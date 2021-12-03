Забрали "зірки" й заборонили приймати гостей. Названі готелі, які закрили в Єгипті після перевірок

Курортами Червоного моря в Єгипті пройшли масштабні перевірки - деякі готелі закрилися, інші позбулися "зірок".

У листопаді інспекції пройшли в понад 500 об'єктах в Єгипті. Причиною стало масове отруєння півсотні туристів в одному з готелів Хургади 30 жовтня.

Варто відзначити, що назви готелів, які прийняли рішення закрити, спочатку не розкривали. Однак список готелів, які більше не прийматимуть туристів в Хургаді і Шарм-ель-Шейху, з'явився пізніше: його отримали українські турагенти. Перелік готелів також опинився в розпорядженні РБК-Україна.

Перевірили півтисячі об'єктів: знизили "зірковість" 30 готелів

Перевірки в готелях Єгипту проходили ще з весни - міністерство туризму і старожитностей Єгипту відправляло таємні інспекції з метою перевірити санітарний стан об'єктів та їх відповідність заявленій категорії. Влітку кілька готелів закрили до усунення проблем з кухнею або каналізацією.

Фото: У готелях Єгипту пройшли масштабні перевірки (booking.com)

Після того, як в одному з готелів Хургади отруїлися понад півсотні туристів з різних країн, серед яких були українці, інспектування розгорнулося з новою силою.

За повідомленнями ЗМІ, міністерство туризму і старожитностей країни в листопаді провело перевірку понад 500 готелів на курортах Червоного моря: Шарм-ель-Шейх і Дахаб, Хургада і навколишні села, а також Марса-Алам.

В результаті роботу 18 готелів обмежили, повідомляла АТОР, у провінції Південний Синай закрили 3 об'єкти розміщення, в провінції Хургада – 6. У девяти готелях через поганий санітарний стан заборонили роботу кухонь. Щоб повернутися до роботи, вони повинні усунути порушення.

Фото: Інспектори виявили антисанітарію на кухнях деяких готелів (pixabay.com)

Також виявилося, що 30 готелів не відповідали заявленому рівню сервісу, і їх знизили в "зірковості". Так, у Південному Синаї свій статус втратили:

два готелі 5*;

чотири готелі 4*;

шість готелів 3*;

два готелі 2*.

У провінції Червоне море не виправдали свою категорію 17 готелів:

п'ять готелів 5*;

вісім готелів 4*;

два готелі 3*;

два готелі 2*.

За заявами міністерства туризму Єгипту, таємні перевірки в курортних локаціях тривають.

Які готелі в Шарм-ель-Шейху і Хургаді закрилися: список турагента

Федерація туристичних палат Єгипту попередила своїх учасників про тимчасове закриття 9 готелів з посиланням на наказ міністерства туризму.

Фото: Пляж готелю в Єгипті (booking.com)

У розпорядження редакції РБК-Україна потрапив перелік готелів, які більше не мають права приймати туристів найближчим часом через виявлені порушення.

Зазначається, що закриті об'єкти – "недорогі". Так, в Хургаді припинили роботу такі готелі:

Horizon Resort 4*; Sphinx Aqua Park Beach Resort 4*; Grand Hotel Hurghada 4*. Al Ahlam Abu Soma Safaga в Сафазі; назва ще одного готелю в Сафазі не уточнюється.

У провінції Червоне море на курорті Шарм-ель-Шейх призупинили роботу готелі:

Luna Sharm Hotel 3*; Holiday Inn 4*; Sharm Bride Aqua Hotel Resort & Spa 4*; Aida Sharm El Sheikh 2*.

До регулярних перевірок готелів в Єгипті планується залучити міжнародних експертів. Також в кожному готелі повинен працювати свій контролер якості.

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