"У літаках та готелях немає місць". На курорти спекотних країн розпродані майже всі путівки

За якими напрямками ще можна встигнути купити тури з України

Туристи розкупили майже всі путівки в спекотні країни на зимові канікули. На найближчий місяць продано 95% турів, повідомляє профільне видання Turprofi.

"До 15 січня практично нічого вже немає, Домінікана на чартерах продана, Емірати майже розкуплені, Мальдіви теж. І Єгипет майже весь. Причому ціни нижче плінтуса не падали, все купувалося вчасно. Сподіваюся, так і далі буде", - розповіла директор однієї з туристичних компаній Світлана Триобчук.

Турагенти відзначають: ціни на тури в період зимових канікул то ростуть, то знижуються.

Куди полетять українці відпочивати на морі взимку і які шанси придбати "останні" путівки – в матеріалі РБК-Україна.

"Місця то зникають, то з'являються": турагенти відстежують "активні" тури

Українські туристи в цьому році ризикують пропустити путівки, які підходять, через те, що довго обмірковують варіанти.

Фото: Відпочинок на екзотичному курорті (pixabay.com)

"Залишки солодкі. Ми всі в непростому творчому пошуку. Місця спочатку зникають, а потім з'являються — як летючий голландець. Вільних крісел на рейсах мало. Спеціально роблю скріни системи онлайн-бронювання, де маркером виділено, що місць залишилося всього нічого. І так відправляю клієнтам. Але наші туристи сповнені оптимізму і кажуть: "Так, добре, нам треба подумати", - ділиться досвідом директор туристичного агентства "Туристична Хата" Олександр Оліфіренко.

Він зазначає: у таких випадках місця розкуповують або на решту путівок туроператори піднімають ціни.

"Доводиться нагадувати людям, що туроператори — не благодійні організації, у них є завдання заробити гроші. Всі хочуть полетіти, сидять на валізах, але "прилавки" не такі повні, як на початку сезону. Те, що поки не реалізовано, розпродасться дуже швидко", - відзначає тенденцію він.

Зараз залишається шанс знайти тури завдяки знятим попереднім заявкам, які інші туристи не встигли оплатити.

"Як тільки вони з'являються в статусі активних, ми їх бронюємо. Тому надія вмирає останньою. Думаю, ще встигнемо гарненько попрацювати", - говорить експерт.

Фото: Багато туристів розкупили тури заздалегідь (unsplash.com/chen-mizrach)

Які напрямки найпопулярніші в січні 2022 року

Туристи розкупили путівки в екзотичні країни, пропозицій по яким в цьому році багато: Домінікану, Сейшели, Мальдіви, Кенію, Занзібар, Шрі-Ланку, розповів виданню директор "IT-tour" Віталій Ходєєв.

"Добре продаються ОАЕ, але не так масово, як хотілося б. Тому що куди не сунься - собівартість перельоту дає про себе знати. У підсумку, як завжди, туристів чекає наш рідний Єгипет. Особливо користується попитом Марса-Алам", – розповідає він.

За його словами, вартість турів то підвищується, то знижується. Це стосується більше екзотичних напрямків. Наприклад, на початку грудня готелі трохи завищили ціни, і туристи придбали тури дорожче, а недавно почалися знижки.

"Був випадок, коли туристи, які купили тур за 175 тисяч гривень, через пару днів побачили, що такий турпакет можна купити вже за 145 тисяч. Стався скандал, просили перерахувати. Але це екзотика. По Єгипту скачки невеликі - максимум 200-300 доларів", - уточнює Віталій Ходєєв.

Фото: Ціни на тури в екзотичні країни "стрибають" (unsplash.com//joel-casilla)

Представники туристичного ринку наголошують: ціни переважно зростають, особливо перед датою вильоту.

"Місць не вистачає ні в літаках, ні в готелях. І навіть коли підтверджують переліт - не завжди підтверджують проживання. Буває, про доплати повідомляють вже після отримання заявки. Наприклад, ми бронювали Емірати - туроператор через якийсь час написав, що партнери в ОАЕ не можуть підтвердити мінімальну ціну. Через виставку в готелі - ажіотаж, тому бронювання можливе тільки при доплаті в 300 доларів", - розповідає один з випадків Олександр Оліфіренко.

Тоді клієнти погодилися і оформили тур.

Куди ще можна полетіти без проблем

Олександр Оліфіренко також поділився з виданням своїм топ- 3 поки доступних напрямків, куди б він радив вирушити туристам:

Емірати: "З урахуванням всіх цікавинок цього напрямку і можливостей зануритися в непередавану атмосферу я ставлю відпочинок в ОАЕ в даний момент на перше місце. Туди багато регулярних рейсів". "На другому місці - європейські гірськолижні курорти: багато снігу, потріскування дров у каміні, спа-центри - теж чудова атмосфера". "На третьому місці - все-таки Єгипет: сонячний і недорогий, з рибками, коралами і теплом. Вся принадність полягає в наявності місць. Вони не всі вони розпродані, рейсів дуже багато навіть з поправкою на коронавірус. Частота велика, і в рамках бронювання можна грати тривалістю турів. Немає місць на зворотний рейс через сім днів — можна підібрати виліт через 8-10 ночей."

Він додає: зараз пропонуються тури в Домінікану з вильотом 13 січня за 70 тисяч гривень за двох, з харчуванням "все включено" і на Шрі-Ланку – за 72 тисячі за двох на "сніданках". Також в-Андорру з 18 січня (37 тисяч за двох).

Фото: Відпочинок в ОАЕ (gettyimages.com)

"Вибір готелів відсутній, але проблеми полетіти на відпочинок нема"

"Дійсно, є багато готелів, які на Новий рік і Різдво вже не мають вільних місць. Це означає, що варіантів вибору готелів стало менше, місць в конкретному готелі за бажанням туриста може не бути. Але можна вибрати альтернативу", - говорив раніше у коментарі РБК-Україна директор мережі туристичних агентств "Поїхали з нами" Олег Кулик.

За його інформацією, така тенденція простежується в більшості напрямків. Наприклад, в Єгипті в минулому році було легко забронювати тури, а зараз в цій країні також є проблема з наявністю вільних номерів в готелях.

"Проблема є тільки в тому, щоб забронювати найпопулярніший готель, але немає проблеми вибрати інший і полетіти на відпочинок. У будь-якій країні є номери. Все одно, якийсь із готелів підтверджується", - зазначає Олег Кулик.

Крім того, під час пандемії туристи все частіше стали відмовлятися від придбаних путівок напередодні вильоту, переважно, через хворобу або заборону на подорожі в їхній країні. У таких випадках з'являється шанс придбати тур в потрібний готель або дату.

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