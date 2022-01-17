Всплеск туризма: на Мальдивах фиксируют новые рекорды по прибытию гостей

За первые две недели года отдаленные острова посетило 55 055 тпутешественников

В связи с распространением нового штамма "Омикрон" увеличивается число положительных случаев заболевания во всем мире и правительства по всему миру вводят меры по борьбе с COVID. Это повлияло на международные поездки и сокращения туристического потока.

Однако это дало рост туризма на Мальдивах. Всего за первые две недели этого года в страну прибыло 55 055 туристов, которые стремятся посетить острова и отдохнуть подальше от других туристов, сообщает The Edition.

Согласно статистике Министерства туризма страны, это на 52,9% больше, чем за первые две недели прошлого года. За аналогичный период прошлого года на Мальдивы прибыло 36 003 туриста. Несмотря на то, что число прибывающих туристов увеличилось по сравнению с 2021 годом, оно все же ниже, чем общее количество прибывающих на Мальдивы за первые две недели 2019 и 2020 годов.

В 2020 году во время пандемии Мальдивы отрылись для туристов 15 июля 2020 года. В 2021 году на Мальдивы прилетело около 1,3 миллиона туристов из разных стран. Власти страны приложили много усилий, чтобы расширить список стран, откуда к ним прибудут отдыхающие.

В то время как в 2019 году было зарегистрировано 56 186 туристов, в 2020 году их встретил 67 281 турист. Однако это было до того, как на Мальдивах был выявлен первый случай COVID-19.

С тех пор как началась пандемия коронавируса, Мальдивы принимают наибольшее количество туристов из Индии, России, Италии, Великобритании.

За первые две недели 2022 года наибольшее количество туристов прибыло из России - 11 007 человек. Индия в настоящее время занимает четвертое место с 3021 посетителем. Италия занимает второе место в списке по количеству туристов, прибывающих на Мальдивы, а Великобритания — третье.

Фото: За первые две недели отдаленные острова посетило 55 055 путешественников (unsplash.com/upgraded-points)

В прошлом году Мальдивы приняли 1,2 миллиона туристов. Таким образом, по оценкам Министерства туризма, в 2022 году Мальдивы посетят в общей сложности два миллиона гостей из-за рубежа. Поскольку в этом году исполняется 50 лет с момента появления туризма на Мальдивах, было запланировано несколько мероприятий, чтобы отпраздновать годовщину.

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