Wizz Air отменяет часть рейсов из Украины: список городов

Авиакомпания решила сократить все рейсы из Одессы в Абу-Даби
Авиакомпания Wizz Air отменила все рейсы из Одессы в Абу-Даби и перенесла возобновление нескольких рейсов из Харькова и одного из Львова, сообщает Lowcostavia.com.ua со ссылкой на проведенный анализ системы бронирования.
Дочерняя авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi должна была начать выполнять рейсы по маршруту Одесса – Абу-Даби с октября 2020 года, но дату переносили несколько раз вплоть до начала октября 2021 года.
Одно время билеты на это направление продавали от 249 грн в одну сторону. Впоследствии рейсы в Абу-Даби отменили до февраля, затем до марта, а теперь маршрут отменен полностью. Сейчас направление Одесса – Абу-Даби отсутствует в поиске на сайте авиакомпании.
Кроме того, авиакомпания перенесла дату возобновления нескольких рейсов из Украины.
Так, рейсы из Харькова в Рим и Вену, а также из Львова в Вильнюс возобновят в конце марта.
Рейсы из Харькова в Дортмунд перенесены вплоть до июля. Соответственно рейсы к дате восстановления направлений отменены.
Фото: Авиакомпания Wizz Air отменила все рейсы из Одессы в Абу-Даби (unsplash.com/nick-fewings)
Также WizzAir отменил рейсы из Абу-Даби в Салоники, Родос, Ларнаку, Кишинев и Луксор.
Список и период отмены рейсов Wizz Air:
Напомним, ранее мы писали, что в авиакомпании Ryanair отменили шесть маршрутов из Харькова до конца февраля 2022 года.