"Загублене місто": у Єгипті готують нову туристичну локацію

"Загублене місто" віком 3000 років може стати новим подарунком для туризму в Єгипті, пише видання Bloomberg.

Археологи в Єгипті виявили 3000-річне "загублене місто", поховане під пісками в Луксорі, де знаходиться знаменита Долина царів - останнє диво епохи фараонів, знайдене вченими. Країна прагне відродити туризм під час пандемії, а нова знахідка дозволить залучити в країну більше туристів, уточнюють в публікації.

Місто, відоме як "піднесення Атона", часом свого заснування сходить до правління Аменхотепа III приблизно близько 1390 року до нашої ери. Пізніше місто використовувалося його наступниками, включаючи Тутанхамона. Про це заявляють представники місії, які брали участь у процесі розкопок.

Доторкнутися до історії: друга за значенням знахідка в країні

"Відкриття цього загубленого міста є другим за значимістю археологічним відкриттям після гробниці Тутанхамона", - йдеться в заяві Бетсі Брайан, професора єгипетського мистецтва та археології Університету Джона Хопкінса у Балтиморі.

За її словами, знахідка відкриває "рідкісну можливість зазирнути в життя древніх єгиптян в той час, коли імперія була найбагатшою".

Фото: Відкриття загубленого міста - друге за значимістю після знахідки гробниці Тутанхамона (Getty Images)

Оголошення про таке відкриття було зроблене менш ніж через тиждень після того, як Єгипет влаштував грандіозний парад на честь перенесення 22 мумій в новий історичний музей Каїра, писало РБК-Україна раніше.

Урочиста хода за участю вантажівок, прикрашених малюнками фараонів, була ретельно спланована, щоб підвищити інтерес до важливої туристичної галузі Єгипту, яка постраждала від пандемії, пише Bloomberg.

Після того, як мумії й саркофаги доставили в Національний музей єгипетської цивілізації (NMEC) в Фустаті, їх два тижні реставрували в сучасній лабораторії. Після цього їх виставлять на огляд в Королівському залі мумій музею.

Знахідки, яким близько 3 тисяч років

Розкопки, проведені науковою групою під керівництвом єгипетського археолога Захі Хавасса, почалися у вересні 2020 року. Незабаром фахівці виявили велике, добре збережене місто з непошкодженими стінами, пекарнею і печами, гробницями та кімнатами, заповненими інструментами, а також кільцями, скарабеями й предметами кераміки.

Фото: Під час розкопок виявили предмети побуту, яким близько 3 тисяч років (Getty Images)

Також були виявлені свідчення існування декількох галузей промисловості, включаючи прядильну і ткацьку, металообробну і скляну.

Історичні записи припускають, що поселення складалося з трьох королівських палаців, що належать Аменхотепу III, а також було адміністративним і промисловим центром імперії. Глиняні цеглини з печаткою фараона підтверджували датування міста.

"Подальша робота археологів на цьому місці могла б допомогти пояснити те, що називали однією з найбільших загадок епохи: чому син Аменхотепа III Ехнатон і його дружина Нефертіті перенесли столицю династії в нове місце - Амарну?",- зазначають у виданні.

Також там припускають, що знайдене стародавнє місто має всі шанси в майбутньому стати однією з найпопулярніших локацій для туристів в країні.

За даними центрального банку, пандемія коронавірусу скоротила доходи Єгипту від туризму до 801 млн доларів США за три місяці з липня минулого року в порівнянні з 4,2 млрд доларів США за той же квартал роком раніше.

Нагадаємо, раніше ми писали, як вибрати між Туреччиною і Єгиптом і як відпочинок вибирають в цих країнах.

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