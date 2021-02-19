Вигідні ціни та казкові пейзажі: тонкощі поїздки на популярний зимовий курорт Туреччини

Сезон гірськолижного відпочинку продовжується й у другій половині лютого. Якщо в "докарантинні" часи для відпустки взимку українці часто обирали білосніжні траси курортів Франції, Італії або Польщі, то гірськолижний сезон 2020-2021 чітко закріпився за українськими Карпатами.

Але заповненість готелів, високі ціни, не завжди належний сервіс та велика відстань від міст змушують шукати альтернативу, де можна активно і цікаво провести решту сніжного сезону. У якості альтернативи Карпатам все більше туристів звертають увагу на катання на лижах в Туреччині.

Мальовничий курорт на місці застиглого вулкана

Туреччина, крім пляжних курортів улітку, пропонує туристам і гірськолижні курорти взимку.

Один із найпопулярніших розташувався біля підніжжя гори Ерджієс, яка знаходиться всього за 20 хвилин їзди автобусом від міста Кайсері та за 25 хвилин від міжнародного аеропорту.

Фото: Ерджієс - найвища гора центральної Анатолії. Висота її сягає 3916 метрів над рівнем моря (прес-служба)

На місці колишнього вулкана влаштували справжній курорт міжнародного рівня з однойменною назвою.

Культурні пам’ятки поруч та страви традиційної кухні регіону Анатолії додають переваг такому відпочинку. Як можна провести час на одному з найбільших гірськолижних курортів Туреччини - у матеріалі РБК-Україна.

Інфраструктура та траси Ерджієсу

Найкращим періодом для катань на курорті Ерджієс (Erciyes) вважається лютий-березень.

Зазвичай сезон починається в середині грудня і закінчується в кінці квітня - на початку травня залежно від погодних умов.

Фото: Карта курорту (надане РБК-Україна)

Всього в цій локації налічують 34 траси різної складності, з яких 34% - це легкі “сині” траси, 52% - підвищеної складності “червоні” та 14% “чорних” трас для професіоналів.

Якщо порахувати загальну протяжність усіх трас, то вона складе 102 кілометри. Для порівняння, відомий український ГК “Буковель” налічує 75 кілометрів трас.

Фото: Курорт знаходиться за 20 хвилин їзди автобусом від Кайсері та за 25 хвилин від аеропорту (Ольга Орєхова)

Турецький курорт оснащений 154 сніговими пушками, які забезпечують 100% покриття снігом схилів у будь-яку погоду.

Тут працюють 18 закритих ліфтів місткістю вісім осіб в кабіні, крісельні чотиримісні витяги зі скляним захистом та без нього. У вітряну погоду варто подбати про теплу багатошарову термобілизну, бо на незахищених витягах може бути холодно.

Завдяки послідовному розміщенню трас та розташуванню витягів, катання в Ерджієсі не буде одноманітним. Можна планувати власний маршрут на весь день і таким чином охопити всі схили. Є послуга "нічні катання", яка дозволяє кататися щовечора на трасі номер 13 легкої складності з 17:30 до 20:00.

Фото: Найкращим періодом для катань на курорті вважається лютий-березень (Ольга Орєхова)

Діють безкоштовні скіпаси для тих, хто хоче лише подивитися на краєвиди з висоти пташиного польоту. Щоб перевести подих та перепочити, на курорті працюють ресторани та кафе біля витягів.

В Ерджієсі зручно вчитися кататися. Тут працюють навчальні траси з безкоштовним ескалатором, де можна взяти уроки з інструктором або навчатися самостійно.

Скільки коштує проживання і катання на лижах

Завдяки зручному розташуванню курорту, можна зупинитися навіть у місті Кайсері. Також на території курорту побудовані фешенебельні готелі.

Вартість проживання у номері на двох осіб на добу обійдеться від 170 доларів за системою харчування “все включено”. Готелі знаходяться прямо біля витягів: якщо ви любите багато кататися, цей варіант для вас точно підійде.

У місті Кайсері проживання в готелі буде значно дешевше - від 30 доларів на двох за номер без сніданку. Дістатися до курорту можна рейсовим автобусом або на таксі. Вартість проїзду автобусом - всього 1 долар у два боки. Автобус курсує кожні півгодини з 9:00 до 13:00 з центру міста та з 13:00 до 17:15 з курорту.

Фото: Ціни за оренду спорядження співмірні з тими, які пропонуються на деяких курортах в Україні (надане РБК-Україна)

Ціни за користування будь-яким витягом на курорті:

один підйом - 2,4 долара США (17 лір або 68 грн), 7 підйомів - 12,2 доларів США (85 лір або 342 грн), 30 підйомів - 32,3 доларів США (225 лір або 905 грн), оглядовий витяг та навчальний (мультиліфт) - безкоштовні.

Вартість оренди елементів одягу така:

28,75 доларів США (200 лір або 805 грн) на день - взуття, лижі або сноуборд, оренда одягу - 7,2 долара США (50 лір або 201 грн) штани або куртка, 4,3 дол США (30 лір або 121 грн) за шолом або окуляри.

Послуги інструктора - 50 доларів (350 турецьких лір) за годину.

Для порівняння: вартість одного підйому на ГК "Буковель" - 290 гривень, половина дня – 770 гривень та 3 дні – 2790 гривень, оглядовий підйом – 120 гривень та мультиліфт – 70 гривень, прокат лиж категорії "А" – 430 гривень на день.

Правила перебування на курорті під час пандемії

Наразі перед в'їздом в Туреччину потрібна довідка про негативний ПЛР-тест, який треба зробити впродовж 72 годин до моменту перетину кордону.

Зауважте, що у неділю в Україні працюють не всі лабораторії, а в регіонах результати тестів надходять лише через 48 годин. У Києві - від 12 до 24 годин. Довідка має бути оформлена англійською мовою та мати мокру печатку з місця видачі.

Фото: Для в'їзду до Туреччини потрібно зробити ПЛР-тест на COVID протягом 72 годин до перетину кордону (Ольга Орєхова)

Для повернення додому ПЛР-тест не потрібен: Туреччина зараз перебуває у "зеленій" зоні для України. Втім, правила в'їзду можуть змінитися: за цим можна слідкувати на офіційних державних сайтах.

Раніше ми писали, що у разі потрапляння країни до "червоної" зони потрібно зробити тест до вильоту або встановити додаток "Вдома" на телефон та активувати його в аеропорті України.

Фото: В Туреччині діє комендантська година, але туристам можна вільно пересуватися туристичними локаціями (надане РБК-Україна)

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Всі працюючі готелі мають сертифікати безпеки, які можуть приймати туристів під час пандемії. Зауважте, що хостели в Туреччині наразі не працюють.

У країні діє масковий режим. Під час перебування на курорті та у публічних місцях на вулиці та в приміщеннях обов'язково треба носити захисну маску. У місцях прокату спорядження та закладах, як правило, є антисептики для рук.

Також в Туреччині діє комендантська година, але туристам дозволено пересуватися містом у будь-який час, маючи з собою паспорт. Алкогольні напої у магазинах не продають. Але у готелях є бари та ресторани, де можна замовити будь-які напої.

Гірськолижні схили Туреччини - це переважно якісний сервіс, комфортні та сертифіковані готелі та помірні ціни за користування витягами, близькість відстані від аеропорту. Курорт Ерджієс цілком можна розглядати як локацію, де можна активно провести час на свіжому повітрі та набратися багато яскравих вражень від катання на лижах.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на гірськолижному курорті біля Анталії розпочався сезон катання.

Також повідомлялося, що в Туреччині серед туристів набуває популярності незвична локація.