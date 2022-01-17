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Сплеск туризму: на Мальдівах фіксують нові рекорди з прибуття гостей

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Понеділок 17 січня 2022 12:09
Сплеск туризму: на Мальдівах фіксують нові рекорди з прибуття гостей Фото: Мальдіви приймають багато туристів (unsplash.com/rayyu-maldives)
Автор: Євгенія Тугушева

За перші два тижні року віддалені острови відвідало 55 055 мандрівників

У зв'язку з поширенням нового штаму "Омікрон" збільшується кількість позитивних випадків захворювання у всьому світі та уряди по всьому світу вводять заходи щодо боротьби з COVID. Це вплинуло на міжнародні поїздки та скорочення туристичного потоку.

Однак це дало зростання туризму на Мальдівах. Загалом за перші два тижні цього року в країну прибуло 55 055 туристів, які прагнуть відвідати острови та відпочити якомога далі від інших туристів, повідомляє The Edition.

За статистикою Міністерства туризму країни, це на 52,9% більше, ніж за перші два тижні минулого року. За аналогічний період минулого року на Мальдіви прибуло 36 003 туристи. Всупереч тому, що кількість туристів, що прибувають, збільшилася у порівнянні з 2021 роком, вона все ж таки нижча, ніж загальна кількість що прибуває на Мальдіви за перші два тижні 2019 і 2020 років.

2020 року під час пандемії Мальдіви відкрилися для туристів 15 липня 2020 року. У 2021 році на Мальдіви прилетіло близько 1,3 мільйона туристів з різних країн. Влада країни доклала багато зусиль, щоб розширити список країн, звідки до них прибудуть туристи.

У той час, як у 2019 році було зареєстровано 56 186 туристів, у 2020 році їх зустрів 67 281 турист. Однак це було до того, як на Мальдівах виявили перший випадок COVID-19.

Відколи почалася пандемія коронавірусу, Мальдіви приймають найбільшу кількість туристів з Індії, Росії, Італії, Великої Британії.

За перші два тижні 2022 року найбільша кількість туристів прибула з Росії – 11 007 осіб. Індія зараз займає четверте місце з 3021 відвідувачем. Італія посідає друге місце у списку за кількістю туристів, які прибувають на Мальдіви, а Великобританія – третє.

Сплеск туризму: на Мальдівах фіксують нові рекорди з прибуття гостей

Фото: За перші два тижні року віддалені острови відвідало 55 055 мандрівників (unsplash.com/upgraded-points)

Минулого року Мальдіви прийняли 1,2 мільйона туристів. Таким чином, за оцінками Міністерства туризму, у 2022 році Мальдіви відвідають загалом два мільйони гостей з-за кордону. Оскільки цього року виповнюється 50 років від появи туризму на Мальдівах, було заплановано кілька заходів, щоб відсвяткувати річницю.

Нагадаємо, раніше ми писали скільки грошей витратили іноземці в Україні за минулий рік.

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