Дорогая Скандинавия. Как сэкономить в Осло - одной из самых "небюджетных" столиц мира

Как можно путешествовать в стране cеверной Европы, имея ограниченные средства

Скандинавские страны считаются самыми дорогими в Европе, а некоторые из них - и во всем мире. Норвегия известна среди путешественников тем, что во множестве рейтингов находится на первых местах городов, где цены очень "кусаются". Многие путешественники регулярно пишут, что стоимость проживания, еды и всего остального здесь намного выше, чем даже в Швеции и Дании. Здесь также в разы дороже, чем в Германии и других странах Европы.

С другой стороны, это одно из самых безопасных государств мира с крайне низким уровнем преступности. Также Норвегию ежегодно включают в путеводители одну из красивейших стран с поразительной природой. Прежде всего - благодаря фьордам, разбросанным по западному побережью и не менее интересным достопримечательностям в городах. Невероятная природа в сочетании со скандинавской концепцией жизни в стиле хюгге не оставляют туристов безразличными.

В Норвегии все же стоит тщательно планировать досуг, если ваш бюджет на поездку ограничен. К слову, цены в стране кажутся высокими не только туристам-иностранцам. Нередко сами норвежцы путешествуют в соседние страны на шопинг или чтобы отдохнуть дешевле, чем у себя в стране.

Как туристу сэкономить в столице Норвегии - Осло? РБК-Украина проверило, какие возможности для бюджетного путешествия есть в этом городе.

Жилье в Осло: как не потратить много средств на гостиницу

Сэкономить в Осло можно, поселившись в местных хостелах вместо отелей. К слову, хостелы в Норвегии в осномном чистые и аккуратные, а некоторые похожи на приличные трехзвездочные отели. Персонал гостеприимный и готов пойти на встречу, если есть какие-либо вопросы, что является приятным бонусом.

Номера в комфортных отелях города стоят от 100 евро – это эконом-вариант. Впрочем, такая стоимость может быть за номер в 3* отеле, и в частных квартирах посуточно, и в хостеле.

Фото: Примеры цен на проживание в Осло на уикенд в середине декабря 2021 года - цены приведены за двух человек за одну ночь (скриншот с сайта booking.com)

Чтобы сэкономить, лучше отдать предпочтение жилью в центре города: так вы сэкономите время и деньги на транспорт (который здесь тоже недешевый). За эти деньги вы получите приличный недорогой номер в хостеле на двоих без завтраков. Это будет небольшая комфортная комната с собственным душем и кухней.

Если вы ищете более комфортный вариант жилья, можно поискать гостиницы в радиусе 4-8 километров от вокзала. Там они предлагаются примерно по той же цене или чуть выше.

Но учтите, что тогда вам как минимум дважды в день придется тратить средства на дорогу до центра, где сосредоточено большинство интересных туристических локаций. Обычно номера в эконом-отелях Осло - небольшого размера (12-15 квадратных метров) в сравнении с апартаментами посуточно за такую же цену (от 20-27 квадратных метров).

Фудкорты и стритфуд вместо ресторанов. Сколько стоит еда в Осло

Конечно, как и практически везде, самое дорогое в Осло будет посещать рестораны. Простые блюда в заведениях питания стартуют от 150 крон (15 евро) за порцию.

Неплохая альтернатива ресторанам в Осло – фудкорты. Туда ходят есть и местные жители. Фудкорты можно найти во многих местах города. Например, прямо на центральном железнодорожном вокзале и в торговых центрах.

Фото: Один из фудкортов города (РБК-Украина)

В Осло фудкорты обычно расположены в оупен-спейсах и выглядят комфортно и уютно, как рестораны. Здесь можно взять блюда японской, китайской, восточной и итальянской кухни.

Только будьте внимательными, потому что есть исключения. Так, в портовой зоне Осло фудкорт Vippa бюджетной ценовой политикой не отличается. Стоимость блюд здесь - как в обычном ресторане (от 15 евро). Зато если вы хотите понабюдать, как отдыхают местные, то заходите сюда в пятницу или субботу после 19:00 – за длинными столами садятся рядом большие веселые компании, семьи и просто коллеги. По вечерам здесь устраивают музыкальные выступления.

Еще один вариант бюджетного питания - стритфуд (уличная еда). Прямо из уличных фургончиков на центральных площадях или улицах можно "ухватить" бюджетный горячий обед. Среди популярной уличной еды - азиатская кухня и испанская сладкая выпечка чуррос. Большая порция фалафеля с хумусом и овощами будет стоить 10 евро. Перекус из вафли или хотдога при покупке в киосках обойдется в 2,5-3 евро.

