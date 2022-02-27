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Не выходить с вокзала. В УЗ объяснили правила посадки на поезда в Киеве во время комендантского часа

Автор: Travel

Все зоны ожидания открыты для пассажиров

В "Укрзализныце" объяснили правила посадки на поезда в Киеве во время комендантского часа. Все зоны ожидания открыты для пассажиров.

Об этом сообщает в РБК-Украина, ссылаясь на Телеграм-канал "Укрзализныци".

"Уважаемые пассажиры! В связи с введением в Киеве и области комендантского часа до 08:00 понедельника 28 февраля, высадка пассажиров из всех поездов в направлении Киева разрешена без права покинуть территорию вокзала.

Посадка на поезда только для пассажиров, что уже находятся на территории вокзала Киев-Пассажирский.

Все зоны ожидания открыты для пассажиров. Просим учитывать это при планировании поездки", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что десятки тысяч туристов "застряли" за границей, из-за временного закрытия украинского воздушного пространства для гражданской авиации после вторжения России в Украину.

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КиевУкрзализныця