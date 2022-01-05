На Південний полюс за 40 днів: дівчина самотужки завершила небезпечну експедицію на лижах

Офіцер британської армії самостійно здійснила дальню подорож

Офіцер британської армії Пріт Чанді, сикх за походженням, стала першою у світі жінкою не європеоїдної раси, якій вдалося самотужки досягти Південного полюса, повідомляє CNN Travel.

Подорож тривала 40 днів. 32-річна Чанді, яка взяла прізвисько "Полярний Пріт", почала свою експедицію 7 листопада 2021 року і 3 січня 2022 року у своєму блозі написала про фініш подорожі.

"Привіт усім. Я дісталася Південного полюса, де йде сніг. Зараз відчуваю стільки емоцій. Три роки тому я нічого не знала про полярний світ, і це так сюрреалістично — нарешті опинитися тут. Дістатися сюди було складно, і я хочу подякувати всім за їхню підтримку", — повідомила Чанді у своєму блозі.

Про свої переміщення дівчина повідомляла, виходячи на зв'язок раз на добу.

"Експедиція завжди полягала в набагато більшому, ніж просто я", — йдеться у її повідомленні від 3 січня. "Я хочу спонукати людей розширити свої межі та повірити в себе, і я хочу, щоб ви могли зробити це, не називаючи себе бунтарем".

Чанді подолала відстань в 1100 кілометрів — від Геркулесової бухти до полюса, при температурі -50 і Сонцем, що не заходить за Південним полярним колом. Вона тягла сани вагою 90 кілограмів із запасом продовольства та палива на 45 днів.

У 1994 році Лів Арнесен із Норвегії стала першою жінкою, яка самотужки підкорила Південний полюс.

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