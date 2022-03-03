Wizz Air предоставит 100 тысяч бесплатных билетов для украинцев на короткие рейсы по Европе

Авиакомпания Wizz Air предоставит 100 тысяч бесплатных билетов для беженцев из Украины на рейсы из соседней Польши, Венгрии, Словакии и Румынии.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Wizz Air.

"WIZZ обязуется помочь украинским беженцам добраться до места назначения, где бы это ни было. Именно поэтому мы предоставляем 100 000 бесплатных мест на короткомагистральных рейсах, вылетающих из соседних стран Украины (Польша, Словакия, Венгрия и Румыния) в марте", - говорится в сообщении.

Авиакомпания Wizz Air предоставит 100 тысяч бесплатных билетов для беженцев из Украины на рейсы из соседней Польши, Венгрии, Словакии и Румынии.

Тем временем авиакомпания отменила все рейсы из/у России.

Напомним, ранее мы писали, какие страны закрывают небо для российских самолетов.

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