дати з 14 січня за системою "все включено" від провідних туркомпаній і вибрали найнижчі ціни.

У туристичної компанії "Пілігрим" в 3* готелі в Хургаді тижневий тур на двох зі сніданками та вечерями коштує 14595 гривень з вильотом 14 січня. В готелі рівної категорії з харчуванням "все включено" в Шарм-ель-Шейху можна відпочити за 14706 гривень з вильотом в ту ж дату. А ось з вильотом 20 січня путівка в 4* готель в Шарм-ель-Шейху вже зараз пропонується зі знижкою 26% - за ціною 9857 гривень з людини.

У туристичної компанії Farvater путівка в 3* готель в Хургаді коштує від 13918 гривень з вильотом 17 січня. В 4* готелі в Хургаді можна відпочити за 12859 гривень за двох з вильотом на ту ж дату. А ось відпустка в Шарм-ель-Шейху – трохи дорожче. В 3* готелі відпустка обійдеться в 14397 гривень, а в 5* - в 17576 гривень з вильотом 24 січня.

У мережі турагенств "Поїхали з нами" тижневих відпочинок для двох в 3* готелі в Шарм-ель-Шейху коштує від 17817 гривень з вильотом 14 січня. В 4* готелі в Хургаді – від 18200 гривень з вильотом 15 січня. В 5* готелі в Хургаді можна провести тижневий відпочинок за 17625 гривень з вильотом 14 січня.

Фото: Пропозиція турів від одного з турагенств (скріншот РБК-Україна)

Сховатися від зими українці можуть не тільки в далеких країнах з дорогим путівками. Найпопулярніший серед туристів Єгипет продовжує залишатися доступним за ціною для зимової відпустки.

Нагадаємо, раніше ми писали, куди можна поїхати у відпустку в січні.

Також ми повідомляли, що туризм на Шрі-Ланці відкрився приїздом українців.