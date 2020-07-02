Канів, Стеблів, Умань: найцікавіші місця Черкаської області

Фото: Мальовничий Канів (pavel-lepa.lovehournal.com)

Вихідні на Черкащині, які залишать незабутні враження

В умовах закритих кордонів все більше українців звертають увагу на цікаві місця для подорожей в Україні та все частіше задумуються про внутрішній туризм. І це добре, бо в нашій державі є безліч місць, куди можна податися на вихідних і отримати купу задоволення від поїздки.

Пропонуємо вам маршрут триденної поїздки Черкащиною. Втім, якщо у вас в запасі є лише один день, частину цих місць теж можна встигнути відвідати упродовж короткого проміжку часу.

День перший. Канів

Першою зупинкою під час подорожі буде місто Канів. Воно знаходиться за 140 кілометрів від столиці. Доїхати на своєму транспорті можна приблизно за дві години. Якщо їхати на громадському транспорті, то це займе по часу близько 3-4 годин.

Автобуси до Канева відправляються зі станції "Видубичі". Але при цьому ніхто не відміняв попутний транспорт, квитки на який можна знайти на різних сервісах, таких як Blablacar. Вартість квитка стартує від 300 грн.

Фото: Аби піднятися на гору, доведеться здолати 300 сходинок (kaniv-rda.gov.uа)

Канів - одне із найстаріших міст Черкаської області. Більшість туристів приїздять сюди, аби відвідати Шевченківський національний заповідник. На Тарасовій горі (друга назва гори - Чернеча) знаходиться могила письменника і бронзовий пам’ятник.

Аби піднятися на гору, доведеться здолати 300 сходинок. На горі вас чекає невеликий фонтан із питною водою, каштанова алея і музей Шевченка. Там зберігають повне зібрання його творів, книжки про нього, та "Заповіт", перекладений 124 мовами світу.

А ще тут є "Тарасова світлиця", яка входить до складу заповідника, і яка теж є музейним експонатом. У підніжжі Тарасової гори знаходяться 19 скульптур, присвячених літературним персонажам поета.

Заодне можна перевірити себе на знання творів Тараса Григоровича.

Фото: Мальовничий Канів (uk.wikipedia)

Ще одна історична пам’ятка Канева - Успенський собор. Його побудував Великий князь київський Всеволод Ольгович у 12 столітті. Це єдина споруда на Черкащині, яка вціліла з часів Київської Русі.

Позаду собору розташований Канівський музей декоративного мистецтва. Любителі історії можуть подивитися там на зразки традиційного українського одягу і предметів народного побуту.

Крім історичних пам’яток, у Каневі є природний заповідник. Його флора нараховує 990 видів рослин. Деякі з них занесені до Європейського червоного списку і Червоної книги України. На території заповідника є садиба академіка Біляшівського, в якій розташований музей природи.

Фото: Успенський собор в місті Канів (uk.wikipedia)

Канів приваблює красою свого природного ландшафту навіть кінорежисерів. Тут знімали свої стрічки Параджанов, Іллєнко і Тарковський. Сюди однозначно варто приїхати й вам.

День другий. Корсунь-Шевченківський

За 60 кілометрів від Канева - наступна зупинка нашого маршруту. Сюди дістаємось теж автобусом. Квиток коштує приблизно 70 гривень. Невелике містечко Корсунь-Шевченківський розташоване на скелястих берегах річки Рось. Його, до речі, заснував князь Ярослав Мудрий.

Досить компактне, але затишне місто має кольорові фасади невеликих будинків, бруковані вулиці, декоративну зелень, фонтани й затишні кафе, де можна недорого поїсти.

Головна окраса міста - палац князів Лопухіних-Демидових. Це кілька будівель, розташованих на трьох гранітних островах річки. Сам палац знаходиться на острові Михайла Коцюбинського. З міста сюди можна дійти через міст, насолоджуючись панорамою річки та каньйону. Всі острови між собою з'єднані містками.

