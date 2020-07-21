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Закрили в ізоляторі: що робити, якщо не впускають в країну під час відпустки

Вівторок 21 липня 2020 14:01
Закрили в ізоляторі: що робити, якщо не впускають в країну під час відпустки
Фото: Подорож за кордон (РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова

Як діяти в непередбачуваній ситуації за кордоном

У липні досить гучним став випадок, коли українських туристів не пустили в Грецію під час карантину. Тоді українців закрили в ізоляторі та, за словами деяких з них, тримали в дуже некомфортних умовах. Через кілька днів туристи повернулися додому.

Що робити, якщо під час поїздки за кордон ви зіткнулися з подібним?

Як допоможуть в консульстві?

Якщо вас не впускають в країну, про це треба повідомити посольство або консульство України, нагадують РБК-Україна в Міністерстві закордонних справ України.

Консули – це ті фахівці, які виїжджають рятувати туристичні групи, які опинилися в непередбачуваних ситуаціях. Консули зазвичай допомагають в оформленні документів, необхідних для повернення до України.

У разі необхідності дипломат допоможе у взаємодії зі страховою чи туроператором. Він також повинен слідкувати за тим, щоб українців тримали в прийнятних умовах, якщо їх раптом затримали.

Закрили в ізоляторі: що робити, якщо не впускають в країну під час відпусткиФото: Куди звертатися, якщо не впускають в країну? (facebook.com/DPSUkraine)

Перед будь-якою поїздкою за кордон у МЗС українцям радять заздалегідь виписати та зберегти номери телефонів консульської служби в країні, куди ті поїхали: список номерів телефонів завжди доступний онлайн на сайті МЗС. Також можна зателефонувати на "гарячу лінію" українського МЗС: +38 (044) 238-16-57. Ця служба працює цілодобово.

У випадку, якщо вас не впускають в країну, але у вас є доступ до інтернету, варто зайти на офіційну сторінку консульської служби. Туди треба відправити особисте повідомлення і попросити про допомогу. Крім того, корисні поради українські консули публікують з хештегом #КонсулПоруч, #КонсулДопомагає у соцмережі Facebook.

Як може допомогти туроператор

Якщо ви летите чи їдете за кордон, заздалегідь купивши пакетний тур, варто звернутися і до туроператора. В першу чергу - подзвонити або написати в його службу підтримки. Добре, якщо представник туроператора подорожує разом з вами. Тоді до нього можна звернутися напряму.

"Туроператор регулярно відстежує оновлений список країн, що публікується на сайті Міністерства охорони здоров'я України, і готовий до моментального реагування та розв'язання питань, якщо такі виникають", - кажуть РБК-Україна у прес-службі туроператора "Anex Tour".

Але все ж самому туристу варто регулярно моніторити сайт МЗС, створений для інформування про правила перетину кордону. Дані там оновлюються регулярно. Вимоги до перетину кордону треба знати обов'язково, адже буває так, що в'їзд в країну туристам повністю заборонений, і тоді вас точно відправлять назад додому.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що робити, якщо у вас вкрали гроші за кордоном.

Також радимо почитати, як село Бакота інтригує туристів і чому варто побачити Подільські Товтри.

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