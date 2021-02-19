Выгодные цены и сказочные пейзажи: тонкости поездки на популярный зимний курорт Турции

Путеводитель по горнолыжному курорту Эрджиес в центральной Анатолии
Сезон горнолыжного отдыха продолжается и во второй половине февраля. Если в "докарантинные" времена для отпуска зимой украинцы часто выбирали белоснежные трассы курортов Франции, Италии или Польши, то горнолыжный сезон 2020-2021 четко закрепился за украинскими Карпатами.
Но заполненность отелей, высокие цены, не всегда достойный сервис и большое расстояние от городов заставляют искать альтернативу, где можно активно и интересно провести остаток снежного сезона. В качестве альтернативы Карпатам все больше туристов обращают внимание на катание в Турции.
Живописный курорт на месте застывшего вулкана
Турция, помимо пляжных курортов летом, предлагает туристам и горнолыжные курорты зимой.
Один из самых популярных расположился у подножия горы Эрджиес, которая находится всего в 20 минутах езды автобусом от города Кайсери и в 25 минутах от международного аэропорта.
На месте бывшего вулкана устроили настоящий курорт международного уровня с одноименным названием.
Культурные достопримечательности поблизости и блюда традиционной кухни региона Анатолии добавляют преимуществ такому отдыху. Как можно провести время на одном из крупнейших горнолыжных курортов Турции - в материале РБК-Украина.
Инфраструктура и трассы Эрджиеса
Лучшим периодом для катаний на курорте Эрджиес (Erciyes) считается февраль-март.
Обычно сезон начинается в середине декабря и заканчивается в конце апреля - начале мая в зависимости от погодных условий.
Всего в этой локации насчитывают 34 трассы различной сложности, из которых 34% - это легкие “синие” трассы, 52% - повышенной сложности “красные” 14% “черных” трасс для профессионалов.
Если посчитать общую протяженность всех трасс, то она составит 102 километра. Для сравнения, известный украинский ГК “Буковель” насчитывает 75 километров трасс.
Турецкий курорт оснащен 154 снежными пушками, которые обеспечивают 100% покрытие снегом склонов в любую погоду.
Здесь работают 18 закрытых лифтов вместимостью восемь человек в кабине, четырехместные кресельные подъемники со стеклянной защитой и без нее. В ветреную погоду стоит позаботиться о теплом многослойном термобелье, потому что на незащищенных подъемах может быть холодно.
Благодаря последовательному размещению трасс и расположению подъемников, катание в Эрджиесе не будет однообразным. Можно планировать собственный маршрут на весь день и таким образом охватить все склоны. Есть услуга "ночные катания", которая позволяет кататься каждый вечер на трассе номер 13 легкой сложности с 17:30 до 20:00.
Действуют бесплатные ски-пассы для тех, кто хочет только посмотреть на пейзажи с высоты птичьего полета. Чтобы перевести дыхание и отдохнуть, на курорте работают рестораны и кафе возле подъемников.
В Эрджиесе удобно учиться кататься. Здесь работают учебные трассы с бесплатным эскалатором, где можно взять уроки с инструктором или обучаться самостоятельно.
Сколько стоит проживание и катание на лыжах
Благодаря удобному расположению курорта, можно остановиться даже в городе Кайсери. Также отели построены и на территории курорта.
Стоимость проживания в номере на двоих в сутки обойдется от 170 долларов по системе питания “все включено”. Отели находятся прямо возле подъемников: если вы любите много кататься, этот вариант вам точно подойдет.
В городе Кайсери проживание в отелях будет значительно дешевле - от 30 долларов на двоих за номер без завтрака. Добраться к курорту можно рейсовым автобусом или на такси. Стоимость проезда автобусом - всего 1 доллар в две стороны. Автобус курсирует каждые полчаса с 9:00 до 13:00 из центра города и с 13:00 до 17:15 с курорту.
Фото: Цены за аренду снаряжения соизмеримы с теми, которые предлагаются на некоторых курортах в Украине (предоставлено РБК-Украина)
Цены за пользование любым подъемником на курорте:
один подъем - 2,4 доллара США (17 лир или 68 грн), 7 подъемов - 12,2 долларов США (85 лир или 342 грн), 30 подъемов - 32,3 долларов США (225 лир или 905 грн), смотровой подъемник и учебный (мультилифт) - бесплатные.
Стоимость аренды элементов одежды такова:
28,75 долларов США (200 лир или 805 грн) в день - обувь, лыжи или сноуборд, аренда одежды - 7,2 доллара США (50 лир или 201 грн) штаны или куртка, 4,3 долл США (30 лир или 121 грн) за шлем или очки.
Услуги инструктора - 50 долларов (350 турецких лир) в час.
Для сравнения: стоимость одного подъема на ГК "Буковель" - 290 гривен, половина дня – 770 гривен и 3 дни – 2790 гривен, обзорный подъем – 120 гривен и мультилифт – 70 гривен, прокат лыж категории "А" – 430 гривен в день.
Правила пребывания на курорте во время пандемии
По состоянию на сегодня для въезда в Турцию нужна справка об отрицательном ПЦР-тесте, который нужно сделать в течение 72 часов с момента пересечения границы.
Обратите внимание, что по воскресеньям в Украине работают не все лаборатории, а в регионах результаты тестов поступают только через 48 часов. В Киеве - от 12 до 24 часов. Справка должна быть оформлена на английском языке и иметь мокрую печать с места выдачи.
Для возвращения домой ПЦР-тест не нужен: Турция сейчас находится в "зеленой" зоне для Украины. Впрочем, правила въезду могут измениться: за этим можно следить на официальных государственных сайтах.
Ранее мы писали, что в случае попадания страны в "красную" зону нужно сделать тест до вылета или установить приложение "Вдома" на телефон и активировать его в аэропорту Украины.
Все работающие отели имеют сертификаты безопасности, которые могут принимать туристов во время пандемии. Обратите внимание, что хостелы в настоящее время в Турции не работают.
В стране действует масочный режим. Во время пребывания на курорте и в публичных местах на улице и в помещениях обязательно надо носить защитную маску. В местах проката снаряжения и в заведениях, как правило, есть антисептики для рук.
В Турции также действует комендантский час, но туристам разрешено передвигаться по городу в любое время, надо только иметь при себе паспорт. Алкогольные напитки в магазинах не продают. Но в отелях есть бары и рестораны, где можно заказать любые напитки.
Горнолыжные склоны Турции - это преимущественно качественный сервис, комфортные и сертифицированные отели и умеренные цены за пользование подъемниками, близость расстоянии от аэропорта. Курорт Эрджиес вполне можно рассматривать как локацию, где можно активно провести время на свежем воздухе и набраться много ярких впечатлений от катания на лыжах.
Напомним, ранее мы писали, что на горнолыжном курорте возле Анталии начался сезон катания.
Также сообщалось, что в Турции среди туристов приобретает популярность необычная локация.