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На Південний полюс за 80 днів: співробітники NASA вирушили до самого ізольованого місця на континенті

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Четвер 09 грудня 2021 17:31
На Південний полюс за 80 днів: співробітники NASA вирушили до самого ізольованого місця на континенті Фото: Джастін Пакшоу, Джеймі Фейсер Чайлдс вирушили на південний полюс (vokrugsveta.ua)
Автор: Євгенія Тугушева

Вчені проходять експеримент в суворих умовах Антарктиди

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору NASA, спільно з Європейським космічним агентством (ЄКА) і Стенфордським університетом спостерігає за двома британськими авантюристами, які вирушили через Антарктику, щоб дізнатися, чи зможуть люди коли-небудь жити на Марсі, пише "Вокруг Света".

В експерименті взяли участь два вчені, які співпрацюють з NASA. 57-річний колишній солдат Джастін Пакшоу і 37-річний лікар і колишній армійський медик Джеймі Фейсер Чайлдс вирушили в дорогу три тижні тому. Вони планують дістатися за 80 днів до самого ізольованого місця на континенті, так званого "полюса недоступності".

На Південний полюс за 80 днів: співробітники NASA вирушили до самого ізольованого місця на континентіФото: вчені проходять експеримент в суворих умовах Антарктиди (vokrugsveta.ua)

Вчені вважають, що суворі умови, екстремальне довкілля Антарктиди — це найбільш схожі умови, з факторами стресу, подібних до впливу космосу на людину, з якими майбутні дослідники зіткнуться під час місій на Місяць і Марс.

Чайлдс і Пакшоу проходять різноманітні тести декілька разів тиждень, для аналізу впливу на них подорожі, на їх фізичний і психологічний стан. Крім цього, вони стежать за життєвими показниками, рівнем стресу і якістю сну за допомогою "розумного годинника".

На Південний полюс за 80 днів: співробітники NASA вирушили до самого ізольованого місця на континенті

Фото: Джастін Пакшоу, Джеймі Фейсер Чайлдс на лижах (vokrugsveta.ua)

Їм доводиться перебувати в суворих умовах, перетинаючи льодовики з температурою -35 °C, і показниками швидкості вітру — 160 км на годину.

Експерти покладаються на свої власні сили, і тільки парашути допомагають їм подорожувати пішки або на лижах, коли кожен тягне сани вагою 200 кг.

Крім цього, вчені щодня вимірюють рівні радіації, ультрафіолетового випромінювання і загальну метеорологію — температуру, швидкість вітру і щільність снігу.

Пакшоу і Чайлдс сподіваються завершити свою подорож до початку лютого.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли з'являться космічні "гарячі тури" на орбіту.

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