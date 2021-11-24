Дорога Скандинавія. Як зекономити в Осло - одній з найбільш "небюджетних" столиць світу

Як можна подорожувати в країні північної Європи, маючи обмежені кошти

Скандинавські країни вважаються найдорожчими в Європі, а деякі з них - і в усьому світі. Норвегія відома серед мандрівників тим, що у безлічі рейтингів знаходиться на перших місцях міст, де ціни дуже "кусаються". Багато мандрівників регулярно пишуть, що вартість проживання, їжі та всього іншого тут значно вища, ніж навіть у Швеції та Данії. Тут також в рази дорожче, ніж у Німеччині та інших країнах Європи.

З іншого боку, це одна із найбезпечніших держав світу з вкрай низьким рівнем злочинності. Також Норвегію щороку включають до путівників як одну з найкрасивіших країн з вражаючою природою. Найперше - через фьорди, розкидані по західному узбережжю країни та не менш цікаві пам'ятки у містах. Неймовірна природа в поєднанні зі скандинавським концептом життя у стилі хюгге не залишають туристів байдужими.

У Норвегії все ж варто ретельно планувати дозвілля, якщо ваш бюжет на мандрівку обмежений. До слова, ціни в країні здаються високими не тільки туристам-іноземцям. Нерідко самі норвежці подорожують до сусідніх країн на шопінг або щоб відпочити дешевше, ніж у себе в країні.

Як туристу зекономити у столиці Норвегії - Осло? РБК-Україна перевірило, які можливості для бюджетної мандрівки є у цьому місті.

Житло в Осло: як не витратити багато коштів на готель

Зекономити в Осло можна, поселившись у місцевих хостелах замість готелів. До слова, хостели в Норвегії переважно чисті та акуратні, а деякі схожі на пристойні тризіркові готелі. Персонал гостинний і готовий піти на зустріч, якщо є будь-які питання, що є приємним бонусом.

Номери в комфортних готелях міста коштують від 100 євро – це економ-варіант. Втім, така вартість може бути за номер у 3* готелі, і в приватних квартирах подобово, і в хостелі.

Фото: Приклади цін на проживання в Осло на вікенд в середині грудня 2021 року - ціни наведені за двох осіб за одну ніч (скріншот з сайту booking.com)

Щоб зекономити, краще віддати перевагу житлу в центрі міста: так ви заощадите час та гроші на транспорт (який тут теж недешевий). За ці гроші ви отримаєте пристойний економний номер в хостелі на двох без сніданків. Це буде невелика комфортна кімната з власним душем та кухнею.

Якщо ви шукаєте комфортніший варіант житла, можна пошукати готелі в радіусі 4-8 кілометрів від вокзалу. Там вони пропонуються приблизно за такою самою ціною або трохи вище.

Але врахуйте, що тоді вам як мінімум двічі на день доведеться витрачати кошти на дорогу до центру, де зосереджена більшість цікавих туристичних локацій. Зазвичай номери в економ-готелях Осло - невеликого розміру (12-15 квадратних метрів) у порівнянні з апартаментами подобово за таку саму ціну (від 20-27 квадратних метрів).

Фудкорти та стрітфуд замість ресторанів. Скільки коштує їжа в Осло

Звісно, як і практично всюди, найдорожче в Осло буде відвідувати ресторани. Прості страви в закладах харчування стартують від 150 крон (15 євро) за порцію.

Непогана альтернатива ресторанам в Осло – фудкорти. Туди ходять їсти й місцеві мешканці. Фудкорти можна знайти у багатьох локаціяї міста. Наприклад, прямо на центральному залізничному вокзалі та в торгових центрах.

Фото: Один із фудкортів міста (РБК-Україна)

Цікаво, що заклади такого формату виглядають дещо інакше, ніж фудкорти, до яких ми звикли. В Осло вони зазвичай розташовані у загальному оупен-спейсі, але виглядають комфортно і затишно, як ресторани. Тут можна взяти страви японської, китайської, східної та італійської кухні.

Але будьте уважними, бо є винятки. Так, у портовій зоні Осло фудкорт Vippa бюджетною ціновою політикою не відрізняється. Вартість страв тут - як у звичайному ресторані (від 15 євро). Зате якщо ви хочете побачити, як відпочивають місцеві, то заходьте сюди у п’ятницю або суботу після 19:00 – за довгими столами сідають поруч великі веселі компанії, сім’ї та просто колеги. Вечорами тут влаштовують музичні виступи.

Ще один варіант бюджетного харчування - стрітфуд (вулична їжа). Прямо з вуличних фургончиків на центральних площах або вулицях можна вхопити бюджетний гарячий обід. Серед популярної вуличної їжі - азіатська кухня та іспанська солодка випічка чуррос. Велика порція з фалафелю з хумусом та овочами буде коштувати 10 євро. Перекус з вафлі або хотдогу при покупці в кіосках обійдеться у 2,5-3 євро.

