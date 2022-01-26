Wizz Air скасовує частину рейсів з України: перелік міст

Авіакомпанія Wizz Air скасувала всі рейси з Одеси в Абу-Дабі та перенесла відновлення кількох рейсів з Харкова та одного зі Львова, повідомляє Lowcostavia.com.ua з посиланням на проведений аналіз системи бронювання.

Дочірня авіакомпанія Wizz Air Abu Dhabi мала розпочати виконувати рейси за маршрутом Одеса – Абу-Дабі з жовтня 2020 року, але дату переносили декілька разів аж до початку жовтня 2021 року.

Певний час квитки на цей напрямок продавали від 249 грн в одну сторону. Згодом рейси в Абу-Дабі скасували до лютого, потім до березня, а тепер маршрут скасовано повністю. Наразі напрямок Одеса – Абу-Дабі відсутній у пошуку на сайті авіакомпанії.

Крім того, авіакомпанія перенесла дату відновлення кількох рейсів з України.

Так, рейси з Харкова у Рим та Відень, а також зі Львова у Вільнюс відновлять наприкінці березня.

Рейси з Харкова в Дортмунд перенесено аж до липня. Відповідно рейси до дати відновлення напрямків скасовано.

Фото: Авіакомпанія Wizz Air скасувала всі рейси з Одеси до Абу-Дабі ” (unsplash.com/nick-fewings)

Також WizzAir скасував рейси з Абу-Дабі в Салоніки, Родос, Ларнаку, Кишинів та Луксор.

Перелік та період скасування рейсів Wizz Air:

Одеса – Абу-Дабі – скасовано всі рейси;

Харків – Дортмунд – від 25 лютого до 6 липня;

Харків – Відень – від 9 до 26 березня;

Харків – Рим – від 13 до 28 березня;

Львів – Вільнюс – від 9 до 26 березня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в авіакомпанії Ryanair скасували шість маршрутів з Харкова до кінця лютого 2022 року.