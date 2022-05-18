Выехали без документов. Как украинцам оформить загранпаспорт в Европе

Многие украинские беженцы выезжают за границу без загранпаспорта, потому что просто не успели его оформить. Это разрешается, однако все же желательно оформить заграничный документ уже по прибытии к месту назначения. Тем более, что такая возможность есть в украинских зарубежных ведомствах.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, как получить загранпаспорт после того, как беженцы выехали в ЕС.

Почему стоит оформить загранпаспорт, выехав в Европу

Со дня полномасштабного вторжения России в Украину подавляющее большинство стран Европейского Союза значительно упростило въезд гражданам Украины, которые были вынуждены спасаться от войны. Так, в первые дни боевых действий многих впускали в Польшу и вовсе без документов.

Но в Госпогранслужбе Украины не исключают, что пограничники сопредельных стран могут требовать и действующие определенные соглашениями документы для пересечения границы нашими гражданами.

"Поэтому мы обращаемся к гражданам, которые сейчас выезжают за границу, по возможности делать себе заграничные паспорта, поскольку украинцы могут сталкиваться с ситуациями в другой стране, когда им понадобится такой паспорт", - говорит в комментарии РБК-Украина спикер ведомства Андрей Демченко.

Также он советует по можимости оформлять необходимые документы в посольствах. В том числе - временное удостоверение на возвращение в Украину.

Фото: Заграничный паспорт гражданина Украины можно получить в украинских ведомствах в ЕС bank.gov.ua)

Куда обращаться для оформления паспорта. Алгоритм действий

напишите заявление в правоохранительные органы или к представителям ведомства по вопросам иностранцев. Там можно получить ответы на существующие у вас вопросы и решить, как действовать дальше;

обязательно позвоните и запишитесь на прием в посольство или консульство Украины в той стране, где вы сейчас находитесь. Там можно получить временный документ — удостоверение гражданина Украины;

обратиться в посольство или консульство Украины, чтобы получить необходимый украинский загранпаспорт.

Где оформить загранпаспорт в ЕС

Оформить этот документ можно в посольствах и консульствах Украины. Полный их перечень можно найти на сайте МИД Украины в списке по каждой стране.

Записавшись в зарубежное украинское ведомство, надо взять те документы, которые у вас с собой же на момент выхзду из Украины. Минимальний список такой:

Паспорт или ID (до 14 лет свидетельство о рождении)

Справка о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП или ранее ИНН)

внутренний паспорт гражданина Украины

Если документы в спешке были утеряны, или просто не взяты с собой по другим причинам, украинцы также имеют право на въезд в ЕС и получение временной защиты в любой стране союза.

На практике после пересечения границы в страны Европы у украинцев возникает большое количество вопросов относительно процедуры оформления временных документов и получения новых. Поэтому им рекомендуют не пользоваться услугами посредников, а обращаться в официальные инстанции напрямую.

Напомним, мы писали, нужны ли украинцам документы для возвращения в Украину.

Также Госпогранслужба просит украинцев оформлять после выезда в ЕС загранпаспорта.