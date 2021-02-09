Під захистом армії: єгипетський курорт огородили бетонною стіною

Навколо Шарм-ель-Шейха закінчили будівництво бетонної стіни, щоб захистити туристів від зовнішніх загроз. Про це заявила місцева влада, повідомляє Reuters.

Курорт Червоного моря тепер надійно захищений 36-кілометровим бетонним і дротяним загородженням, яка відділяє його від території пустелі. На окремих плитах можна побачити чорні знаки світу. Передбачається, що "стіна" з пропускними воротами убезпечить місто від проникнення ісламських бойовиків.

Навіщо потрібна стіна

За останні півтора десятки років туризм у Південному Синаї постраждав від різних потрясінь.

У 2011 році турпотік в Єгипет зменшився через повстання у 2011 році, катастрофу російського літака з 225 пасажирами на борту Синаї у 2015 році. Ще раніше, у 2005 році, через напад бойовиків у Шарм-ель-Шейху загинули десятки людей.

Фото: Огорожа навколо курорту (english.alaraby.co.uk)

Повстанські рухи ісламістських бойовиків зосереджені в 360 км від Шарм-ель-Шейху - на північному узбережжі Середземного моря Синаю. Влада Єгипту заявляє, що туристи на узбережжі Червоного моря в безпеці й під захистом армії.

"Відстань між ними величезна, до того ж існує велика безпека: Друга армія Єгипту захищає Північний Синай, а Третя армія - Південний Синай", - сказав губернатор Південного Синаю Халед Фуда під час поїздки на вихідних.

Всі, хто в'їжджає в місто наземним транспортом, мають проїхати через одні з чотирьох воріт, обладнаних фотоапаратами та сканерами.

"Їх будуть обшукувати, камери відеоспостереження опізнають їх, автомобілі будуть сканувати, так що, коли вони прибудуть в місто, це буде після повної пошукової операції", - розповів він про заходи безпеки.

У той час як число туристів по всій країні знову зросло до рівня 2014 року, мандрівники з усього світу продовжують уникати Шарм-ель-Шейху.

Фото: Шарм-ель-Шейх (mochileiros.com)

Що відбувається з туризмом в Шарм-ель-Шейху

Після інциденту у 2005 році прямі польоти до аеропорту Шарм-ель-Шейху заборонила російська і британська влада, повідомляло The New Arab. Туристи з усього світу стали уникати курортів Єгипту – турпотік за рік знизився майже удвічі (з 9,3 млн туристів до 5,4 млн гостей).

Маючи потребу в грошах, в Єгипті придумали план з відродження цієї туристичної Мекки.

Будівництво захисної стіни, розпочате у 2018 році, виявилося частиною цього плану. Крім захисту міста від можливих терористів і відділення села бедуїнів, була озвучена версія, що огорожа 6 метрів заввишки захистить море від потрапляння сміття.

Деякі мешканці міста на Червоному морі вважають, що стіна послужить позитивним кроком до відродження "хворої" туристичної індустрії Шарм-ель-Шейху.

"Якщо стіна в Шарм-ель-Шейху допоможе з поверненням британського і російського туризму, то я згоден з цим. Якщо ні, все це марно", - писали мешканці в соцмережах.

Фото: Туристи в готелі Шарм-ель-Шейха (booking.com)

На днях в Єгипті завершилася інспекція рівня безпеки аеропортів Каїра, Хургади й Шарм-ель-Шейха, куди почнуть літати літаки з російськими туристами, повідомляло видання egyptindependent.com. Передбачається, що на єгипетські курорти Хургада і Шарм-ель-Шейх туристи з РФ зможуть полетіти вже в березні.

До речі, у 2020 році на тлі пандемії Єгипет відвідали лише 3,5 млн туристів в порівнянні з 13,1 млн іноземних гостей у 2019 році.

Нагадаємо, ми писали, як злива затопила готелі на єгипетському курорті.

Також повідомлялося, чому тури в Єгипет можуть значно подорожчати.