Пригода на вікенд: три маршрути вихідного дня по Україні

Фото: Вихідні в подорожах по Україні (Олег Божко)

Ідеї для коротких поїздок по областях неподалік від столиці

Виїхати на кілька днів з Києва - хороша ідея, якщо у вас в запасі є хоча б пара вихідних.

Якщо ви вже давно побували у Львові та Одесі, пропонуємо добірку з трьох маршрутів вихідного дня по Україні, які підійдуть для нетривалої поїздки.

Знаменитий Переяслав-Хмельницький і таємничі Змієві вали

Маршрут вихідного дня: Київ - Переяслав-Хмельницький - Київ

Тривалість: 1 день

Місто Переяслав-Хмельницький розташовується у 85 кілометрах від столиці. Це місце особливо місто припаде до душі тим, хто любить історичні артефакти та екскурсії, адже Переяслав-Хмельницький вже давно називають містом-музеєм. Тут їх цілих 25, і можна вибрати музей на будь-який смак.

Музеї

У цьому місті музеїв дійсно безліч. Один з найпопулярніших - Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини. Він розташований, щоправда, на околиці міста. Але тут є і не менш цікаві музеї. Наприклад, музей лікарських рослин, музей хліба, окремо - музей історії бджільництва.

Фото: Один з численних музеїв у Переяславі-Хмельницькому (tcb.vn.ua)

Історія міста

У стародавні часи Володимир Великий заклав у місті фортецю, призначену для захисту південних рубежів держави від ординців. Також в місті знаходилася резиденція митрополита. У 1239 року древній Переяслав був зруйнований під час навали татар. Згодом місто поступово відновлювалося.

Як дістатися

Від автостанції "Дарниця" в Києві в Переяслав-Хмельницький приблизно тричі на годину відправляються маршрутки. До пункту призначення транспорт доїжджає приблизно за півтори години. Звичайно, на автомобілі є можливість дістатися швидше і без зупинок.

Якщо ви виїжджаєте з Києва близько сьомої або восьмої години ранку, попередньо обравши для відвідування в Переяславі хоча б пару музеїв, повернутися назад до Києва ви, швидше за все, встигнете до 8-9 години вечора.

Фото: Стародавні Змієві Вали (pixabay.com)

До речі, до вечора ви також встигнете побачити Змієві вали. Це стародавні оборонні укріплення, які розташовуються за всього в 4 кілометрах від Переяслава-Хмельницького. Якщо піднятися на вали, вам миттєво відкриється чудова панорама на Дніпро.

Це гарне місце для відпочинку від тривалих прогулянок та екскурсій. Тут також можна влаштувати собі невеликий пікнік на відкритому повітрі або просто помилуватися мальовничими краєвидами навколо валів.

Городківка, Бердичів і будиночок рибалки на острові

Маршрут вихідного дня: Київ-Ліщин-Іванків-Андрушівка-Стара Котельня-Червоне-Бердичів-Старий Солотвин-Київ

Тривалість: 1 день

Досвідчені екскурсоводи запевняють, що серед земель Наддніпрянщини найбільша кількість польських палаців і римо-католицьких храмів розташовується саме на південному сході Житомирської області.

Багато з місцевих цікавих місць за важливістю історичної спадщини можна прирівняти до національного надбання.

Бердичів

Це один з найцікавіших пунктів маршруту вихідного дня по Житомирщині. Про те, якої спадщини тут збереглося більше - єврейської, польської чи української, - історики сперечаються вже багато десятків років. У будь-якому випадку, це місто об'єднало безліч різних культур.

Фото: Бердичів - затишне місто, котоире вас приємно здивує (Олег Божко)

Місто зароджувалося як замок-фортеця, і довгий час вважалося одним з тих, що найбільш активно розвиваються в регіоні. Багато хто радить почати екскурсію по місту з Бердичівського замку XVI століття. Зараз він діє як монастир-фортеця ордену босих кармелітів. Це грандіозна споруда, що вражає туристів величчю. Подивившись монастир, можна також побачити костел святої Варвари. Це місце тісно пов'язане відразу з двома видатними особистостями в історії Європи.

Всі місцеві гіди розповідають, що тут вінчався знаменитий письменник Оноре де Бальзак, а не менш легендарний Фредерік Шопен в юності навчався тут грі на музичних інструментах.

