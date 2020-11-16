"Виманюють документи і залякують туристів": гід розповів про "готельні" хитрощі у Єгипті

Фото: Відпочинок у Єгипті (pixabay.com)

Про що варто пам'ятати туристам перед поїздкою до курортної країни

Єгипет - традиційно одна з найпопулярніших країн серед українців для відпустки під час карантину. Відпочинок у Єгипті, як і в інших країнах, приносить безліч позитивних моментів. Але є у такої відпустки є й свої особливості, про які варто пам'ятати туристам.

Про деякі міфи навколо відпустки в цій курортній країні розповів Ехія Камаль, керівник туркомпанії Sharm.adventours.

За що перед туристом відповідає туроператор

За його словами, безліч міфів про відпочинок у Єгипті та про його особливості створюють в тому числі готельні гіди. Зокрема, туристам часто кажуть, що нібито тільки готельні гіди й туроператор відповідають за відпочиваючих в країні. Але це неправда, зазначає експерт з туризму.

"Ніяких зобов'язань та обов'язків у туроператора і його представників по вашій охороні немає. І ніхто за вас, крім вас самих, не відповідає. Готель – це не піонерський табір, ви – не піонер, а готельний гід – не вожатий. Готелю все одно, як часто ви залишаєте номер або сам готель або взагалі поїхали. Вхід і вихід з готелю вільний 24 години на добу. Ніхто обліку ваших пересувань не веде і не зобов'язаний вести", - пояснює він.

За словами керівника Sharm.adventours, обов'язок туриста - в день виїзду до 12 години дня звільнити номер у готелі, оплатити платні послуги, якщо такі були, і здати ключ.

Але те, скільки саме часу турист знаходиться в готелі або в номері, харчується в готелі чи ні, представникам готелю не є важливим. Також це не важливо і для туроператора, стверджує він.

Фото: Для готелю не має значення, коли ви залишаєте його територію, стверджує гід (pixabay.com)

"Ваші договірні відносини з туроператором прописані й мають бути у вас. Це Договір між вами й туроператором або туристичним агентством на надання турпослуг. Туроператор зобов'язаний забезпечити переліт в країну відпочинку, надати оплачений трансфер з аеропорту в готель, заселити в готель, забезпечити тип харчування і кімнати, вид з номера, зазначені в договорі. Після закінчення відпочинку - відвезти вас назад в аеропорт до рейсу. На цьому все", - додає Ехія Камаль.

Решта - за бажанням туриста, відзначає експерт. Крім того, у туриста немає обов'язку купувати екскурсії саме у туроператора, стверджує він.

Чи діє страховий поліс поза готелем

Також деякі кажуть туристам в Єгипті, що страховий поліс діє тільки на території готелю. Але це теж не є правдою, пише Ехія Камаль. За його словами, на такій тезі зазвичай наполягають готельні гіди, розповідаючи туристам про різного роду неприємності, які чекають на відпочиваючого поза готелем.

"Гіду найчастіше простіше з першої ж зустрічі з туристами залякати їх так, щоб вони нічого не робили без його відома. Найчастіше гід суворо забороняє туристам залишати територію готелю, придумуючи жахи з крадіжками туристів на вулицях. Це вирішує відразу всі завдання для гіда, адже щоб не було потрібно туристу купити - від екскурсії до фруктів - це зробить для них турботливий гід з хорошою вигодою для себе", - зазначає він.

Фото: Стандартний страховий поліс не покриває дайвінг, катання на квадроциклах, парашуті та інші екстремальні види розваг (pixabay.com)

Глава фірми радить туристам читати сам страховий поліс. Стандартна страховка, яка видається туристу в туристичному агентстві при отриманні документів, діє на весь час перебування в Єгипті по всій території Єгипту не залежить від того, куди та з ким поїде турист по території Єгипту.

Які випадки не є страховими

Нещодавно стало відомо про трагічний випадок, коли українську туристку разом з її сином в Єгипті акула покусала. Це, зокрема, активізувало розмови про те, які види страховки покривають лікування у разі виникнення таких складних травм.

При відвідуванні Єгипту страховими випадками стандартної страховки не є дайвінг, катання на квадроциклах, парашуті та інші екстремальні види розваг і відпочинку. У разі виникнення питань по страховці краще ще вдома зателефонувати в страхову компанію й уточнити всі незрозумілі моменти, радить гід.

"Договір страхування укладено між страховою і туристом. Вихід туриста за територію готелю без супроводу представника туроператора не позбавляє вас можливості скористатися страховкою за необхідності", - відзначає він.

Туристів у місцевих відділеннях поліції не реєструють

Один з нових міфів від готельного гіда полягає в тому, що нібито після приїзду туристи повинні зареєструватися в поліції, щоб мати можливість виїжджати на екскурсії. Для цієї мети деякі намагаються виманити у туриста паспорт, каже він.

"Ні в якому разі не віддавайте. Це виключно "відсебеньки" гідів, яка відношення до туроператора не має. І в офісах туроператорів про це навіть не знають. У разі втрати документа ви нічим не доведете, що віддавали його, оскільки ніяких розписок ніхто вам не дає, і до обов'язків готельного гіда це не входить", - зазначає гід.

Фото: Під час відпочинку не потрібно реєструватися в органах поліції. Треба тільки заповнити міграційну карту в аеропорту (pixabay.com)

Насправді ж туристів на облік в поліції або в інших державних установах Єгипту не ставлять, підкреслює Ехія Камаль.

"Вашою реєстрацією є заповнена червона міграційна карта після прильоту в аеропорт. В ній ви вказуєте ваші паспортні дані, в якому готелі зупинитися. Її ви віддаєте на паспортному контролі, після чого вам ставлять штамп про ваш приліт. Ніяких інших реєстрацій немає. Ви спокійно можете виїжджати на всі екскурсії, на які хочете", - говорить він.

Він додає, що перерахував лише деякі з міфів, які створюють для відпочивальників. Насамперед - з метою отримання вигоди від туристів.

"Звичайно, таких ще безліч. Все залежить від фантазії та "винахідливості" кожного окремого представника цієї професії. Деякі компанії славляться тим, що прощають своєму працівникові будь-які витівки. Не дозволяйте себе обдурити. Почувайтеся вільними людьми з правом вибору, і нехай ваш відпочинок не буде затьмарений жодним неприємним міфом!", - говорить представник туркомпанії.

Нагадаємо, раніше ми детально писали про те, які випадки під час відпустки не покриває страховка.

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