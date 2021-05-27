Завищені ціни і нудні пейзажі: локації, які переоцінюють у путівниках

Нерідко популярні місця приносять не тільки позитивні емоції

Екскурсії для туриста - джерело нових вражень і знань. І навіть під час пляжного відпочинку більшість мандрівників намагаються відвідати місцеві визначні пам'ятки і спробувати розваги.

Приїхавши в популярне місце, туристи нерідко виявляються розчаровані: реальність не збігається з описом в путівниках. Настрій псується через велике скупчення людей, ціни або забруднення навколишнього середовища.

Список переоцінених локацій -міст і пам'яток- склало американське видання insider.com. Серед названих є і місця, куди українці можуть вирушити влітку 2021 року.

Діснейленд в Токіо: дві години в черзі

У Японії є багато місць, які сповнені історичних і культурних пам'яток - Кіото, Токіо, Осака. Тому туристам здається нерозумним піти в тематичний парк Діснейленд у Токіо, який він може відвідати у себе на батьківщині. Деякі американці можуть сказати, що японська версія не така хороша, як оригінальні Діснейленд або Дісней Уорлд.

Фото: Діснейленд у Токіо (wikiway.com)

Натовпи людей - це також може стати проблемою. Один оглядач TripAdvisor поскаржився на двогодинне очікування в черзі, щоб потрапити на атракціони, і зазначив, що пройти по Мейн-стріт практично неможливо.

Острови у Греції: навала туристів і завищені ціни

У Грецію до пандемії стікалися десятки мільйонів туристів з усього світу. Багато з них вирушали на колоритні острови Крит, Міконос і Санторіні, які приваблювали відвідувачів побіленими будівлями і святковою атмосферою.

Саме через наплив туристів, які приїжджали заради "нестримної тусівки", репутація курорту Міконос почала псуватися. Туристи стали скаржитися на погану роботу транспорту, кишенькових злодіїв, вузькі вулички, набиті людьми, і завищені ціни в готелях.

Фото: Вузькі вулички на острові Міконос (pixabay.com)

Тому для більш автентичної атмосфери і меншої юрби туристам радять вибирати Іраклію, Кастелорізо або Фолегандрос. Поки малоймовірно, що на курортах Греції після відкриття кордонів повернеться проблема "перенаселеності" туристами.

Лондон: погана погода протягом тижнів

Туристи з усього світу вирушають у столицю Англії Лондон, щоб погуляти вулицями одного з найвідоміших міст світу.

У Лондоні багато вартих уваги пам'яток, але туристам повинно пощастити з ясною погодою. Щомісяця в місті буває від 11 до 15 дощових днів, а влітку буває спека і задуха.

Фото: У Лондоні туристам не подобаються ціни і погода (pixabay.com)

Крім того, і місцеві жителі, і туристи часто скаржаться на непомірно високі ціни на повсякденні потреби. Туристам можуть дорого обійтися кава, перекуси, громадський транспорт.

Єгипет: пробки на шляху до визначних пам'яток

Туристів в Єгипті в останні роки ставало менше через проблеми з безпекою і пандемією. Але виявляється, є ряд інших причин, за якими мандрівники не поспішають відвідувати деякі з найвідоміших міст країни. Наприклад, Каїр.

Оскільки туристична індустрія країни перебуває не в кращому стані, гіди, власники магазинів, водії таксі та інші люди, доходи яких залежать від туристів, можуть пропонувати свої послуги занадто наполегливо.

Фото: Туристів у Каїрі бентежить трафік (pixabay.com)

Також місто перевантажене автомобільним транспортом, тому потрапити в популярні локації складно. А в ролі пішохода - і небезпечно.

Пхукет: натовпи людей на азійському курорті

Пхукет - найбільший острів Таїланду, і кількість туристів в цій локації теж щорічно зростає. Тільки в 2017 році через аеропорт острова пройшло близько 8,4 мільйона пасажирів.

Планування відпустки на курорті у високий сезон з листопада по березень означало, що пляж доводилося ділити з безліччю інших туристів.

І навіть якщо поїхати на острів після пандемії в низький сезон – мандрівникам доведеться проводити відпустку з великою кількістю дощів в цю пору року.

Фото: Пляж на острові Пхукет (pixabay.com)

Крім того, сміття і якість води були проблемою для пляжів Пхукета в минулі роки. А це означає, що вони можуть виявитися не тим раєм, який уявляється за фотографіями.

