Забрали "звезды" и запретили принимать гостей. Названы отели, которые закрыли в Египте после проверок

После отравления в Хургаде инспекции прошли в 500 гостиницах
По курортам Красного моря в Египте прошли масштабные проверки – некоторое отели закрылись, другие лишись "звезд".
В ноябре инспекции прошли в более 500 объектах в Египте. Причиной стало массовое отравление полусотни туристов в одном из отелей Хургады 30 октября.
Стоит отметить, что названия отелей, которые приняли решение закрыть, сначала не раскрывали. Однако список гостиниц, которые больше не будут принимать туристов в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе, появился позже: его получили украинские турагенты. Перечень отелей также оказался в распоряжении РБК-Украина.
Проверки в отелях Египта проходили еще с весны – министерство туризма и древностей Египта отправляло тайные инспекции с целью проверить санитарное состояние объектов и их соответствие заявленной категории. Летом несколько отелей закрыли до устранения проблем с кухней или канализацией.
После того, как одном из отелей Хургады отравились более полусотни туристов из разных стран, среди которых были украинцы, инспектирование развернулось с новой силой.
По сообщениям СМИ, министерство туризма и древностей страны в ноябре провело проверку более 500 отелей на курортах Красного моря: Шарм-эль-Шейх и Дахаб, Хургада и окрестные поселки, а также Марса-Алам.
В результате работу 18 отелей ограничили, сообщала АТОР, в провинции Южный Синай закрыли 3 объекта размещения, в провинции Хургада – 6. В девяти гостиницах из-за плохого санитарного состояния запретили работу кухонь. Чтобы вернуться к работе, они должны устранить нарушения.
Фото: Инспекторы обнаружили антисанитарию на кухнях некоторых отелей (pixabay.com)
Также оказалось, что 30 отелей не соответствовали заявленном уровню сервиса, и их понизили в "звездности". Так, в Южном Синае свой статус потеряли:
В провинции Красное море не оправдали свою категорию 17 гостиниц:
По заявлениям министерства туризма Египта, тайные проверки в курортных локациях продолжаются.
Федерация туристических палат Египта предупредила своих участников о временном закрытии 9 гостиниц со ссылкой на приказ министерства туризма.
Фото: Пляж отеля в Египте (booking.com)
В распоряжение редакции РБК-Украина попал список отелей, которые больше не имеют права принимать туристов в ближайшее время из-за выявленных нарушений.
Отмечается, что закрытые объекты – "недорогие". Так, в Хургаде прекратили работу такие отели:
В провинции Красное море на курорте Шарм-эль-Шейх приостановили работу отели:
К регулярным проверкам отелей в Египте планируется привлечь международных экспертов. Также в каждом отеле должен работать свой контролер качества.
Напомним, мы писали, что происходит с чартерными рейсами в аэропортах Египта.
Также мы рассказывали, что в Египте открыли новую локацию для туристов.