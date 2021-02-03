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Без бюджетних путівок: тури в Єгипет можуть значно подорожчати

Середа 03 лютого 2021 16:30
Без бюджетних путівок: тури в Єгипет можуть значно подорожчати
Фото: Відпочинок в Єгипті (booking.com)
Автор: Ольга Маджумдар, Катерина Гончарова

Що буде з цінами на тури через повернення російських туристів

В Єгипті завершується інспекція рівня безпеки трьох аеропортів, куди почнуть літати літаки з російськими туристами, повідомляє egyptindependent.com.

Очікується, що після успішної інспекції, яка завершується 3 лютого, на єгипетські курорти Хургада і Шарм-ель-Шейх туристи з РФ зможуть полетіти вже в березні. Поки ці чутки не підтверджені офіційно, але вже викликають суттєві побоювання в українців. Обговорюється питання про те, чи не подорожчають путівки на тлі значного збільшення туристичного потоку.

Рейси в Єгипет були припинені

Після катастрофи російського літака в 2015 році, в результаті якого загинули більше 200 відпочивальників, польоти чартерних рейсів до Єгипту з Росії були повністю припинені. Про це пише ahram.org.eg. Відтоді Єгипет працював над модернізацією та посиленням систем безпеки в усіх аеропортах країни, уточнює видання.

Без бюджетних путівок: тури в Єгипет можуть значно подорожчатиФото: Каїр у Єгипті (pixabay.com)

У березні 2020 року Росія припинила польоти до Єгипту через поширення пандемії коронавіруса, але у вересні вони були знову відновлені.

А нещодавно делегація експертів з безпеки і авіації прибула в Єгипет для ознайомлення з останніми процедурами безпеки в аеропортах Каїра, Хургади і Шарм-ель-Шейха для відновлення регулярних чартерних рейсів з Росії на курорти Червоного моря Єгипту.

Чи подорожчає відпочинок для українців

Через пандемію та закриття кордонів європейських країн Єгипет недорахувався катастрофічної кількості туристів. Готельєри в Хургаді заявляли про заповнюваності готелів лише на рівні 10% від загальної кількості місць при дозволеному "завантаженні" в 50%. При цьому влада країни підрахувала, що в кінці 2020 року більшість іноземних туристів на курортах були саме з України. Вони становили 90% від загальної кількості іноземців, що відпочивали в країні.

З поверненням у Єгипет туристичного потоку місцевий бізнес може підняти ціни, припускають українські експерти. Наприклад, керівник однієї з турагенцій Анна Шевчук-Барабаш пише на своїй сторінці в Facebook, що чартерів з РФ не було більше 6 років.

"Цей час сміливо можна назвати періодом затяжної кризи для Єгипту. Багато готелів закрилися, а ті, які змогли утриматися на плаву, змушені були перейти в режим економії. Як тільки перші туристи з Росії пройдуть паспортний контроль, ми можемо відразу ж забути про тури за 300 баксів", - припускає вона.

Без бюджетних путівок: тури в Єгипет можуть значно подорожчатиФото: Готель в Єгипті (pixabay.com)

"Може стати менше акцій, спецпропозицій"

Між тим, думка щодо цін у різних експертів розходиться. Ймовірна поява в Єгипті російських туристів не обов'язково призведе до підвищення цін на тури, вважає співзасновниця туристичної компанії Travel Professional Group Олена Бойко.

"Не секрет, що сьогодні єгипетський ринок туризму через пандемію перебуває в занепаді. Українських клієнтів для них мало. У результаті, готелі невисокого сегмента економлять, "стискаються" в сервісі, в якихось послугах. А турист отримує нерідко не той відпочинок, на який розраховує. Багато готелів просто не можуть відкритися. Поява нового ринку може підвищити рівень сервісу і для українців в тому числі", - говорить вона в коментарі РБК-Україна.

Без бюджетних путівок: тури в Єгипет можуть значно подорожчати

Фото: Відпочинок у Хургаді (booking.com)

За словами Олени Бойко, поява нового споживача зазвичай позитивно впливає на конкуренцію на будь-якому ринку. У Єгипті це допомогло б підвищити якість послуг, які там пропонують туристам сьогодні.

"Думаю, можлива поява в Єгипті російських туристів призведе до того, що буде сезонна активність, ціни можуть стати більш передбачуваними. Так, може стати менше акцій, спецпропозицій. Але часто такі пропозиції від готелів базуються на економії, на обмеженні послуг. Тому вважаю, що якісь ціни підвищаться, а якісь можуть і знизитися", – коментує співзасновниця TPG.

Нагадаємо, ми порівнювали відпочинок на двох найбільш популярних курортах Єгипту в зимові місяці.

Також повідомлялося, що Кіпр може стати однією з найпопулярніших країн влітку.

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