"Забрали деньги и исчезли". Как туристам не стать жертвой мошенников при покупке путевок

Фото: Как не попасть к турагентам-мошенникам (unsplash.com)

Чем турагенты отличаются от туроператоров и что учитывать, выбирая компанию

При поиске и бронировании туров путешественники часто сталкиваются с мошенниками, которые берут у клиентов деньги и исчезают, не предоставив при этом совершенно никаких услуг. Часто такие люди заманивают туристов "уникальными распродажами" и "суперусловиями", предлагая туры по подозрительно низким ценам. Другие просят перечислить средства на "личную карту" или используют другие незаконыне схемы.

Давайте разберемся в том, как не попасть на крючок к мошенникам и в итоге отправиться в желанную поездку без лишних проблем и забот.

Туроператоры и турагенты - в чем разница?

Давайте для начала разберемся, в чем состоит разница между туроператорами и турагентами. На туристическом рынке Украины есть разные участники.

Туроператоры - это так называемая "фабрика-производитель туров". Такие компании работают напрямую с зарубежными партнерами или отелями, перевозчиками, гидами и так далее.

Они могут продавать свои туры или только через турагентов, или напрямую клиентам самостоятельно.

Фото: Туроператоры продают и создают туры. А турагенты чаще всего их только продают (unsplash.com/neonbrand)

У всех туроператоров есть лицензии. Чтобы их получить, нужно выполнить ряд условий: квалификационные требования к персоналу, профильное образование, банковская гарантия, помещение, валютные счета и прочее.

Стоит отметить, туроператоров на рынке мало, их работу контролируют соответствующие инстанции (например, Государственное Агентство Развития Туризма).

Турагенты - это те, кто реализует готовые туры, разработанные туроператорами. То есть в большинстве случаев они не создают свой продукт, а продают готовый.

В чем может заключаться риск при обращении к турагентам

Поскольку государство отменило лицензии для турагентов, то на туристическом рынке особого контроля за их работой нет. К сожалению, таким образом увеличивается вероятность того, что кто-то из них будет вести недобросовестную работу или конкурировать нечестно.

Если туроператорам для получения лицензии нужно выполнить целый ряд условий, то чтобы стать турагентом, нужно лишь зарегистрировать ФОП или ООО и получить банковскую гарантию на 2 000 евро.

Стоит заметить, в подходе к работе с клиентами и в целом к ведению своего бизнеса турагенты могут вести себя совершенно по-разному. С одной стороны, есть те, кто активно вкладывает средства в свое развитие (рекламные туры, семинары, тренинги, конференции), несут расходы на зарплаты и налоги, дорожат своей репутацией.

С другой стороны, в этой сфере - много совершенно случайных для туризма людей. Многие из них принимают оплаты на "личные карточки", не вкладывают в развитие ни копейки, не имеют должной квалификации, не платят налоги, заманивают "скидочкой" и распродажами.

Фото: Если работу туроператоров государство контролирует более строго, то шансов попасть на мошенника среди турагентов - гораздо больше (unsplash.com/sebastian-herrmann)

К сожалению, некоторые из таких агентов могут собрать с клиентов деньги и исчезнуть без следа. В таком случае не стоит рассчитывать ни на компенсацию потраченных денег, и на то, что такой человек понесет за это ответственность.

Как же не потерять деньги при покупке тура?

Перечислю главные пункты, на которые стоит обратить внимание при заказе путевок у специалистов по туризму.

Всегда заключайте договор с подписями и печатью. Оплачивайте тур официально на расчетный счет или с выдачей квитанции об оплате. Договор и квитанция являются подтверждением состоявшейся сделки.

Важно: если вы передали деньги в валюте или на личную карточку, то даже при наличии договора вы ничего не докажете.

Обращайте внимание на то, у кого вы покупаете тур: присмотритесь, выглядит ли человек надежным и компетентным, как давно работает фирма, не однодневка ли это.

Посмотрите, есть ли у компании сайт или соцсети, какой контент там публикуют, как давно их ведут и есть ли в них отзывы.

Фото: Чтобы отправиться в отпуск без проблем и лишних забот, стоит учесть несколько важных моментов (unsplash.com/kelsey-curtis)

К слову, наличие шикарного офиса не является залогом успешности или добросовестности. Есть несколько примеров, когда турагентство, расположенное в большом торговом центре, работало по мошеннической схеме. А между тем есть тысячи надежных агентов, работающих онлайн без наличия офиса.

Слишком привлекательная стоимость тура должна вас настораживать. Все цены на пакетные туры примерно одинаковые.

Это самая распространенная уловка мошенников: дают очень хорошую цену на тур, особенно по раннему бронированию, с вылетом через пару месяцев, чтобы не сразу стали искать, собирают наличные и исчезают.

Считаю, что пока не будет более строгого государственного регулирования работы турагентов, такая мошенническая схема продолжит существовать и далее.

Проверяйте статус вашего заказа и оплаты на сайте у туроператора. По номеру заявки, фамилии и номеру паспорта это можно сделать у всех операторов. Таким образом, вы будете видеть, что ваш заказ реально существует, и оплата произведена. Цените своих надежных агентов - не "душите" их настойчивыми просьбами "скидочек", сейчас и так наблюдается огромный отток квалифицированных кадров из туризма. Для них это не хобби, а работа. И чтобы хорошо ее делать, нужно потратить массу сил, денег, энергии, отрываться от своих семей, не досыпать ночами.

И помните: надежный турагент – это залог вашего хорошего отдыха.

Напомним, ранее мы писали, что на самом деле представляют собой "горящие" туры в высокий сезон.

Также сообщалось, что на курорты жарких стран распроданы почти все путевки.