Виїхали без документів. Як українцям оформити закордонний паспорт в Європі

Багато українських біженців виїжджають за кордон без закордонного паспорта, бо просто не встигли його оформити. Це дозволяється, однак все ж бажано оформити закордонний документ вже після прибуття до місця призначення. Тим більше, що така можливість є в українських закордонних відомствах.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, як отримати закордонний паспорт після того, як біженці виїхали в ЄС.

Чому варто оформити закордонний паспорт, виїхавши до Європи

З дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну переважна більшість країн Європейського Союзу значно спростила в’їзд громадянам України, які були змушені рятуватися від війни. Так, у перші дні бойових дій багатьох впускали до Польщі навіть взагалі без документів.

Але у Держприкордонслужбі України не виключають, що прикордонники суміжних країн можуть вимагати і діючі визначені угодами документи для перетину кордону нашими громадянами.

"Тому ми звертаємося до громадян, які зараз виїжджають за кордон, за можливості робити собі закордонні паспорти, оскільки українці можуть стикатися з ситуаціями в іншій країні, коли їм знадобиться такий паспорт", - каже у коментарі РБК-Україна спікер відомства Андрій Демченко.

Також він радить за можливості оформляти необхідні документи в посольствах. У тому числі – тимчасове посвідчення на повернення в Україну.

Фото: Закордонний паспорт громадянина України можна отримати в українських відомствах в ЄС (bank.gov.ua)

Куди звертатися для оформлення паспорту. Алгоритм дій

напишіть заяву до правоохоронних органів або до представників відомства з питань іноземців. Там можна отримати відповіді на існуючі у вас запитання і вирішити, як діяти далі;

обов'язково подзвоніть і запишіться на прийом до посольства або консульства України в тій країні, де ви зараз перебуваєте. Там можна отримати тимчасовий документ — посвідчення громадянина України;

звернутися до посольства або консульства України, щоб отримати необхідний український закордонний паспорт.

Де оформити закордонний паспорт у ЄС

Оформити цей документ можна в посольствах та консульствах України. Повний їх перелік можна знайти на сайті МЗС України у списку по кожній країні.

Записавшись до закордонного украхнського відомства, треба взяти ті документи, які у вас із собою ж на момент вихзду з України. Мінімальний список такий:

Паспорт або ID (до 14 років свідоцтво про народження)

Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП або раніше ІПН)

внутрішній паспорт громадянина України

Якщо документи у спішці були загублені, або просто не взяті з собою з інших причин, українці також мають право на в’їзд до ЄС та отримання тимчасового захисту у будь-якій країні союзу.

На практиці після перетину кордону до країн Європи в українців виникає велика кількість питань щодо процедури оформлення тимчасових документів та отримання нових. Тому їм рекомендують не користуватися послугами посередників, а звертатися в офіційні інстанції напряму.

Нагадаємо, ми писали, чи потрібні українцям документи для повернення в Україну.

Також Держприкордонслужба просить українців оформлювати після виїзду в ЄС закордонні паспорти.