Фото: Фудкорт Vippa расположен в портовой зоне, где можно любоваться красивыми пейзажами. Но будьте внимательны - это недешевое заведение, и сэкономить тут вряд ли получится (instagram.com/vippaoslo)

Покупать продукты в супермаркетах - вариант, как можно сэкономить больше всего. Примерно за 3-5 евро можно взять сэндвич с сыром и ветчиной, салат или кашу.

К слову, готовить еду можно и самостоятельно. Отели или частные владельцы часто предлагают апартаменты - номера с кухней. Обычно в апартаментах есть плита, холодильник, чайник, тостер и минимальный набор посуды – все необходимое для проживания на несколько дней.

Учтите, что публичные туалеты в Осло платные: воспользоваться им стоит около 20 крон (2 евро на центральном вокзале). А в некоторых кафе есть условие: один человек – один кофе (минимальный заказ). Кофе в кофейнях стоит от 2,5 евро (эспрессо).

Почему цены на алкоголь в Норвегии такие высокие

Стоимость алкоголя в стране - отдельная тема. Норвегия сегодня остается одной из самых жестких в Северной Европе в контексте правил ввоза алкоголя. Стоимость таких напитков здесь в 3-6 раз выше, чем в других европейских государствах. Большинство магазинов, где продают алкоголь, открыты только до 6 вечера и обслуживают в основном лишь туристов, а ввоз алкоголя нерезидентами строго ограничен.

Такая ситуация сложилась в начале 20-х годов 20 столетия, когда ввели так называемый сухой закон, который позже заменили на строгие ограничения на изготовление и продажу алкоголя. В Норвегии действует налог с продажи в розницу и акцизная ставка в размере 44.9% от стоимости галлона чистого спирта. Налоги и другие ограничения - основные причины того, почему алкоголь здесь очень дорогой.

Фото: Одна из центральных улиц Осло (РБК-Украина)

В Осло дорогой алкоголь в барах практически везде, и масштабных скидок на него обычно не бывает. Например, пиво стоит иногда даже 15 евро за бутылку 0,33 л. Минимальная стоимость бутылки виски - 40-50 долларов. Дешевле вино стоит от 15 долларов. А вино приличного качества стартует от 40-50 долларов за бутылку.

К тому же, действуют определенные ограничения на ввоз алкоголя в страну туристами. По состоянию на 2021 год нормы следующие:

крепкие спиртные напитки крепостью от 22% до 60% - 1 литр;

вина и подобные напитки крепостью от 2,5% до 22% - 1,5 литра;

пиво крепостью от 2,5% (включая крепкие) или слабоалкогольные газированные напитки крепостью от 2,5% до 4,7% - 2 литра.

Поэтому если вы хотите сохранить средства, то или вовсе не покупайте алкогольные напитки, или же пойдизе за ними в супермаркет, (хотя и там цены не намного ниже). Еще один вариант - покупка алкоголя в магазинах дьюти-фри в аэропортах.

Музеи и транспорт в Осло: что стоит знать о ценах

Вход в музеи Осло стоит в среднем от 12 евро за человека и выше (услуги гида оплачиваются дополнительно).

Например, круиз к ближайшему острову Фьорд продолжительностью в два часа стоит 35 евро, к полуострову – 9 евро за одного взрослого. Экскурсии по городу стоят от 15 евро с человека. Проходят они по отдельным часам и дням. В основном это выходные дни после обеда.

Чтобы сэкономить на экскурсиях, можно поискать в интернете free walking tours Oslo (бесплатные экскурсионные туры по Осло): они также происходят в назначенное заранее время, и надо подстроиться под расписание. Обычно в конце таких бесплатных туров просят дать только чаевые (благотворительный взнос на добровольной основе).

Фото: Общественный транспорт в Осло - экологичный. Также здесь модно заботиться об экологии и ходить пешком или ездить на велосипеде (РБК-Украина)

Общественный транспорт в Осло - экологичный. Тут ездят троллейбусы на биотопливе. Стоимость одного проезда, приобретенного непосредственно у водителя – 5,8 евро. Сэкономить можно, приобретя проезд заранее в кассе^ тогда он будет стоить 3,8 евро.

Проездной на 24 часа – 11,4 евро, на 7 дней-32 евро (Зона 1). С таким проездным можно пользоваться автобусом, трамваем, метро, поездом и паромом. Но "зайцем" ездить в Осло категорически не рекомендуем: штраф за бесплатный проезд составляет 95 евро, поэтому здесь точно не получится сэкономить.

