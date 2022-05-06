Высокие цены и новые расходы. Во сколько обходится жизнь украинцев в Британии

Немало беженцев из Украины во время войны приезжает в Великобританию. Здесь нашим гражданам предоставляют бесплатное жилье, лечение и возможность искать работу.

TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Financial Times и комментарии проживающих в стране украинцев рассказывает, как украинцам помогают в этой стране.

"Упростить прием украинцев помогла шумиха в британских СМИ"

Если с самого начала войны страна выдавала визы в основном только родственникам живущих в стране, то сейчас там активно действует программа Homes for Ukraine.

Принимающие семьи просят предоставить жилье украинцам не менее чем на шесть месяцев. Ожидается, что после этого беженцы найдут жилье сами или останутся в прежнем. Желающие принять у себя украинцев оставляют заявки на правительственном сайте и публикуют свои предложения на страницах волонтерских организаций.

С началом войны России против Украины в Великобритании появился огромный запрос на прием беженцев. Инициатива исходит от самих британцев, говорит РБК-Украина Людмила Аникеева, которая живет в стране три года.

Фото: Многие британцы хотят принять у себя украинцев и охотно им помогают (Getty Images)

"Сначала правила приема украинцев были довольно строгими, но позже все значительно упростили. Но этого было недостаточно. Ведь даже когда находились желающие принять у себя дома украинцев, заявки обрабатывали очень долго, кому-то отказывали в праве въезда. Сдвинуть вопрос помогла шумиха в СМИ. Британцы писали кучу запросов чиновникам, просили ускорить процесс, и это реально помогло", — говорит она.

По словам украинки, ей самой периодически приходят запросы от журналистов о том, чтобы осветить проблемы, с которыми сталкиваются украинцы при въезде. Это также способствует тому, чтобы вопросы решались быстрее, а местные чиновники прогнозируют еще большее упрощение правил.

"К украинцам здесь интерес колоссальный. Интересно также, что сами британцы чувствуют необходимость помогать, и это тоже очень радует", — делится Аникееева.

Предусмотрены ли выплаты украинцам в Великобритании

Ожидается, что хозяева предложат украинским гостям только жилье, а не расходы на еду и остальные цели. Хотя все индивидуально: некоторые охотно предоставляют украинцам и питание несколько раз в день.

Хозяева не могут взимать с гостей арендную плату или любые понесенные расходы. В руководстве от правительства Великобритании это описывают как "разумный вклад в любые общие счета домохозяйства, такие как еда и коммунальные услуги". Если вы считаете, что с вас просят деньги необоснованно, вопрос можно поднять вопрос в местном совете. Там проверяют дома хозяев, которые принимают беженцев.

Каждый украинец имеет право получить первоначальную выплату в размере 200 фунтов стерлингов от местного совета, чтобы помочь с расходами на обустройство в стране, покрыть самые нужные расходы. Хозяева домов, где принимают украинцев, могут получать 350 фунтов стерлингов в месяц на срок до года, хотя они могут отказаться от денег, если они им не нужны.

Сколько стоит жить в Великобритании?

Британия известна довольно высокими ценами на еду, аренду жилья и транспорт.

Примерно 70% зарплат в Великобритании идет на жилье, оплату коммунальных услуг и еды, говорит в комментарии РБК-Украина Любовь – украинка, которая уже долго живет в этой стране.

Фото: Примерно 70% зарплат в Великобритании идет на жилье, оплату коммунальных услуг и еды (unsplash.com)

По усредненным данным из сайтов, которые описывают стоимость жизни в стране, расходы в Великобритании за месяц могут составить:

Для семьи из четырех человек без учета аренды жилья – 3000 фунтов стерлингов (110 тысяч гривен);

На одного человека без учета арендной платы – 870 фунтов (31,5-32 тысячи гривен);

Аренда однокомнатной квартиры в центре небольшого города (меньше Лондона) обходится примерно в 1500 фунтов (54-55 тысяч гривен);

Коммунальные услуги – в около 200 фунтов (более 7 тысяч гривен).

Согласно правилам приема беженцев, украинцам предоставляют жилье, но многие англичане охотно обеспечивают наших сограждан всем остальным, что им нужно: едой, предметами гигиены. Стоит уточнить заранее, будет ли у вас такая возможность.

"Ищите волонтеров-украинцев". Как открыть банковский счет в стране

Банки обычно запрашивают у заявителей адрес, где те разместились в Британии, просят показать загранпаспорт или национальное удостоверение личности. Также - документы, подтверждающие иммиграционный статус человека, такие как биометрический вид на жительство (BRP), который беженцы с визой могут получить по прибытии.

Такие документы также служат доказательством их права на работу и аренду жилья. Когда счет откроют, на него при необходимости могут перевести деньги из украинского банка.

"Если вы спасаетесь от войны в Великобритании, лучше обратиться за помощью к тем, кого вы знаете лично. Значительно упростит процесс, если вы знаете английский язык. Но здесь есть много волонтеров-украинцев, которые помогают перевести справки, помогают с документами, сопровождают пожилых людей в больницы и общаются вместо них с врачами. Таких людей можно найти в профильных группах в Facebook или уже непосредственно на месте", — рассказывает Аникеева.

Найти автобус в сельской местности – проблема. Англичане ездят на машинах

Во время войны в Украине беженцы могут жить в Великобритании бесплатно: по приезду им предоставляют жилье, и это избавляет их от существенной части расходов, говорит Любовь.

Фото: В Британии украинцы могут искать работу, им также бесплатно предоставляют медицинские услуги (Getty Images)

"Беженцы живут бесплатно, это многим помогает. Однако суть в том, что жилье для беженцев предоставляется в основном в сельской местности или в небольших городках, и если они хотят работать, то к месту работы нужно добираться. Как правило, надо ехать на машине: часто и регулярно автобусы в сельской местности, как в Лондоне, не ездят. Машину, конечно, взять негде", — рассказывает она.

По словам украинки, в больших квартирах в Великобритании или ютятся по несколько человек, или же такое жилье могут позволить себе очень состоятельные люди.

"Такая ситуация - в Лондоне и в больших городах. Как правило, большинство англичан живет в отдельных особняках (они здесь называются mansions) на чистом воздухе, где много места. А в небольших квартирах обычно селятся работяги", — поясняет она особенности местного быта.

Как получить медуслуги в Британии

Медицина для украинских беженцев бесплатна. Правительство Великобритании рекомендует по прибытии зарегистрироваться у врача общей практики (GP) — местного доктора.

Сначала беженцы не будут иметь права на жилищное пособие. Но если гость пожелает покинуть принимающую семью и арендовать жилье в частном порядке, или когда их спонсорство закончится, они смогут арендовать недвижимость, как и все остальные. Также смогут при необходимости претендовать на жилищное пособие.

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