Фото: Фудкорт Vippa розташований у портовій зоні, де можна милуватися красивими пейзажами. Але будьте уважні - це недешевий заклад, і зекономити тут навряд чи вийде (instagram.com/vippaoslo)

Купувати продукти в супермаркетах – варіант зекономити найбільше. Приблизно за 3-5 євро можна взяти сендвіч з сиром та шинкою, салат або кашу. Готелі часто пропонують апартаменти - номери з кухнею. Це дає можливість приготувати прості страви самостійно. Зазвичай в апартаментах є плита, холодильник, чайник, тостер та мінімальний набір посуду – все необхідне для проживання на декілька днів.

Врахуйте, що публічні туалети в Осло платні: скористатися ним коштує приблизно 20 крон (2 євро на центральному вокзалі). А у деяких кафе є умова: одна особа – одна кава (мінімальне замовлення). Кава в кав’ярнях коштує від 2,5 євро (еспресо).

Чому ціни на алкоголь у Норвегії такі високі

Вартість алкоголю в країні - взагалі окрема тема. Норвегія сьогодні залишається однією з найбільш жорстких у північній Європі в контексті правил ввозу алкоголю. Вартість таких напоїв тут у 3-6 разів вища, чим у інших європейських державах. Більшість магазинів, де продають алкоголь, відкриті тільки до 6 вечора та обслуговують переважно лише туристів, а ввіз алкоголю нерезидентами суворо обмежений.

Така ситуація склалася на початку 20-х років 20 сторіччя, коли ввели так званий сухий закон, який пізніше замінили на суворі обмеження на виготовлення і продаж алкоголю. У Норвегії діє податок із продажу в роздріб та акцизна ставка у розмірі 44.9% від вартості галона чистого спирту. Податки та інші обмеження - основні причини того, чому алкоголь тут дуже дорогий.

Фото: Одна з центральних вулиць Осло (РБК-Україна)

В Осло дорогий алкоголь у барах практично всюди, і масштабних знижок на нього переважно не буває. Наприклад, пиво коштує іноді навіть 15 євро за пляшку 0,33 л. Мінімальна вартість пляшки віскі - 40-50 доларів. Найдешевше вино коштує від 15 доларів. А вино пристойної якості стартує від 40-50 доларів за пляшку.

До того ж, діють певні обмеження на ввіз алкоголю в країну туристами. Станом на 2021 рік норми такі:

міцні спиртні напої міцністю від 22% до 60% - 1 літр;

вина та подібні напої міцністю від 2,5% до 22% - 1,5 літра;

пиво міцністю від 2,5% (включаючи міцне) або слабоалкогольні газовані напої міцністю від 2,5% до 4,7% - 2 літри.

Тому якщо ви хочете зберегти копійчину, то або зовсім не купуйте алкогольні напої, або ж придбайте їх у супермаркеті (хоча й там ціни - не набагато нижчі). Ще один варіант - купівля алкоголю в магазинах дьюті-фрі в аеропортах.

Музеї та транспорт в Осло: що варто знати про ціни

В Осло можна відвідувати музеї як самостійно, так і обрати групові організовані тури. Вхід до музеїв міста коштує в середньому від 12 євро за особу і вище (послуги гіда оплачуються додатково).

Наприклад, круїз до найближчого острову Фьорд тривалістю у дві години коштує 35 євро, до півострову Bygdoy – 9 евро за одного дорослого. Екскурсії містом коштують від 15 євро з людини. Відбуваються вони по окремим годинам та дням. В основному це вихідні дні по обіді.

Щоб зекономити на екскурсіях, можна пошукати в інтернеті free walking tours Oslo (безкоштовні екскурсійні тури по Осло): вони також відбуваються у призначений заздалегідь час, і треба підлаштуватися під розклад. Зазвичай наприкінці таких безкоштовних турів просять дати тільки чайові (благодійний внесок на добровільній основі).

Фото: Громадський транспорт в Осло - екологічний. Також тут модно піклуватися про екологію та ходити пішки або їздити на велосипеді (РБК-Україна)

Громадський транспорт в Осло - екологічний. Тут їздять тролейбуси на біопаливі. Вартість одного проїзду, придбаного безпосередньо у водія – 5,8 євро. Зекономити можна, придбавши проїзд заздалегідь в касі^ тоді він коштуватиме 3,8 євро.

