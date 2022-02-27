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Не виходити з вокзалу. В УЗ пояснили правила посадки на поїзди в Києві під час комендантської години

Автор: Travel

Всі зони очікування відкриті для пасажирів

В "Укразалізниці" пояснили правила посадки на поїзди в Києві під час комендантської години. Усі зони очікування відкриті для пасажирів.

Про це повідомляє в РБК-Україна, посилаючись на Телеграм-канал "Укрзалізниці".

"Шановні пасажири! У зв’язку з введенням у Києві та області комендантської години до 08:00 понеділка 28 лютого, висадка пасажирів з усіх поїздів у напрямку Києва дозволена без права покинути територію вокзалу.

Посадка на поїзди тільки для пасажирів, що вже перебувають на території вокзалу Київ-Пасажирський.

Усі зони очікування відкриті для пасажирів. Просимо враховувати це при плануванні поїздки", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, десятки тисяч туристів "застрягли" за кордоном, через тимчасове закриття українського повітряного простору для цивільної авіації після вторгнення Росії в Україну,

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КиївУкрзалізниця