Стоунхендж: враження на основі відгуків з форумів

Стоунхендж в Англії був визнаний однією з найбільш переоцінених туристичних визначних пам'яток у світі на підставі відгуків TripAdvisor. Багатьох відвідувачів він не вражає.

Туристи платять за вхід на територію, а в підсумку отримують вигляд "не набагато краще, ніж якби ви просто залишилися в машині і проїхали повз визначну пам'ятку", пише видання. Крім того, навколо обов'язково буде безліч інших туристичних автобусів.

А в Ірландії є камінь Бларні, який, згідно з легендою, дарує красномовство після поцілунку. Туристам доводиться довго чекати в черзі, щоб заплатити 18 доларів і поцілувати камінь, який щойно цілували інші люди.

Цю пам'ятку відносять до списку їз 10 туристичних "пасток" Європи, а оглядачі TripAdvisor кажуть, що краєвиди на замок і сам камінь не вражають.

Фото: Замок біля озера Лох-Несс в Шотландії (pixabay.com)

Розчаровує туристів і Лох-Несс в Шотландії. Звичайно, там не зустріти відомого чудовиська. Це звичайне озеро з музеєм, який потребує реставрації.

Мексика: ризики COVID і небезпечний відпочинок

Курортне місто Канкун - локація, яка давно відома як популярна серед туристів. Втім, пару років тому місто пережило значний сплеск насильства. У мексиканському штаті, де розташоване курортне місто, кількість вбивств збільшилася в два рази.

Незважаючи на це, на курорті буває дуже багато людей. Навіть під час пандемії українці активно літають відпочивати до Мексики. При цьому українське посольство попереджає туристів як про високий ризик заразитися COVID на відпочинку, так і непросту криміногенну обстановку в країні.

Фото: Курортне місто Канкун (pixabay.com)

Пізанська вежа: фото як у всіх

Більшість людей їдуть до Пізи, щоб побачити єдине місце: Пізанську вежу. На жаль, вежа розчаровує, вважають у виданні Insider.

"Вона менша, ніж ви могли уявити за фотографіями Як тільки ви отримаєте безглузде фото, яке є у всіх інших, ви задастется питанням, навіщо взагалі пройшли такий шлях", - повідомляється потенційним туристам.

Італія є "домом" для величезної кількості історичних місць і стародавніх руїн, які на які варто витратити більше часу – наприклад, Помпеї, Колізей і Флорентійський собор.

Фото: Туристична локація в Пізі (pixabay.com)

Інша локація в Італії - Венеція - до пандемії COVID приймала близько 30 мільйонів туристів на рік. Через це в останні роки населення міста впало до 55 тисяч осіб. Це місто сповнене туристичних "пасток" за завищеними цінами, які новачки вважатимуть цінними враженнями. Наприклад, катання на гондолі.

Недешевий міст в Австралії

В Австралії є міст Харбор-Бридж, за вхід на який доведеться заплатити чималу суму. Це міст через Сіднейську Гавань - один з найбільших сталевих аркових мостів у світі. Його довжина 1149 м, а висота - 134 м.

Півторагодинний підйом обійдеться в 174 долари, тоді як повний 3,5-годинний підйом - в 268 доларів. Це досить висока ціна за краєвид. Який, до того ж, не надто вражаючий, зазначають у Insider.

Фото: Міст у Сіднеї (pixabay.com)

"Варто розглянути варіант прогулянки на поромі, щоб помилуватися краєвидом на міст Харбор-Бридж, вхід на який коштує набагато дешевше", - пишуть на сайті.

Кабаре вже не те

Історія "Мулен Руж" в Парижі почалася в кінці 19 століття, коли відкриття закладу назавжди змінило імідж кабаре. З тих пір в "Мулен Руж" бувало безліч відвідувачів, а червоний млин став синонімом Парижа.

Але в наші дні це місце вже не зовсім таке, яким було раніше, пише Insider. Туристи скаржилися, що до періоду карантину відвідувачі набивалися в театр настільки, що персоналу було складно подавати їжу і напої.

Фото: Кабаре Мулен-Руж в Парижі (pixabay.com)

І багато хто відзначав, що саме шоу переоцінене. Один з оглядачів TripAdvisor назвав його "швидше другорозрядним розважальним шоу для старших класів".

Нагадаємо, раніше ми писали, що ховається за бюджетними турами по 100 євро.

Також туристка раніше розповіла РБК-Україна, з якою неприємною ситуацією зіткнулася в Єгипті.