Проїзний на 24 години – 11,4 євро, на 7 днів – 32 євро (Зона 1). З таким проїзним можна користуватися автобусом, трамваєм, метро, поїздом та паромом. Але "зайцем" їздити в Осло категорично не рекомендуємо: штраф за безкоштовний проїзд складає 95 євро, тому тут точно не вийде зекономити.

Автівок в Осло небагато, і переміщуватися містом безпечно та комфортно – діє обмеження швидкості до 50 км/годину. Також серед місцевих задля збереження довкілля популярно пересуватися пішки. Можна взяти велосипед або самокат на прокат. Прокат велосипедів доступний переважно з весни до осені. Але взимку можна орендувати електровелосипеди у пунктах прокату.

Якщо ви плануєте відвідувати багато музеїв та активно їздити містом, варто придбати проїзний – Oslo Pass. До нього входить безлімітний проїзд у транспорті та квитки до більшості музеїв міста. Також він надає знижку 20% на деякі ресторани, квитки зі знижкою до філармонії і екскурсій до Будинку опери тощо.

Фото: При купівлі картки Oslo Pass модна побувати в багатьох музеях міста за один день. Також передбачені знижки на події Будинку опери (unsplash.com/oliver-cole)

Ціни на картку Oslo Pass встановлені за часовими рамками і становлять:

44 євро на 24 години; 65 євро на 48 годин; 82 євро на 72 години.

Його можна придбати в офісі туристичного центру Осло у будівлі центрального вокзалу (перевірте години роботи заздалегідь). Також можна замовити онлайн. Для дітей та старших людей передбачені знижки. Більше інформації про Oslo Pass можна знайти на офіційному міському сайті.

Фото: Міська картка передбачена для входу в транспорт та культурні заклади на добу або більше (visitoslo.com)

Як зекономити на авіаквитках до столиці Норвегії

Значно зекономити можна на пересадкових рейсах лоукостів: такі перельоти зазвичай дешевші, ніж прямі. Наприклад, з польского аеропорту в Катовіце до Осло можна придбати квитки на рейс компанії RyanAir вартістю від 5 євро в одну сторону (без багажу). До Катовіце з Києва (Бориспіль) квитки на RyanAir є в наявності за ціною від 12 євро. Пересадка між рейсами становить дві години.

Також є інші сполучення через європейські міста між Києвом та Осло. Так, до столиці Новрегії можна дістатися Києва через Ригу авіалініями AirBaltic за 70 євро (без багажу).

Врахуйте, що в Осло є два аеропорти – Гардемоен (найближчий до міста) і більш дальній –Саннефьорд Торп. Від аеропорту Гардемоен до міста їхати близько 30 хвилин, вартість складає близько 10 євро в один бік. Від дальнього аеропорту – 2 години потягом, вартість квитка складає 20 євро в один бік. Тож при пошуку квитків зверніть увагу на аеропорт вильоту чи прильоту до Осло.

Фото: Із залізничного вокзалу в Осло можна продовжити мандрівку до інших країн Скандинавії (РБК-Україна)

До слова, з Осло є прямі залізничні та автобусні рейси до інших скандинавський міст: Стокгольму, Мальмо та Копенгагену. Тут діє принцип "раніше-дешевше" й на квитки у наземний транспорт: щоб зекономити на проїзді, варто бронювати місця заздалегідь. Це можна зробити онлайн через агрегатори пошуку квитків або напряму у перевізників.

Вартість проїзду автобусом може змінюватися упродовж двох тижнів від 500 до 1400 грн. Щоб зекономити найбільше, квиток на поїзд є сенс купувати за 2-3 місяці.

З Осло також можна сісти на паром до Копенгагена. Вартість становить від 50 евро за місце у двомісній каюті. Це великий лайнер, де працює бар та ресторан.

Правила в'їзду до Норвегії під час пандемії

Туристи з України, які були повністю щеплені вакциною, схваленою Європейським агентством з лікарських засобів (EMA), зможуть в'їхати до Норвегії без будь-яких обмежень: тестів, карантину а також без необхідності заповнювати реєстраційну анкету.

Норвегія визнає такі вакцини:

BioNTech/Pfizer; Moderna; AstraZeneca, Covishield; Janssen (Johnson & Johnson); CoronaVac (Sinovac).

Зверніть увагу: Норвегія не визнає паперове свідоцтво про вакцинацію, видане сімейним лікарем. В країну можна їхати, маючи електронний COVID-сертифікат в "Дії".

Фото: Портові пейзажі Осло (РБК-Україна)

В’їхавши до Норвегії, далі можна пересуватися Скандинавією без обмежень. У Швеції під час пандемії не скасований вільний проїзд всім, хто подорожує зі скандинавських країн (Норвегія, Фінляндія, Данія).

Нагадаємо, раніше ми писали, які країни приймають українських туристів (список оновлюється).

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