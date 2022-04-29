Визначено конституцією. Чи потрібні українським біженцям посвідчення для повернення додому

Нових вимог до документів на кордоні не вводили

Українські біженці масово повертаються додому - тільки через польський кордон з 24 лютого виїхали 924 тисячі українців.

Багато хто втікав від війни з внутрішніми паспортами старого зразка або пластиковими ID-картками. З чуток серед біженців, в Україну з такими документами віднедавна можуть не пропустити, тому в консульства звертаються за "білими паспортами" – тимчасовими посвідченнями особи для в'їзду в Україну.

З якими документами українці можуть повернутися додому з-за кордону, РБК-Україна пояснив спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Громадянина не можуть не пропустити в Україну - навіть без документів

Конституцією України визначено, що жоден громадянин України за будь-яких обставин не може бути не пропущений додому або йому відмовлять у перетині кордону, зазначає Андрій Демченко.

"Але це стосується саме української ділянки. Якщо наші громадяни будуть повертатися за тими самими документами, за якими вони виїжджали, або термін дії документів закінчився, все одно громадяни України перетнуть кордон на в'їзд в Україну. Ми пропустимо всіх наших громадян з будь-якими документами", - пояснює він.

Фото: Повернутися в Україну можна з будь-якими документами (facebook.com/DPSUkraine)

За словами спікера, в'їхати в Україну наші громадяни можуть "хоч без документів". У такому випадку людина пройде ідентифікацію на кордоні, що вона є громадянином України.

В даний час в прикордонній службі фіксують, що суміжні країни також лояльно ставляться до того, щоб пропускати громадян України при поверненні з-за кордону за тими документами, за якими вони виїжджали.

"По можливості оформляйте закордонні паспорти в Україні та за кордоном"

У ДПСУ не виключають, що прикордонники суміжних країн можуть вимагати і діючі визначені угодами документи для перетину кордону нашими громадянами.

"Тому ми звертаємося до громадян, які зараз виїжджають за кордон, за можливості робити собі закордонні паспорти, оскільки українці можуть стикатися з ситуаціями в іншій країні, що їм знадобиться такий паспорт", - звертає увагу представник відомства.

Також українцям за кордоном радять за можливості оформляти необхідні документи в посольствах. У тому числі – тимчасове посвідчення на повернення в Україну.

"Звичайно, угодами між Україною та суміжними країнами, "внутрішній" паспорт або свідоцтво про народження не визначені як документи, які дають право перетнути кордон", - звертає увагу він.

Фото: Виїхати за кордон можна за внутрішнім паспортом

(twitter.com/Straz_Graniczna)

З якими документами можна виїхати за кордон

Виїжджати за кордон досі можна з внутрішнім паспортом або свідоцтвом про народження.

"Був момент, коли ми намагалися повернутися до повноцінного виконання постанови уряду №57, яка регламентує перетин кордону України нашими громадянами. Там серед переліку документів внутрішній паспорт не зазначено.

Ми кілька днів пропускали громадян і за внутрішніми паспортами - але якщо ці люди їхали з районів, де ведуться бойові дії, якщо життєві обставини через війну призвели до того, що вони втратили закордонний паспорт", - розповідає Андрій Демченко.

Щодо таких людей прикордонники приймали окремі рішення. Але за ті кілька днів прикордонники побачили, що громадяни не встигають вчасно оформити документи, що пов'язано з різними обставинами.

"Тому ми продовжили можливість перетинати кордон громадянам України на виїзд за внутрішніми паспортами через гуманітарну складову і за подальшими домовленостями з суміжними країнами, що вони також будуть пропускати наших громадян за цими документами", - говорить він.

При цьому дата, до якої діятимуть такі спрощені правила виїзду за кордон, поки чітко не встановлена, додали в ДПСУ.

Нагадаємо, ми писали, у яких країнах українці просять статус тимчасового захисту.