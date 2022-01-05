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На Південний полюс за 40 днів: дівчина самотужки завершила небезпечну експедицію на лижах

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Середа 05 січня 2022 12:49
На Південний полюс за 40 днів: дівчина самотужки завершила небезпечну експедицію на лижах Фото: Антарктида (unsplash.com/matt-palmer)
Автор: Євгенія Тугушева

Офіцер британської армії самостійно здійснила дальню подорож

Офіцер британської армії Пріт Чанді, сикх за походженням, стала першою у світі жінкою не європеоїдної раси, якій вдалося самотужки досягти Південного полюса, повідомляє CNN Travel.

Подорож тривала 40 днів. 32-річна Чанді, яка взяла прізвисько "Полярний Пріт", почала свою експедицію 7 листопада 2021 року і 3 січня 2022 року у своєму блозі написала про фініш подорожі.

"Привіт усім. Я дісталася Південного полюса, де йде сніг. Зараз відчуваю стільки емоцій. Три роки тому я нічого не знала про полярний світ, і це так сюрреалістично — нарешті опинитися тут. Дістатися сюди було складно, і я хочу подякувати всім за їхню підтримку", — повідомила Чанді у своєму блозі.

Про свої переміщення дівчина повідомляла, виходячи на зв'язок раз на добу.

"Експедиція завжди полягала в набагато більшому, ніж просто я", — йдеться у її повідомленні від 3 січня. "Я хочу спонукати людей розширити свої межі та повірити в себе, і я хочу, щоб ви могли зробити це, не називаючи себе бунтарем".

Чанді подолала відстань в 1100 кілометрів — від Геркулесової бухти до полюса, при температурі -50 і Сонцем, що не заходить за Південним полярним колом. Вона тягла сани вагою 90 кілограмів із запасом продовольства та палива на 45 днів.

У 1994 році Лів Арнесен із Норвегії стала першою жінкою, яка самотужки підкорила Південний полюс.

Нагадаємо раніше ми писали про співробітників NASA, які вирушили до ізольованого місця на континенті.

Також ми розповідали про дівчину, яка вирушила у навколосвітню подорож на одномісному літаку.

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