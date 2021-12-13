Бюджетних путівок не буде. Що насправді являють собою гарячі тури у високий сезон

Більше 30% новорічних напрямків вже розпродані

"Гарячих турів не буде?”. Це одне з питань, які туристи ставлять фахівцям з підбору путівок найчастіше.

Туристичний ринок досить давно прищепив любов до палаючих турів у клієнтів. У багатьох туристів увійшло в звичку чекати до останнього і купувати тур за день до вильоту, відразу ж збираючи валізу. Причина тому – стійка думка про те, що гарячі тури – єдиний спосіб поїхати в довгоочікувану відпустку за вигідною ціною.

Давайте розберемося, чи дійсно можна знайти гарячі тури у високий сезон, як змінилися туристичні тренди в 2021 році й яких насправді гарячих турів очікувати у 2022-му.

Гарячі тури у високий сезон: чи можливо таке?

З настанням пандемії COVID кількість рейсів за всіма популярними раніше напрямками знизилася, а готелі скоротили кількість доступних номерів. Водночас час з'явилися запасні номери для тимчасової ізоляції хворих на короновірус, і готелі все частіше заповнюються максимум до 70%. Ці фактори послужили причиною поступового згасання пропозицій по гарячих турах.

Виходить, що по-справжньому “гарячий" тур у високий сезон, і особливо в новорічні дати – швидше маніпулятивна виверт, націлена на те, щоб скоріше продати тури. У міжсезоння або на непопулярні готелі все ж можна знайти кілька пропозицій. Але їх не так багато, як було раніше.

У цей період хіба що "горять" відмовні тури, коли потрібно за короткий час знайти нових туристів, коли замовники з якихось причин не можуть поїхати у відпустку. Але тут важливо не потрапити на аферистів.

Як будуть "горіти" тури в 2022 році

Максимально палаючими будуть тури раннього бронювання. Особливо це відноситься до таких напрямків як Мальдіви, Сейшели, Маврикій та Туреччина. Також Греція та Іспанія днями оголосили зниження цін до 50%.

Фото: Під час високого сезону гарячі тури - швидше маніпуляція (Getty Images)

Дані статистики, наявні у турагентів, свідчать про те, що 30% новорічних напрямків вже розпродані. Залишилося найдорожче та те, що інші не захотіли взяти.

Зараз готелі замість звичних 24 годин підтверджують номери від 48 до 72 годин. І все частіше ми отримуємо відмови: місць в готелях немає. Причина - запитів надходить більше, ніж є місць в готелі. Іноді нам здається, що ми єдині туристи у світі. Але, крім українців, активно подорожують і європейські туристи. Звідси висновок – вершки збирають по ранньому бронюванню.

При підвищенні ціни туристи звикли відкладати на час покупку й чекати зниження ціни. Однак я вважаю, що в сучасних умовах це програшна стратегія. Це довів восени Єгипет. Поки ми чекали гарячих турів та зниження ціни - наші сусіди з СНД викупили кращі номери в популярних готелях. І більше того: рівень цін і досі не знизився у порівнянні з 2020 роком.

Як туристичний експерт, рекомендую пристосовуватися до нової реальності. Поділюся порадами, Як можна вигідно купити тур та не втратити гроші, якщо не вдалося полетіти.

Купуйте тур заздалегідь

Зараз палаючий тур – це тур раннього бронювання. Особливо стосується літа 2022 року. Знижки на готелі від 10% до 50%.

Що ж говорять нам цифри? Проілюструю прикладом реального бронювання.

Туристи купили тур в готель La Blanche Island Bodrum 5*. Дати туру - 19.06.2021 року на 7 ночей. Заплатили 71 460 грн.

Дивимося, яка ціна зараз при ранньому бронюванні на ті ж дати та умови. Вартість туру зараз – 61 600 грн. Як бачимо, економія складає 9 860 грн. Даний приклад бачимо в ілюстрації:

Фото: Ціна на тур раннього бронювання

Бонус раннього бронювання – невелика передоплата (від 1 000 грн до 30% вартості туру, а залишок зазвичай оплачується за 14 днів до вильоту).

Купуйте страховку від невильоту

Якщо ви не зможете полетіти з об'єктивних причин (хвороба, смерть близьких тощо), то страхова компенсує вартість туру за вирахуванням своїх послуг. У будь – якому випадку-втрати будуть мінімальні.

Вибирайте надійних туроператорів або турагентів

Якщо під час пандемії закриють напрямок, а тур ви вже придбали, то вам запропонують перенести його на інші дати. Часом навіть можна буде перенести на інший напрямок. Якщо турагент надійний, то він зможе повернути ваші гроші, оформляючи перезалік з інших бронювань.

Вибирайте напрямок правильно

Якщо ви побоюєтеся, що обраний напрямок закриють, то вибирайте з тих, які завжди були для нас відкриті. Тут точно не прогадаєте!

Фото: У 2022 році максимально "палаючими" будуть тури раннього бронювання. Особливо Мальдіви, Сейшели, Маврикій і Туреччина (unsplash.com/rayyu-maldives)

Слід зазначити, що епоха довгих очікувань в туризмі добігає кінця. Завжди є шанс зловити жар-птицю. Тільки не в тому випадку, коли відпустка розпланована точно по датах. В такому випадку можна отримати місце на пляжі умовного Скадовська за ціною заморського курорту.

Вибір завжди за вами!

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