Автомобилей в Осло немного, и перемещаться по городу безопасно и комфортно – действует ограничение скорости до 50 км/час. Также среди местных для сохранения окружающей среды популярно передвигаться пешком. Можно взять велосипед или самокат на прокат. Прокат велосипедов доступен преимущественно с весны до осени. Но зимой можно арендовать электровелосипеды в пунктах проката.

Если вы планируете посещать много музеев и активно ездить по городу, стоит приобрести проездной – Oslo Pass. В него входит безлимитный проезд в транспорте и билеты в большинство музеев города. Также он предоставляет скидку 20% на некоторые рестораны, билеты со скидкой в филармонию и экскурсий в дом оперы и тому подобное.

Фото: При покупке карты Oslo Pass модная побывать во многих музеях города за один день. Также предусмотрены скидки на события в Доме оперы (unsplash.com/oliver-cole)

Цены на карту Oslo Pass установлены по временным рамкам и составляют:

44 евро на 24 часа; 65 евро на 48 часов; 82 евро на 72 часа.

Его можно приобрести в офисе туристического центра Осло в здании центрального вокзала (проверьте часы работы заранее). Также можно заказать онлайн. Для детей и пожилых людей предусмотрены скидки. Больше информации о Oslo Pass можно найти на официальном городском сайте.

Фото: Городская карта предусмотрена для входа в транспорт и культурные заведения на сутки или более (visitoslo.com)

Как сэкономить на авиабилетах в столицу Норвегии

Значительно сэкономить можно на пересадочных рейсах лоукостов: такие перелеты обычно дешевле, чем прямые. Например, из польского аэропорта в Катовице в Осло можно купить билеты на рейс компании RyanAir стоимостью от 5 евро в одну сторону (без багажа). В Катовице из Киева (Борисполь) билеты на RyanAir есть в наличии по цене от 12 евро. Пересадка между рейсами составляет два часа.

Также есть другие сообщения через европейские города между Киевом и Осло. Так, в столицу Новрегии можно добраться Киева через Ригу авиалиниями AirBaltic за 70 евро (без багажа).

Учтите, что в Осло есть два аэропорта – Гардемоен (ближайший к городу) и более дальний – Саннефьорд Торп. От аэропорта Гардемоен до города ехать около 30 минут, стоимость составляет около 10 евро в одну сторону. От дальнего аэропорта – 2 часа поездом, стоимость билета составляет 20 евро в одну сторону. Поэтому при поиске билетов обратите внимание на аэропорт вылета или прилета в Осло.

Фото: С железнодорожного вокзала в Осло можно продолжить путешествие в другие страны Скандинавии (РБК-Украина)

К слову, из Осло есть прямые железнодорожные и автобусные рейсы в другие скандинавские города: Стокгольм, Мальмо и Копенгаген. Здесь действует принцип "раньше-дешевле" и на билеты в наземный транспорт: чтобы сэкономить на проезде, стоит бронировать места заранее. Это можно сделать онлайн через агрегаторы поиска билетов или напрямую у перевозчиков.

Стоимость проезда на автобусе может меняться в течение двух недель от 500 до 1400 грн. Чтобы сэкономить больше всего, билет на поезд есть смысл покупать за 2-3 месяца.

Из Осло также можно сесть на паром до Копенгагена. Стоимость составляет от 50 евро за место в двухместной каюте. Это большой лайнер, где работает бар и ресторан.

Правила въезда в Норвегию во время пандемии

Туристы с Украины, которые были полностью привиты вакциной, одобренной Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), смогут въехать в Норвегию без каких-либо ограничений: тестов, карантина а также без необходимости заполнять регистрационную анкету.

Норвегия признает такие вакцины:

BioNTech/Pfizer; Moderna; AstraZeneca, Covishield; Janssen (Johnson & Johnson); CoronaVac (Sinovac).

Обратите внимание: Норвегия не признает бумажное свидетельство о вакцинации, выданное семейным врачом. В страну можно ехать, имея электронный COVID-сертификат в "Дии".

Фото: Портовые пейзажи Осло (РБК-Украина)

Въехав в Норвегию, дальше можно передвигаться по Скандинавии без ограничений. В Швеции во время пандемии не отменен свободный проезд всем, кто путешествует из скандинавских стран (Норвегия, Финляндия, Дания).

Напомним, ранее мы писали, какие страны принимают украинских туристов (список обновляется).

Также сообщалось, почему люди в разных странах мира отказываются от авиаперелетов.