Выгодные цены и сказочные пейзажи: тонкости поездки на популярный зимний курорт Турции

Сезон горнолыжного отдыха продолжается и во второй половине февраля. Если в "докарантинные" времена для отпуска зимой украинцы часто выбирали белоснежные трассы курортов Франции, Италии или Польши, то горнолыжный сезон 2020-2021 четко закрепился за украинскими Карпатами.

Но заполненность отелей, высокие цены, не всегда достойный сервис и большое расстояние от городов заставляют искать альтернативу, где можно активно и интересно провести остаток снежного сезона. В качестве альтернативы Карпатам все больше туристов обращают внимание на катание в Турции.

Живописный курорт на месте застывшего вулкана

Турция, помимо пляжных курортов летом, предлагает туристам и горнолыжные курорты зимой.

Один из самых популярных расположился у подножия горы Эрджиес, которая находится всего в 20 минутах езды автобусом от города Кайсери и в 25 минутах от международного аэропорта.

Фото: Эрджиес - самая высокая гора центральной Анатолии. Высота ее составляет 3916 метров над уровнем моря (пресс-служба)

На месте бывшего вулкана устроили настоящий курорт международного уровня с одноименным названием.

Культурные достопримечательности поблизости и блюда традиционной кухни региона Анатолии добавляют преимуществ такому отдыху. Как можно провести время на одном из крупнейших горнолыжных курортов Турции - в материале РБК-Украина.

Инфраструктура и трассы Эрджиеса

Лучшим периодом для катаний на курорте Эрджиес (Erciyes) считается февраль-март.

Обычно сезон начинается в середине декабря и заканчивается в конце апреля - начале мая в зависимости от погодных условий.

Фото: Карта курорта (предоставлено РБК-Украина)

Всего в этой локации насчитывают 34 трассы различной сложности, из которых 34% - это легкие “синие” трассы, 52% - повышенной сложности “красные” 14% “черных” трасс для профессионалов.

Если посчитать общую протяженность всех трасс, то она составит 102 километра. Для сравнения, известный украинский ГК “Буковель” насчитывает 75 километров трасс.

Фото: Курорт находится в 20 минутах езды на автобусе от Кайсери и в 25 минутах от аэропорта (Ольга Орехова)

Турецкий курорт оснащен 154 снежными пушками, которые обеспечивают 100% покрытие снегом склонов в любую погоду.

Здесь работают 18 закрытых лифтов вместимостью восемь человек в кабине, четырехместные кресельные подъемники со стеклянной защитой и без нее. В ветреную погоду стоит позаботиться о теплом многослойном термобелье, потому что на незащищенных подъемах может быть холодно.

Благодаря последовательному размещению трасс и расположению подъемников, катание в Эрджиесе не будет однообразным. Можно планировать собственный маршрут на весь день и таким образом охватить все склоны. Есть услуга "ночные катания", которая позволяет кататься каждый вечер на трассе номер 13 легкой сложности с 17:30 до 20:00.

Фото: Лучший период для катаний на курорте - февраль и март (Ольга Орехова)

Действуют бесплатные ски-пассы для тех, кто хочет только посмотреть на пейзажи с высоты птичьего полета. Чтобы перевести дыхание и отдохнуть, на курорте работают рестораны и кафе возле подъемников.

В Эрджиесе удобно учиться кататься. Здесь работают учебные трассы с бесплатным эскалатором, где можно взять уроки с инструктором или обучаться самостоятельно.

Сколько стоит проживание и катание на лыжах

Благодаря удобному расположению курорта, можно остановиться даже в городе Кайсери. Также отели построены и на территории курорта.

Стоимость проживания в номере на двоих в сутки обойдется от 170 долларов по системе питания “все включено”. Отели находятся прямо возле подъемников: если вы любите много кататься, этот вариант вам точно подойдет.

В городе Кайсери проживание в отелях будет значительно дешевле - от 30 долларов на двоих за номер без завтрака. Добраться к курорту можно рейсовым автобусом или на такси. Стоимость проезда автобусом - всего 1 доллар в две стороны. Автобус курсирует каждые полчаса с 9:00 до 13:00 из центра города и с 13:00 до 17:15 с курорту.

Фото: Цены за аренду снаряжения соизмеримы с теми, которые предлагаются на некоторых курортах в Украине (предоставлено РБК-Украина)

Цены за пользование любым подъемником на курорте:

один подъем - 2,4 доллара США (17 лир или 68 грн), 7 подъемов - 12,2 долларов США (85 лир или 342 грн), 30 подъемов - 32,3 долларов США (225 лир или 905 грн), смотровой подъемник и учебный (мультилифт) - бесплатные.

Стоимость аренды элементов одежды такова:

28,75 долларов США (200 лир или 805 грн) в день - обувь, лыжи или сноуборд, аренда одежды - 7,2 доллара США (50 лир или 201 грн) штаны или куртка, 4,3 долл США (30 лир или 121 грн) за шлем или очки.

Услуги инструктора - 50 долларов (350 турецких лир) в час.

Для сравнения: стоимость одного подъема на ГК "Буковель" - 290 гривен, половина дня – 770 гривен и 3 дни – 2790 гривен, обзорный подъем – 120 гривен и мультилифт – 70 гривен, прокат лыж категории "А" – 430 гривен в день.

Правила пребывания на курорте во время пандемии

По состоянию на сегодня для въезда в Турцию нужна справка об отрицательном ПЦР-тесте, который нужно сделать в течение 72 часов с момента пересечения границы.

Обратите внимание, что по воскресеньям в Украине работают не все лаборатории, а в регионах результаты тестов поступают только через 48 часов. В Киеве - от 12 до 24 часов. Справка должна быть оформлена на английском языке и иметь мокрую печать с места выдачи.

Фото: Для въезду в Турцию нужно сделать ПЦР-тест на COVID в течение 72 часов до пересечения границы (Ольга Орехова)

Для возвращения домой ПЦР-тест не нужен: Турция сейчас находится в "зеленой" зоне для Украины. Впрочем, правила въезду могут измениться: за этим можно следить на официальных государственных сайтах.

Ранее мы писали, что в случае попадания страны в "красную" зону нужно сделать тест до вылета или установить приложение "Вдома" на телефон и активировать его в аэропорту Украины.

Фото: В Турции действует комендантский час, но туристам можно свободно передвигаться по туристическим локациям (предоставлено РБК-Украина)

Все работающие отели имеют сертификаты безопасности, которые могут принимать туристов во время пандемии. Обратите внимание, что хостелы в настоящее время в Турции не работают.

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В стране действует масочный режим. Во время пребывания на курорте и в публичных местах на улице и в помещениях обязательно надо носить защитную маску. В местах проката снаряжения и в заведениях, как правило, есть антисептики для рук.

В Турции также действует комендантский час, но туристам разрешено передвигаться по городу в любое время, надо только иметь при себе паспорт. Алкогольные напитки в магазинах не продают. Но в отелях есть бары и рестораны, где можно заказать любые напитки.

Горнолыжные склоны Турции - это преимущественно качественный сервис, комфортные и сертифицированные отели и умеренные цены за пользование подъемниками, близость расстоянии от аэропорта. Курорт Эрджиес вполне можно рассматривать как локацию, где можно активно провести время на свежем воздухе и набраться много ярких впечатлений от катания на лыжах.

Напомним, ранее мы писали, что на горнолыжном курорте возле Анталии начался сезон катания.

Также сообщалось, что в Турции среди туристов приобретает популярность необычная локация.