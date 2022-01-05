На Южный полюс за 40 дней: девушка в одиночку завершила опасную экспедицию на лыжах

Офицер британской армии самостоятельно совершила дальнее путешествие

Офицер британской армии Прит Чанди, сикх по происхождению, стала первой в мире женщиной не европеоидной рассы, которой удалось в одиночку достичь Южного полюса, сообщает CNN Travel.

Путешествие продолжалось 40 дней. 32-летняя Чанди, взявшая прозвище "Полярный Прит", начала свою экспедицию 7 ноября 2021 года и 3 января 2022 года в своем блоге написала о финише путешествия.

"Привет всем. Я добралась до Южного полюса, где идет снег. Сейчас испытываю столько эмоций. Три года назад я ничего не знала о полярном мире, и это так сюрреалистично — наконец оказаться здесь. Добраться сюда было сложно, и я хочу поблагодарить всех за их поддержку", — сообщила Чанди в своем блоге.

О своих перемещениях девушка сообщала, выходя на связь раз в сутки.

"Экспедиция всегда заключалась в гораздо большем, чем просто я", — говорится в ее сообщении от 3 января. "Я хочу побудить людей расширить свои границы и поверить в себя, и я хочу, чтобы вы могли сделать это, не называя себя бунтарем".

Чанди преодолела расстояние в 1100 километров – от Геркулесовой бухты до полюса, при температуре -50 и не заходящим за Южным полярным кругом Солнцем. Она тащила сани весом 90 килограмм с запасом продовольствия и топлива на 45 дней.

В 1994 году Лив Арнесен из Норвегии стала первой женщиной, которая в одиночку покорила Южный полюс.

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