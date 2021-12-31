ru ua
Пт, 31 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Наймолодша льотчиця у світі: дівчина вирушила у навколосвітню подорож на одномісному літаку

Новость на русском →
П'ятниця 31 грудня 2021 10:51
Наймолодша льотчиця у світі: дівчина вирушила у навколосвітню подорож на одномісному літаку Фото: Бельгійка Зара Резерфорд проведе кругосвітню подорож літаком (facebook.com/CIARsrilanka)
Автор: Євгенія Тугушева

Бельгійка здійснить мандрівку п'ятьма континентами та 52 країнами від Сибіру до Джакарти

19-річна бельгійка Зара Резерфорд, яка претендує на звання наймолодшої жінки вирушила в навколосвітню подорож на одномісному літаку, пише Euronews.com.

18 серпня 2021 року дівчина вилетіла з Бельгії та планує завершити свою подорож п’ятьма континентами та 52 країнами до середини січня 2022 року.

Щоб мандрівка відповідала критеріям навколосвітньої, Резерфорд позначила на земній кулі дві точки одна навпроти одної: Джамбі в Індонезії та колумбійське місто Тумако.

Дівчина вже побувала в Великій Британії, Ісландії, Гренландії, Алясці, Південній Америці та півночі Росії.

Кожен свій політ дівчина описує як "пригоду" та виклик.

Дівчина рухається на ультралегкому одномісному літаку Shark, здатному розвивати швидкість до 300 кілометрів на годину.

Наймолодша льотчиця у світі: дівчина вирушила у навколосвітню подорож на одномісному літаку

Фото: Зара Резерфорд рухається на ультралегкому одномісному літаку Shark, здатному розвивати швидкість до 300 кілометрів на годину (facebook.com/CIARsrilanka)

За її словами, найскладнішим з них був переліт через північ Росії, бо якщо щось піде не так, допомога при мінусових температурах, ймовірно, буде за кілька годин.

"Проблема в тому, що якщо я перебуваю в мінус 35 градусів за Цельсієм, коли я перебуваю на землі й перебуваю за три години їзди від найближчої людини.

Якщо з якоїсь причини двигун зупиниться, я гадаю, що зможу вижити. Я можу або приземлитися на землю, або використовувати парашут, або кинутися у воду. Зі мною все буде гаразд", — сказала вона.

Наймолодша льотчиця у світі: дівчина вирушила у навколосвітню подорож на одномісному літаку

Фото: Бельгійка Зара Резерфорд у серпні 2021 року вирушила в навколосвітню подоро; (facebook.com/CIARsrilanka)

Зара Резерфорд сподівається, що своїм вчинком може надихнути молодих жінок здобувати освіту в галузі авіації, науки, математики та інженерії.

Дівчина народилась в родині пілотів. До своїх 19 років дівчина встигла здобути ліцензії на перевезення у США, Великій Британії, Словаччині та Франції.

Улітку 2021 року Зара тільки завершила навчання у школі, і вже у серпні вирушила в навколосвітню подорож.

Дівчина намагається повторити рекорд, який належить 30-річній американці Шесті Вайз, яка здійснила історичний політ – 4 жовтня 2017 року дівчина стала наймолодшою жінкою, яка здійснила самотужки навколосвітню подорож на одномоторному літаку.

Нагадаємо, раніше ми писали, мандрівник самотужки перетнув Атлантику на незвичному човні.

Також ми розповідали, що мандрівник побував у всіх найглибших впадинах планети.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бельгия
Відпочинок в Україні
Точки зору
Мар'яна Олеськів
Відновлення мандрів. Яким видався 2021 рік для туризму в Україні та світі
Мар'яна Олеськів
Голова Державного агентства розвитку туризму
Олексій Бурчевський
Польоти за новими правилами та авіабезвіз. Якими були ключові події українського "неба" у 2021 році
Олексій Бурчевський
адвокат у галузі авіаційного права
Олександра Панамарчук
"Забрали гроші й зникли". Як туристам не стати жертвою шахраїв при купівлі путівок
Олександра Панамарчук
засновниця туристичної компанії "SPA & Travel Expert"
Роман Кошмал
"Простіше отримати візу в космос".Всі деталі в'їзду до Таїланду під час пандемії
Роман Кошмал
спеціально для РБК-Україна
Всі точки зору