Порівняно неподалік від костелу розташовуються Музей Конрада і Краєзнавчий музей. Можна сходити туди, а далі - прогулятися по старій частині міста і побачити унікальний єврейський некрополь. Кладовище розташоване недалеко від центру міста, і туди можна пройти пішки. Це місце зберігає історію - кілька тисяч надгробків з написами на ідиші.

Фото: Все місцеві гіди розповідають, що тут вінчався знаменитий письменник Оноре де Бальзак (Олег Божко)

Тут також знаходиться місце поховання цадика Леві Іцхака Бердичівського, що стало місцем паломництва хасидів, які приїжджають сюди щороку з усього світу.

Їдучи з Житомирської області, неодмінно варто відвідати Старий Солотвин. Головне, що потрібно тут побачити - це старий будиночок на маленькому мальовничому острові, що розташувався посередині озера. Це місце називають ідеальним для зйомок кліпів і фотосесій.

Фото: Будиночок рибалки в Старому Солотвині (Олег Божко)

Чернігівська область: Старий дендропарк і унікальна садиба Тарновських

Маршрут вихідного дня:

Київ-Козелець-Качанівка-Сокиринці-Тростянець-Київ

Тривалість: 1 або 2 дні

Козелець

На північ від столиці дорогою до Чернігова розташовується Козелець - невеликий населений пункт. Найвідоміше місце тут - древній Собор Різдва Богородиці. Він був зведений у 1752-1763 на особисте замовлення графині Наталії Розумовської, матері Олексія та Кирила Розумовських. Заради цієї точки на карті точно варто звернути з траси у місто.

Фото: Собор Різдва Богородиці в Козельці (stejka.com)

Качанівка

Наступний пункт в подорожі по Чернігівщині, який варто відвідати - Качанівка. Якщо вам не вдалося знайти це місце на автомобільній карті вздовж шляху з Козельця - не страшно. Його легко помітити на покажчиках по дорозі в сторону Ічні, а ще простіше відшукати його у Google-картах.

Палац у Качанівці, зведений на замовлення родини Тарновських на мальовничому схилі річки, туристам видно здалеку. Поруч з палацом знаходиться єдина в Східній Європі церква Георгія Хозевита, яка раніше служила родинною усипальницею Тарновських.

Місцеві розповідають, що у садибі гостював Микола Гоголь. Він якось приїжджав в гості до свого однокурсника по гімназії Василя Тарновського, з яким навчався в Ніжині. Є версія, що тут він вперше для публіки прочитав вголос повість "Тарас Бульба", яка пізніше стала легендарною.

Фото: Садиба Галаганів - пркекрасний приклад палацової архітектури Лівобережжя України (Олег Божко)

Поруч є парк з альтанкою Глінки. Названа вона на честь знаменитого композитора не просто так. Адже ці місця надихнули його на створення опери "Руслан і Людмила". У цьому населеному пункті, до речі можна залишитися на ночівлю. Невеликий готель є при музеї-заповіднику - прямо на території самого парку.

Сокиринці

Мальовничий палац Роду Галаганів у Сокиринцях можна побачити, коли ви проїдете далі від Качанівки. Найвідоміше туристичне місце цього населеного пункту - пам'ятка садово-паркового мистецтва XIX століття. Це садиба Галаганів, навколо якої у хорошому стані зберігся англійський парк, а поруч - не менш мальовниче і чисте озеро.

Тростянецький дендропарк

Проїхавши близько 10 кілометрів далі, ви побачите Тростянецький дендропарк, заснований ще в далекому 1834 року. Туристи кажуть, що це деальное місце для насолоди тишею і красою природи. Адже навколо є ще й хвойний ліс.

Фото: Завершити поїздку варто в Тростянецькому дендропарку (wikimedia.org)

У Тростянецькому дендропарку можна побачити, наскільки добре прижилося привезене багато років тому з Кентуккі кавове дерево, можна навіть вивчити особливості 17 видів ялин і великої туї. До речі, місцеві кажуть, що саме з туї індіанці в Америці робили каное, адже кора цього дерева не пропускає вологи.

Загальна територія парку займає приблизно 200 гектарів, тому гуляти тут можна дійсно довго. Головна особливість цього місця - красива природа з безліччю видів рідкісних рослин і навіть з озерами в центрі. Це місце точно не залишить вас байдужими.

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