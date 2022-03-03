Wizz Air надасть 100 тисяч безкоштовних квитків для українців на короткі рейси по Європі

Квитки дадуть на короткомагістральні рейси, які вилітають з сусідніх країн
Авіакомпанія Wizz Air надасть 100 тисяч безкоштовних квитків для біженців з України на рейси з сусідньої Польщі, Угорщини, Словаччини та Румунії.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Wizz Air.
"WIZZ зобов'язується допомогти українським біженцям дістатися місця призначення, де б це не було.
Тим часом авіакомпанія скасувала всі рейси з/в Росії.
Нагадаємо, раніше ми писали, які країни закривають небо для російських літаків.
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