Фото: Корсунь-Шевченківський (uk.wikipedia)

Палац почав будувати князь Станіслав Понятовський наприкінці 18 століття. Згодом маєток придбав російський імператор Павло І та подарував міністру юстиції Павлу Лопухіну. На території є музей Корсунь-Шевченківської битви, а біля палацу - виставка техніки часів Другої світової війни. Ще, тут можна відвідати картинну галерею і краєзнавчий музей.

Навколо палацу насаджений парк площею приблизно 100 гектарів. Там є скульптури, фонтани, екзотичні рослини, маленькі доріжки та алеї. У парку також росте 200-річний каштан Тараса Шевченка, сосни, клени, дуби та багато бузку. Біля парку є також невеличка ГЕС. З її території можна побачити острів Зелений із пам’ятником "Росич", зведений на честь захисників міста-фортеці у княжі часи.

Родзинкою подорожі може стати будівля, що стоїть недалеко від палацу. Це 200-річний двоповерховий дерев'яний будинок у швейцарському стилі. А якщо піднятися на пагорб за будинком, відкриється вид на парк, палац і місто. Ідеальне місце для перепочинку перед наступним переїздом.

Стеблів

Із Корсуня варто поїхати у селище Стеблів, що за 16 кілометрів. Туди їздять автобуси із автовокзалу. Саме в цьому селі народився Іван Семенович Нечуй-Левицький. Головною принадою тут є літературно-меморіальний музей, присвячений життю і творчості письменника.

Він знаходиться у будинку, де жила його родина. У п’ятьох тематичних кімнатах близько трьох тисяч експонатів. Біля музею стоїть пам’ятник самому письменникові та героїні його твору "Микола Джеря" – Нимидорі.

Неподалік від музею стоїть Спасо-Преображенський жіночий монастир. Від нього на інший бік річки проходить понтонний місток. Чудова локація для insta-фото.

Фото: Стеблів на Черкащині (ua-odissey.in.ua)

У Стеблеві є також гребля із оглядовими майданчиками.

З них добре видно фантастично красиву Рось, яка протікає у каньйоні між скелями. А ще, біля греблі є невеликий водоспад.

Фото: Сюди їде не так багато туристів, як в Умань (ua-odissey.in.ua)

Найкращим завершенням знайомства із Корсунем і Стеблевем буде ночівля у наметі на березі Росі. Питну воду можна набрати у селі, або придбати по дорозі. Кемпінг під Стеблевом запам’ятається красою тутешньої природи. Якщо ви подорожуєте без намету, то ввечері варто повернутися до Корсуня (нагадаємо, це всього 16 км) і переночувати у місцевому готелі.

День третій. Умань

Кінцевою зупинкою подорожі стане місто Умань. Доїхати туди можна автобусом із Корсуня – Шевченківського. Дорога триватиме близько 4 годин, а вартість квитка складе приблизно 200 гривень.

Умань це місто, яке популярне не тільки серед українських туристів. Головною причиною, чому сюди приїздять є дендрологічний парк "Софіївка". Територія займає 170 гектарів.

Фото: Парк Софіївка в Умані (discoverukrainе)

Його заснував у 18 столітті граф Станіслав Потоцький, і назвав на честь своєї коханої дружини Софії. Вона була гречанкою, тому в основу створення паркової архітектури взяли поеми Гомера.

У парку Софіївка є чотири великі ставки, фонтани, багато скульптур грецьких богів і близько 2 тисяч видів дерев та кущів. Екзотичні рослини замовляли сюди із різних країн світу.

Фото: Поїхати в Умань - чудова ідея для маршруту вихідного дня (discoverukrainе)

У парку можна не лише прогулятись пішки, а й проїхатись електрокаром, або покататися на човні, чи на поромі по річці Ахеронт. Обійти парк можна самому, або ж замовити екскурсію і послухати легенди про кожну скульптуру. На території парку працюють кафе і ресторани, тож перекусити можна, не виходячи з нього.

Дорога з Умані до Києва займе в середньому три години. В столицю можна повернутися автобусом, квиток на який обійдеться в середньому у 200 гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали про три цікавих маршрути з Києва по Україні.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь