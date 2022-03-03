Wizz Air надасть 100 тисяч безкоштовних квитків для українців на короткі рейси по Європі

Авіакомпанія Wizz Air надасть 100 тисяч безкоштовних квитків для біженців з України на рейси з сусідньої Польщі, Угорщини, Словаччини та Румунії.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Wizz Air.

"WIZZ зобов'язується допомогти українським біженцям дістатися місця призначення, де б це не було. Саме тому ми надаємо 100 000 безкоштовних місць на короткомагістральних рейсах, які вилітають з сусідніх країн України (Польща, Словаччина, Угорщина та Румунія) у березні", - йдеться у повідомленні.

Тим часом авіакомпанія скасувала всі рейси з/в Росії.

Нагадаємо, раніше ми писали, які країни закривають небо для російських літаків.

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