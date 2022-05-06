Високі ціни та нові витрати. У скільки обходиться життя українців у Британії

Чимало біженців з України під час війни приїжджає до Великої Британії. Тут нашим громадянам надають безкоштовне житло, лікування та дають можливість працювати.

TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Financial Times і коментарі українців, які проживають в країні, розповідає, як українцям допомагають в цій країні.

"Спростити прийом українців допоміг галас у британських ЗМІ"

Якщо з самого початку війни країна видавала візи в основному тільки родичам тих, хто живе в країні, то зараз там активно діє програма Homes for Ukraine.

Приймаючі сім'ї просять надати житло українцям не менше ніж на шість місяців. Очікується, що після цього біженці знайдуть житло самі або залишаться в колишньому. Бажаючі прийняти у себе українців залишають заявки на урядовому сайті й публікують свої пропозиції на сторінках волонтерських організацій.

З початком війни Росії проти України у Великій Британії з'явився величезний запит на прийом біженців. Ініціатива йде від самих британців, говорить РБК-Україна Людмила Анікеєва, яка живе в країні три роки.

Фото: Багато британців хочуть прийняти у себе українців і охоче їм допомагають (Getty Images)

"Спочатку правила прийому українців були досить суворими, але потім все значно спростили. Але цього було недостатньо. Адже навіть коли перебували охочі прийняти у себе вдома українців, заявки обробляли дуже довго, комусь відмовляли у праві в'їзду. Зрушити питання допоміг галас в ЗМІ. Британці писали купу запитів чиновникам, просили прискорити процес, і це реально допомогло", — каже вона.

За словами Українки, їй самій періодично приходять запити від журналістів про те, щоб висвітлити проблеми, з якими стикаються українці при в'їзді. Це також сприяє тому, щоб питання вирішувалися швидше, а місцеві чиновники прогнозують ще більше спрощення правил.

"До українців тут інтерес колосальний. Цікаво також, що самі британці відчувають необхідність допомагати, і це теж дуже радує", — ділиться Анікеєва.

Чи передбачені виплати українцям у Великій Британії

Очікується, що господарі запропонують українським гостям тільки житло, а не витрати на їжу та інші цілі. Хоча все індивідуально: деякі охоче надають українцям і харчування кілька разів на день.

Господарі не можуть стягувати з гостей орендну плату або будь-які понесені витрати. У керівництві від уряду Великої Британії це описують як "розумний внесок у будь-які загальні рахунки домогосподарства, такі як їжа та комунальні послуги". Якщо ви вважаєте, що з вас просять гроші необгрунтовано, питання можна підняти питання в місцевій раді. Там перевіряють будинки господарів, які приймають біженців.

Кожен українець має право отримати початкову виплату у розмірі 200 фунтів стерлінгів від місцевої ради, щоб допомогти з витратами на облаштування в країні, покрити найпотрібніші витрати. Господарі будинків, де приймають українців, можуть отримувати 350 фунтів стерлінгів на місяць на строк до року, хоча вони можуть відмовитися від грошей, якщо вони їм не потрібні.

Скільки коштує жити у Великій Британії?

Британія відома досить високими цінами на їжу, оренду житла і транспорт.

Приблизно 70% зарплат у Великобританії йде на житло, оплату комунальних послуг і їжі, говорить в коментарі РБК-Україна Любов – українка, яка вже довго живе в цій країні.

Фото: Приблизно 70% зарплат у Великій Британії йде на житло, оплату комунальних послуг і їжі (unsplash.com)

За усередненими даними з сайтів, які описують вартість життя в країні, витрати у Великій Британії за місяць можуть скласти:

Для сім'ї з чотирьох осіб без урахування оренди житла - 3000 фунтів стерлінгів (110 тисяч гривень);

На одну людину без урахування орендної плати - 870 фунтів (31,5-32 тисячі гривень);

Оренда однокімнатної квартири в центрі невеликого міста (менше Лондона) обходиться приблизно в 1500 фунтів (54-55 тисяч гривень);

Комунальні послуги - у близько 200 фунтів (понад 7 тисяч гривень).

Згідно з правилами прийому біженців, українцям надають житло, але багато англійців охоче забезпечують наших співгромадян всім іншим, що їм потрібно: їжею, предметами гігієни. Варто уточнити заздалегідь, чи буде у вас така можливість.

"Шукайте волонтерів-українців". Як відкрити банківський рахунок в країні

Банки зазвичай запитують у заявників адресу, де ті розмістилися в Британії, просять показати закордонний паспорт або національне посвідчення особи. Також - документи, що підтверджують імміграційний статус людини, такі як біометричний вид на проживання (BRP), який біженці з візою можуть отримати після прибуття.

Такі документи також служать доказом їх права на роботу та оренду житла. Коли рахунок відкриють, на нього за необхідності можуть переказувати гроші з українського банку.

"Якщо ви рятуєтеся від війни у Великій Британії, краще звернутися за допомогою до тих, кого ви знаєте особисто. Значно спростить процес, якщо ви знаєте англійську мову. Але тут є багато волонтерів-українців, які допомагають перевести довідки, допомагають з документами, супроводжують літніх людей в лікарні й спілкуються замість них з лікарями. Таких людей можна знайти в профільних групах у Facebook або вже безпосередньо на місці", - розповідає Анікєєва.

Знайти автобус в сільській місцевості - проблема. Англійці їздять на машинах

Під час війни в Україні біженці можуть жити у Великій Британії безплатно: по приїзду їм надають житло, і це позбавляє їх від істотної частини витрат, каже Любов.

Фото: У Британії українці можуть шукати роботу, їм також безкоштовно надають медичні послуги (Getty Images)

"Біженці живуть безкоштовно, це багатьом допомагає. Однак суть в тому, що житло для біженців надається в основному в сільській місцевості або в невеликих містечках, і якщо вони хочуть працювати, то до місця роботи потрібно добиратися. Як правило, треба їхати на машині: часто і регулярно автобуси в сільській місцевості, як в Лондоні, не їздять. Машину, звичайно, взяти ніде", - розповідає вона.

За словами українки, у великих квартирах у Великій Британії або туляться по кілька людей, або ж таке житло можуть дозволити собі дуже заможні люди.

"Така ситуація - в Лондоні і у великих містах. Як правило, більшість англійців живе в окремих особняках (вони тут називаються mansions) на чистому повітрі, де багато місця. А в невеликих квартирах зазвичай селяться роботяги", - пояснює вона особливості місцевого побуту.

Як отримати медпослуги в Британії

Медицина для українських біженців безкоштовна. Уряд Великої Британії рекомендує після прибуття зареєструватися у лікаря загальної практики — GP) - місцевого лікаря.

Спочатку біженці не матимуть права на житлову допомогу. Але якщо гість захоче залишити приймаючу сім'ю і орендувати житло в приватному порядку, або коли їх спонсорство закінчиться, вони зможуть орендувати нерухомість, як і всі інші. Також зможуть при необхідності претендувати на житлову допомогу.

Нагадаємо, ми писали, за скільки українці можуть купити нерухомість в Іспанії.