Без штампу про депортацію: як не потрапити в біду за кордоном

Туристичний сезон під час карантину для українців розпочався гучним скандалом. 4 липня група з 17 українців вилетіла двома рейсами авіакомпанії Ryanair з "Борисполя" та рейсом Wizz Air з аеропорту "Київ" у грецькі Афіни. Але замість поселення в готелі туристів помістили в ізолятор.

"Коли ми приїхали в" Жуляни", нас на реєстрації суворо розпитували та розглядали весь пакет документів (ми навіть зробили тест в лабораторії й надали з мокрою печаткою). І вже по прильоту на паспортному контролі нас зупинили. Поки ми були в аеропорту, нас намагалися змусити підписати згоду на депортацію, але ми відмовилися", - розповів один з пасажирів Максим.

Після прильоту людей закрили у поліцейському відділку. Туристи розповідали про жахливі умови утримання. У них забрали речі, ноутбуки та зарядки до телефонів. Серед затриманих було двоє дітей - онуки однієї з пасажирок.

Тільки 7 липня українців вдалося повернути додому. Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін заявив, що причиною інциденту стали помилки в роботі двох авіакомпаній, а тому забезпечення харчуванням і транспортування додому громадян здійснено за їх рахунок. Після переговорів з колегами з Греції українському МЗС вдалося домовитися про те, що відмітку про депортацію в паспортах не поставлять.

РБК-Україна розповідає, як уникнути подібних ситуацій і пояснює, що робити, аби за кордоном з вами не сталося непередбачуваного.

Як убезпечити подорож під час карантину

В першу чергу, підкреслюють в МЗС, потрібно ознайомитися з поточною ситуацією допуску в різні країни на інтерактивній карті.

Там в режимі реального часу видно, які країни відкриті, і який режим пропуску у них актуальний.

Фото: Перед перельотом треба уточнити офіційну інформацію про правила перетину кордону (РБК-Україна)

Зараз для українців відкриті 23 країни. З них туристичний інтерес представляють всього п'ять: Єгипет (з обов'язковим дотриманням 14-денної самоізоляції після повернення), Туреччина, Албанія, Чорногорія (при наявності зробленого протягом 48 годин негативного ПЛР-тесту на COVID-19) та Хорватія (з додатковими умовами). У країни ЄС в'їзд відкрито тільки для тих, хто там проживає, членів сімей і людей з важливою місією. Наприклад, дипломатів.

Також український МЗС підготував рекомендації для туристів:

- Зв'яжіться з авіакомпанією, туристичною фірмою або оператором, через якого ви бронювали поїздку й уточніть актуальний стан карантину в країні та перевірте статус вашого бронювання. Ситуація може змінюватися, тому перебувайте з оператором на постійному зв'язку;



- Паралельно зв'яжіться з дипломатичною установою України в країні, куди запланували подорож, а також з представництвом цієї держави в Україні. Офіційні органи зможуть надати повну й актуальну інформацію щодо карантину;



- Ретельно вивчіть умови вашого страхового поліса. Переконайтеся, що він покриває ситуації, що можуть виникнути у непередбачуваних випадках;



- Подбайте про наявність додаткових коштів на випадок непередбаченої ситуації. Візьміть з собою різні платіжні засоби - платіжні картки, готівку;



- Візьміть з собою необхідні особисто вам медичні препарати "із запасом" - на випадок вимушеної затримки за кордоном;



- Перевірте стан вашого здоров'я перед поїздкою. Особливо це стосується осіб старшого віку і тих, хто має хронічні захворювання, наприклад, бронхіальну астму, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання;



- Зареєструйтеся на веб-ресурсі "ДРУГ". Там українські консули отримають інформацію про українських туристів у цифровій базі. Якщо непередбачена ситуація все ж сталася, звертайтеся на "гарячу лінію" найближчої дипломатичної місії України або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: + 38-044-238-16-57, e-mail: cons_or@mfa.gov.ua.

Як безпечно подорожувати з туркомпанією

Значну частину заходів з забезпечення безпеки туристів покладено на туристичних операторів.

"Наша компанія надає путівки в цьому році лише в Туреччину і Єгипет. Там дотримані всі карантинні вимоги. Всі готелі не заповнюються більше ніж на 60%, дотримується соціальна дистанція. Розставлені столики на півтора метра один від одного. Лінія шведського столу закрита плівкою. Всі контакти мінімізовані. Виїзних екскурсій поки немає", - розповідає представник компанії "Tez Tour" Олександр Новіковський.

Фото: Перед перельотом в іншу країну не можна забувати про страховку (facebook.com/airportboryspil)

Він стверджує, що туристична компанія бере на себе повний супровід клієнта: зустріч в аеропорту, поселення у готелі, консультації та виїзд. Для будь-якої непередбаченої ситуації працює гаряча лінія фірми.

"Наші туристи 24 години на добу перебувають на зв'язку з гідом. Проблеми з проживанням, достроковим поверненням на батьківщину вирішується через нього. Люди з підозрою на коронавірус доставляються виключно в державні клініки Туреччини",- підкреслює Новіковський.

Чому не можна забувати про страховку

Важливою особливістю цього туристичного сезону є страховка. Вона повинна покривати витрати, пов'язані з COVID-19.

"Страховий поліс має покривати лікування в стаціонарі до 15 діб+, по закінченню періоду страхування. Тобто якщо, не дай бог, з якоїсь причини (включаючи випадки COVID-19) турист потрапляє в лікарню і завтра закінчується тур, то має бути ще період, який покриває страхова", - розповідає Анжеліка Малахай з туристичної фірми "МерКаБа".

Вона рекомендує купувати страховку групи "В", адже та включає багато додаткових функцій.

"Це оплата квитка економ-класу назад в Україну після лікування в стаціонарі, якщо квиток, куплений раніше, згорів. Це й оплата квитка назад, оплата квитка супутнику хворого та інші опції", - підкреслює Анжеліка Малахай.

Нагадаємо, раніше ми писали, як варто оформити страховку для виїзду за кордон під час пандемії коронавіруса.

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