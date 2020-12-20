"Мало хто знає про ці місця": схід України дивує туристів цікавими локаціями

Фото: Святогірська Лавра (wikipedia.org)

Чи справді небезпечно подорожувати по Донецькій і Луганській областях

Луганська та Донецька області увійшли до списку найбільш небезпечних регіонів для подорожей, йдеться у звіті міжнародної організації International SOS.

Організація склала нову карту Travel Risk Map, де усі країни поділені на п’ять різних категорій небезпеки: незначний рівень (країни цього списку позначені зеленим кольором), низький, середній, високий та ще один - екстремальний (позначені бордовим кольором).

Найбільш небезпечними для подорожей названі Сирія, Ірак, Афганістан, Сомалі та Лівія. Крім того, туристам не радять їхати до Південного Судану, Нігерії та західних регіонів Конго. Водночас найбільш безпечними для подорожей за версією організації стали Данія, Фінляндія та Ісландія.

Держави світу у рейтингу міжнародної організації International SOS оцінюють за кількома показниками. Зокрема, за рівнем політичної нестабільності (війни, тероризм), соціальних коливань і злочинів насильницького характеру.

"Туристично недооцінений регіон"

Помилково вважати, що абсолютно всі частини Луганської й Донецької області - небезпечні, і насправді відвідувати туристам підконтрольні Україні райони цих областей цілком можливо, каже РБК-Україна тревел-менеджер Наталя Михальченко, яка популяризує туристичні дестинації сходу України.

Вона не згодна з тим, що до списку небезпечних регіонів варто вносити ці області повністю.

"Знаходитися на території, яку контролюють російсько-терористичні угруповання, безумовно, небезпечно. Але й потрапити туди з туристичною метою просто неможливо. А от усі інші райони Донеччини та Луганщини безпечні так само, як вся інша територія України. Там діють українські закони, працюють правоохоронці та державні установи", - пояснює вона.

Фото: Свято-Успенська гірська Лавра розташована на високому крейдяному правому березі Сіверського Дінця (wikipedia.org)

Наприклад, у Маріуполі, який розташований максимально близько до кордонів з Росією, упродовж останніх років активно розбудовується громадський простір, проводяться міжнародні фестивалі: від бізнес-форумів до фестивалю сучасного мистецтва "Гогольфест", додає фахівець.

Киянин Ігор Саєнко цього літа вперше побував у Донецькій області. Знайомі запропонували побувати у триденному турі. За цей час він побував у Святогірську та деяких інших містах.

"До цього навіть не розглядав цей регіон як туристичний. Але тепер знаю, що тут є що побачити. Про ці місця мало хто взагалі знає: вони гостро потребують реклами. Це туристично недооцінений регіон. Треба розуміти, що це не той туризм, до якого ми звикли в Карпатах чи в Одесі", - розповідає Ігор Саєнко.

За словами туриста, поїздки у цей регіон - це не відпочинок у розкішних спа-готелях, але все ж тут можна влітку відпочити на морі - є Білосарайська коса, курортне селище Урзуф. А в інші періоди року туристи можуть подивитись архітектурні пам'ятки, каже він.

Головні "туристичні магніти" регіону

Наталя Михальченко перераховує найцікавіші локації регіону, які варто побачити туристам.

"Біосферний заповідник Меотида, Білосарайська коса, Кам'яні Могили, Великоанадольський ліс, грецькі поселення навколо міста - "туристичні магніти" півдня регіону. В центрі та на півночі - від Бахмуту до Слов'янську і далі на Лисичанськ на Луганщині громада прокладає унікальний маршрут "Шлях, позначений сіллю", - каже туристичний менеджер.

Фото: Меотида - національний природний парк у Донецькій області (wikipedia.org)

За її словами, маршрут об'єднує десятки геологічних, історичних локацій, зелені туристичні атракції, фермерські локальні господарства.

"І, звісно, Святогірська лавра - найвідоміша історична пам'ятка. Далі на північ розташовуються землі Слобожанщини, ліси, ріка Айдар - найчистіша в Україні. Тобто в Луганській та Донецькій областях точно є що подивитися. Приїхавши сюди у подорож, ви здивуєтеся, наскільки тут багато цікавих для туристів місць", - каже спеціаліст.

За словами Наталі Михальченко, туристичні компанії слідкують за безпекою туристів, і якби подорожувати туди було б небезпечно, то тури у ці місця б просто не проводили.

Кілька прикладів турів у Донецьку та Луганську області, які проводять різні туристичні компанії:

Екскурсія по Святогірську: печерний комплекс Святогірської лаври, Миколаївська церква, Верхній павільйон паломників, Національний природний парк "Святі гори";

Екскурсії Маріуполем;

Екскурсії Старобільськом: історичний центр міста, арт-кав'ярня, річка Айдар;

"Соляне царство Соледару": соляна шахта міста Соледар - "підземне місто" зі своєю цікавою історією;

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