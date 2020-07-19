Обікрали, залишили без грошей прямо під час відпустки: хто може допомогти

Фото: Подорож за кордон (РБК-Україна)

Куди звертатися у разі неприємностей під час подорожі

Поїздка за кордон може принести не тільки позитивні емоції, але і неприємності. Буває, що під час поїздки трапляються крадіжки, і тоді туристи опиняються без грошей. Розповідаємо, що робити в такій ситуації.

Чи покриває страховка зникнення грошей?

Страховка, на жаль, не покриває втрату грошей під час поїздки за кордон, розповідає РБК-Україна Світлана Дяченко, директор департаменту андеррайтингу та врегулювання особистих видів страхування однієї із страхових компаній.

Тому туристам радять в подорожі зберігати цінності в сейфах готелів. Не варто також тримати всю суму в одному місці, як і носити її з собою на пляж, в кафе або ресторан.

Куди звертатися туристу?

У випадку крадіжки потрібно звернутися на ресепшен готелю, де ви поселилися під час відпустки за кордоном. Також варто звернутися до свого гіда і обов'язково - в місцеву поліцію.

Туристи також можуть подзвонити туроператору, у якого замовляли тур. Там допоможуть організаційно. Важливо знати, що при цьому відшкодування втрачених грошей не передбачено.

А консул може допомогти?

В особливо складних випадках, коли є загроза життю і здоров'ю громадянина, український консул в тій чи іншій країні може видати одноразову матеріальну допомогу.

Щоб отримати цю допомогу, потрібно звернутися з письмовою заявою до дипломатичної установи України за кордоном. При цьому треба надати документи, які були видані іноземній поліцією з підтвердженням факту злочину.

Фото: Що робити, якщо потрапили в біду за кордоном (інфографіка travel.rbc.ua)

У разі виникнення інших непередбачуваних обставин під час зарубіжної поїздки також можна зателефонувати на "гарячу лінію" українського МЗС: +38 044 238 16 57. Вона працює цілодобово.

Співробітники консульської служби, як правило, надають допомогу в евакуації із зони катастрофи, допомагають і в інших ситуаціях. Приміром, сприяють відновленню втрачених в поїздці документів і повернення назад в Україну.

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