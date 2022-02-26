Агресія, війна та форс-мажор. Чи реально українцям повернути гроші за скасовані рейси

Попри безпрецедентні обставини, українські перевізники відшкодовують клієнтам кошти за квитки

Через тимчасове закриття українського повітряного простору для цивільної авіації після вторгнення Росії в Україну, десятки тисяч туристів "застрягли" за кордоном та не змогли скористатися придбаними авіаквитками.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, чи реально повернути гроші за скасовані рейси внаслідок війни і який досвід вже мають туристи.

"При форс-мажорі гроші не повернуть" - авіаексперт

Закриття неба і воєнний стан – це форс-мажор, кажуть експерти. Це означає, що гроші за втрачений переліт не повернуть.

"З цими грошима можна розпрощатися або сподіватися на добру волю компанії. Я б у такому разі писав листа до авіакомпанії з проханням повернути гроші", - пояснює в коментарі РБК-Україна авіаексперт Володимир Біленький.

Він додає: в договорі з туроператором завжди пишуть, що воєнний стан і військові дії – це форс-мажорні обставини.

Фото: Повітряний простір закритий через форс-мажор (unsplash.com/artur-tumasjan)

Також власник компанії з організації подорожей Максим Шахалов писав, що через форс-мажор деякі туроператори взагалі призупинили роботу.

"Через закрите небо туроператори не можуть повернути вас в Україну, а деякі туроператори вирішили тимчасово призупинити свою операційну діяльність. Воєнний стан - це форс-мажор, який обмежує відповідальність туроператора", - пояснив він ситуацію на своїй сторінці у Facebook.

Деякі українські авіакомпанії вже повернули гроші пасажирам

Незважаючи на практику неповернення коштів за авіабілети у разі форс-мажору, українські авіакомпанії вже повертають пасажирам кошти за білети на скасовані рейси. Про це РБК-Україна розповіла одна із туристок Світлана Гнатенко.

"У мене був квиток до Барселони на кінець лютого. Туди був рейс від Bees Airline. Вони вже оформили повернення, тепер чекаємо на гроші. Назад збиралася повертатися рейсом SkyUp. За цей білет теж оформили повернення і гроші вже прийшли", - поділилася досвідом вона.

Фото: Кошти можуть повернути або замінити на промокоди на наступні рейси (unsplash.com/airport)

Також мандрівниця не втратила вона кошти за заброньовані в Барселоні готелі.

"Обидва заброньовані в Барселоні готелі теж нам повернули 100% кошти на особисті карти. Вийшла сума навіть вищою, бо за цей час виріс курс євро. Тобто, у гривні ми отримали більше, ніж оплатили. Виходить, ми не лише повернули все, а й заробили", - розповіла вона про несподівану перевагу від скасування мандрівки.

Які компенсації авіакомпанії пропонують пасажирам

Через закриття неба України для пасажирських авіаперевезень авіакомпанії пропонують кілька варіантів відшкодування вартості квитків пасажирам:

безкоштовно змінити дату вильоту, коли безпечні польоти будуть відновлені;

повернути гроші в якості промокоду для придбання білетів на наступні рейси авіакомпанії;

повністю повернути кошти за квиток. Для цього треба написати у службу підтримки клієнтів авіакомпанії та написати номер бронювання.

Фото: Авіакомпанії найчастіше пропонують перенести дату вильоту (unsplash.com/dennis-gecaj)

В чому особливість чартерних рейсів – що варто знати туристам

У випадку з чартерними рейсами мова йде про організований туризм і тури, які люди купували через туристичні агентства або туроператорів, розповідав в коментарі РБК-Україна Богдан Долінце.

Чартерні рейси виконують на тих самих бортах, що і регулярні. Але різниця в тому, що це спеціальні рейси на замовлення туроператорів. На борту літака можуть бути продані блоки місць різним туроператорам, які їх включають у вартість пакетного туру. За наявності вільних місць напередодні вильоту – білети можуть придбати пасажири окремо через турагентів.

"Пасажир ніколи не дізнається окрему вартість квитка на чартерному рейсі. Якщо туроператор не продав свої 100% місць, все одно платить за них авіакомпанії. Іноді квитки на чартерні рейси можна купити окремо - купівля можлива або через туроператора, або через турагента, що має доступ до цієї бази", - пояснив він особливості білетів на чартерних рейсах.

За авіаційними правилами, чартерні рейси можуть переноситися в межах доби, на яку заплановані.

"У пасажира не буде компенсації, як на регулярному рейсі, коли при затримці від 2 годин передбачено від 250 євро в залежності від напрямку перельоту. При затримці чартерного рейсу тільки можуть надавати харчування, воду або розміщувати на проживання", - пояснював фахівець.

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