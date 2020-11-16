"Выманивают документы и запугивают туристов": гид рассказал об "отельных" хитростях в Египте

Фото: Отдых в Египте (pixabay.com)

О чем стоит помнить туристам перед поездкой в курортную страну

Египет - традиционно одна из самых популярных стран среди украинцев для отпуска во время карантина. Отдых в Египте, как и в других странах, приносит множество позитивных моментов. Но есть у такого отпуска есть и свои особенности, о которых стоит помнить туристам.

О некоторых мифах вокруг отпуска в этой курортной стране рассказал Ехия Камаль, руководитель туркомпании Sharm.adventours.

За что перед туристом отвечает туроператор

По его словам, множество мифов об отдыхе в Египте и о его особенностях создают, в том числе, отельные гиды. В частности, туристам часто говорят, что якобы только отельные гиды и туроператор отвечают за отдыхающих в стране. Но это неправда, отмечает эксперт по туризму.

"Никаких обязательство и обязанностей у туроператора и его представителей по вашей охране нет. И никто за вас, кроме вас самих, не отвечает. Отель – это не пионерский лагерь, вы – не пионер, а отельный гид – не вожатый. Отелю все равно, как часто вы покидаете номер или сам отель, или вообще уехали. Вход и выход из отеля свободный 24 часа в сутки. Никто учета ваших передвижений не ведет и не обязан вести", - поясняет он.

По словам руководителя Sharm.adventours, обязанность туриста - в день выезда до 12 часов дня освободить номер в отеле, оплатить платные услуги, если таковые имелись, и сдать ключ.

Но то, сколько именно времени турист находится в отеле или в номере, питается в отеле или нет, представителям отеля не является важным. Также это не важно и для туроператора, утверждает он.

Фото: Для отеля не имеет значения, когда вы покидаете его территорию, утверждает гид (pixabay.com)

"Ваши договорные отношения с туроператором прописаны и должны быть у вас. Это Договор между вами и туроператором или туристическим агентством на оказание туруслуг. Туроператор обязан обеспечить перелет в страну отдыха, предоставить оплаченный трансфер из аэропорта в отель, заселить в отель, обеспечить тип питания и номера, вид из номера, указанные в договоре. После окончания отдыха - отвезти вас обратно в аэропорт к рейсу. На этом все", - добавляет Ехия Камаль.

Остальное - по желанию туриста, отмечает эксперт. Кроме того, у туриста нет обязанности покупать экскурсии именно у туроператора, утверждает он.

Действует ли страховой полис вне отеля

Некоторые также говорят туристам в Египте, что страховой полис действует только на территории отеля. Но это тоже не является правдой, пишет Ехия Камаль. По его словам, на таком тезисе обычно настаивают отельные гиды, рассказывая туристам о разного рода неприятностях, которые ждут отдыхающего вне отеля.

"Гиду зачастую проще с первой же встречи с туристами запугать их так, чтобы они ничего не делали без его ведома. Зачастую гид строго запрещает туристам покидать территорию отеля, придумывая ужасы с воровством туристов на улицах. Это решает сразу все задачи для гида, ведь чтобы не потребовалось туристу купить - от экскурсии до фруктов - это сделает для них заботливый гид с хорошей выгодой для себя", - отмечает он.

Фото: Стандартный страховой полис не покрывает дайвинг, катание на квадроциклах, парашюте и другие экстремальные виды развлечений (pixabay.com)

Глава турфирмы советует туристам читать сам страховой полис. Стандартная страховка, которая выдается туристу в туристическом агентстве при получении документов, действует на все время пребывания в Египте по всей территории Египта не зависит от того, куда и с кем поедет турист по территории Египта.

Какие случаи не являются страховыми

Недавно стало известно о трагическом случае, когда украинскую туристку вместе с ее сыном в Египте покусала акула. Это, в частности, активизировало разговоры о том, какие виды страховки покрывают лечение в случае возникновения таких сложных травм.

При посещении Египта страховыми случаями стандартной страховки не являются дайвинг, катание на квадроциклах, парашюте и другие экстремальные виды развлечений и отдыха. В случае возникновения вопросов по страховке лучше еще дома позвонить в страховую компанию и уточнить все непонятные моменты, советует гид.

"Договор страхования заключен между страховой и туристом. Выход туриста за территорию отеля без сопровождения представителя туроператора не лишает вас возможности воспользоваться страховкой при необходимости", - отмечает он.

Туристов в местных отделениях полиции не регистрируют

Один из новых мифов от отельного гида состоит в том, что якобы по приезду туристы должны зарегистрироваться в полиции, чтобы иметь возможность выезжать на экскурсии. Для этой цели некоторые пытаются выманить у туриста паспорт, говорит он.

"Ни в коем случае не отдавайте. Это исключительно "отсебятина" гидов, которая отношения к туроператору не имеет. И в офисах туроператоров об этом даже не знают. В случае потере вашего документа вы ничем не докажете, что отдавали его, так как никаких расписок никто вам не дает, и в обязанности отельного гида это не входит", - отмечает гид.

Фото: Во время отдыха не нужно регистрироваться в органах полиции. Нужно только заполнить миграционную карту в аэропорту (pixabay.com)

На самом же деле туристов на учет в полиции или в других государственных учреждениях Египта не ставят, подчеркивает Ехия Камаль.

"Вашей регистрацией является заполненная красная миграционная карта по прилету в аэропорт. В ней вы указываете ваши паспортные данные, в каком отеле останавливаетесь. Ее вы отдаете на паспортном контроле, после чего вам ставят штамп о вашем прилете. Никаких других регистраций нет. Вы спокойно можете выезжать на все экскурсии, которые хотите", - говорит он.

Он добавляет, что перечислил лишь некоторые из мифов, которые создают для отдыхающих. Прежде всего - с целью получения выгоды от туристов.

"Конечно, таковых еще великое множество. Все зависит от фантазии и "находчивости" каждого отдельного представителя этой профессии. Некоторые компании славятся тем, что прощают своему работнику любые шалости. Не позволяйте себя одурачить. Чувствуйте себя свободными людьми с правом выбора, и пусть ваш отдых не будет омрачен ни одним неприятным мифом!", - говорит представитель туркомпании.

Напомним, ранее мы детальнее писали о том, какие случаи во время отпуска не покрывает страховка.

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