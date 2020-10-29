Небезпека для дайверів: у Єгипті розкрили нові подробиці інциденту з українськими туристами

Фото: Снорклінг в Єгипті (pixabay.com)

Туристи постраждали під час занять снорклінгом

Єгипетська влада розповіли про напад акули на туристів на місцевому курорті та про стан потерпілих. Крім українців, від нападу морського хижака постраждав також місцевий гід.

Стало відомо, що постраждалих врятував катер безпеки. Їх доставили в медичний центр Шарм-ель-Шейху, і зараз всі троє знаходяться в стабільному стані.

Міністерство навколишнього середовища Єгипту пообіцяв розкрити результати розслідування наступної неділі.

Фото: Підводний світ Червоного моря (pixabay.com)

Що нового відомо про інцидент

Голова Агентства з охорони природи Міністерства навколишнього середовища Мохамед Салем повідомив, що в результаті нападу постраждали три людини, у тому числі мати й син з України, а також єгипетський гід. Він підкреслив, що їхній стан стабільний.

Чиновник пояснив, що всі троє збиралися пірнути на туристичному судні, і під час нападу акули гід почав кричати. Потім прибув катер служби безпеки та врятував їх. Раніше єгипетські чиновники коментували подію анонімно. Про гіда української сім'ї, з якими вони почали пірнати, відомо, що він втратив ногу.

Попереднє розслідування міністерства показало, що на туристів напала 2-метрова довгокрила акула, одна з найбільш небезпечних для дайверів. На відеозаписі, зробленому перед нападом, видно, що хижак діяв агресивно.

Мохамед Салем додав, що акули, які природньо мешкають в Червоному морі, є морськими хижаками й наносять серйозні травми при нападі.

"В Єгипті є один із 30 найбільш відомих у світі видів акул, які нападають на людей", - зазначив міністр.

Після інциденту влада тимчасово закрила територію національного парку "Рас-Мохаммед", а також кілька готельних пляжів в Шарм-ель-Шейху.

Фото: Єгипетський курорт Шарм-ель-Шейх (pixabay.com)

Яке пірнання заборонено

За попередньою версією, українські туристи постраждали під час занять снорклінгом – пірнання з масками – вони робили це на свій страх і ризик в забороненій зоні.

"Ще раз звертаємо увагу, що з 1 листопада 2019 року влада Південного Синаю ввела заборону на заняття водними видами спорту, включаючи дайвінг і снорклінг з водних суден для осіб без відповідних сертифікатів", - нагадують у Держагентстві розвитку туризму в Україні.

Заборона діє на східному узбережжі Синайського півострова, охоплюючи територію від заповідника "Рас-Мохаммед" на півдні до міста Таба на кордоні з Ізраїлем. Він пов'язаний з ризиком знищення дайверами унікальних коралових рифів.

Особи, які не мають сертифікатів, мають право займатися підводним спортом тільки в прибережних зонах, на спеціально облаштованих ділянках вздовж готелів.

За інформацією туроператора "JoinUp!", спочатку туристи намагалися придбати тур в готелі, а після відмови вирушили пірнати з гідом, якого знайшли на стороні.

Фото: Підводний світ у Рас-Мохаммед (see.news)

Чому страховка не працює

Не всі туристи знають, що для таких екстремальних розваг потрібна окрема страховка. Лікування українських туристів і хірургічні втручання взявся оплачувати уряд Єгипту. Адже страховка, яку вони придбали до туру, не покриває лікування отриманих травм.

Звичайне туристичне страхування не покриває заняття спортом в подорожі. Тому травми, отримані під час екстремальних розваг можуть залишитись без відшкодування, відзначають у страхових компаніях.

Вирушаючи на відпочинок, можна придбати страховий поліс з урахуванням екстремального спорту – він може бути на 20-30% дорожче класичного туристичного страхування, каже в коментарі РБК-Україна Леся Щербакова, виконавчий директор СК "Провідна".

Така страховка необхідна, якщо турист збирається займатися дайвінгом, рафтингом, стрибати з парашутом або кататися на лижах.

"А ось випадок, якщо турист отримав вивих в басейні, то це травми, які не відносяться до спортивних. Це класичне страхове покриття. Але спочатку у туриста візьмуть тест на алкоголь. Також страховка покриє й отруєння, високу температуру, апендицит, хірургічну операцію, перелом ноги, інфаркт, інсульт, маткову кровотечу. Покриє і випадки, якщо турист вибив око, порізав руку або ногу об корал", - перераховує страхові випадки експерт.

За її словами, в 95% туристичних агентств при оформленні туру у туристів навіть не запитують, чи потрібна страховка, яка покриває спортивні травми. Тому мандрівникам варто уважно читати умови страхування, і у випадку планів на екстремальний відпочинок придбати спеціальний поліс.

Нагадаємо, ми повідомляли, яке лікування під час відпустки не покриє страховка.

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