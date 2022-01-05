ru ua
Ср, 05 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На Южный полюс за 40 дней: девушка в одиночку завершила опасную экспедицию на лыжах

Новина українською →
Среда 05 января 2022 12:49
На Южный полюс за 40 дней: девушка в одиночку завершила опасную экспедицию на лыжах Фото: Антарктида (unsplash.com/matt-palmer)
Автор: Евгения Тугушева

Офицер британской армии самостоятельно совершила дальнее путешествие

Офицер британской армии Прит Чанди, сикх по происхождению, стала первой в мире женщиной не европеоидной рассы, которой удалось в одиночку достичь Южного полюса, сообщает CNN Travel.

Путешествие продолжалось 40 дней. 32-летняя Чанди, взявшая прозвище "Полярный Прит", начала свою экспедицию 7 ноября 2021 года и 3 января 2022 года в своем блоге написала о финише путешествия.

"Привет всем. Я добралась до Южного полюса, где идет снег. Сейчас испытываю столько эмоций. Три года назад я ничего не знала о полярном мире, и это так сюрреалистично — наконец оказаться здесь. Добраться сюда было сложно, и я хочу поблагодарить всех за их поддержку", — сообщила Чанди в своем блоге.

О своих перемещениях девушка сообщала, выходя на связь раз в сутки.

"Экспедиция всегда заключалась в гораздо большем, чем просто я", — говорится в ее сообщении от 3 января. "Я хочу побудить людей расширить свои границы и поверить в себя, и я хочу, чтобы вы могли сделать это, не называя себя бунтарем".

Чанди преодолела расстояние в 1100 километров – от Геркулесовой бухты до полюса, при температуре -50 и не заходящим за Южным полярным кругом Солнцем. Она тащила сани весом 90 килограмм с запасом продовольствия и топлива на 45 дней.

В 1994 году Лив Арнесен из Норвегии стала первой женщиной, которая в одиночку покорила Южный полюс.

Напомним ранее мы писали про сотрудников NASA, которые отправились к самому изолированному месту на континенте.

Также мы рассказывали про девушку, которая отправилась в кругосветку на одноместном самолете.

Читайте РБК-Украина в Google News
Антарктида
Отдых в Украине
Мнения
Антон Тараненко
Локдаун и новые рынки. Смогла ли Украина привлечь иностранных туристов в 2021 году
Антон Тараненко
глава правления VisitUkraine.Today
Марьяна Олеськив
Восстановление путешествий. Каким стал 2021 год для туризма в Украине и мире
Марьяна Олеськив
Глава Государственного агентства развития туризма
Алексей Бурчевский
Полеты по новым правилам и авиабезвиз. Какими были ключевые события украинского "неба" в 2021 году
Алексей Бурчевский
адвокат в сфере авиационного права
Анна Дубовская
Музеи, сыры и вино. Куда отправиться под Киевом для дегустаций и погружения в местную культуру
Анна Дубовская
путешественница, блогер, автор канала "Непопсовая UKRAINE"
Все мнения